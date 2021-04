Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et l’état des vaccinations à l’auditorium de la Cour sud du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower le 21 avril 2021 à Washington, DC.

Plusieurs groupes de surveillance et d’activistes font pression sur le président Joe Biden pour qu’il publie publiquement les accords d’éthique signés par des représentants politiques de son administration qui ne sont pas soumis à confirmation du Sénat.

Dans un lettre envoyé à Biden jeudi et partagé exclusivement avec CNBC, plus d’une douzaine d’organisations ont exigé que l’administration rende public les accords conclus par ses conseillers politiques et d’autres.

Les groupes ont envoyé la lettre un jour après que CNBC ait rapporté que Jeff Ricchetti, le frère du conseiller de Biden à la Maison Blanche, Steve Ricchetti, avait fait pression cette année auprès de la Maison Blanche au nom des entreprises de soins de santé.

Ces personnes nommées politiques ne sont pas tenues de divulguer publiquement leurs accords d’éthique, ce qui pourrait inclure des avis de récusation de certaines questions de politique pouvant impliquer des clients ou des relations commerciales antérieurs.

« Vous avez les moyens de remédier immédiatement à ce manque de transparence en exigeant que chaque employé de la Maison Blanche, en plus des autres hauts responsables politiques de tout le pouvoir exécutif, accepte de rendre ses documents d’éthique rendus publics. soussigné, vous invite à prendre cet engagement sans tarder », indique la lettre.

Les groupes qui ont signé la lettre comprennent le projet de porte tournante, le projet de responsabilité gouvernementale et l’Institut Jacobs de la santé des femmes.

La lettre fait suite à plusieurs rapports montrant que de nombreux conseillers de Biden qui n’avaient pas besoin d’être confirmés par le Sénat ont été payés des millions dans leurs domaines de travail antérieurs et que certains ont des liens avec Wall Street et Big Tech.