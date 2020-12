Le président élu Joe Biden prononce une allocution sur la reprise économique à Wilmington, Delaware, le 16 novembre | Salwan Georges / Le Washington Post via Getty Images

Biden voit le paquet de secours actuel de Covid-19 comme un «acompte» sur d’autres à venir lorsqu’il prendra ses fonctions.

Tout comme le Congrès a finalement rédigé un projet de loi de relance de 900 milliards de dollars, le président élu Joe Biden et de nombreux démocrates appellent à plus d’aide pour l’économie. Et ils ont un point.

Après des mois de va-et-vient, les républicains et les démocrates ont finalement pu conclure un accord sur un nouveau programme de secours Covid-19, que les deux chambres du Congrès ont adopté lundi. Le projet de loi est beaucoup moins ambitieux que beaucoup de progressistes et d’éminents démocrates ne le pensent nécessaire pour aider les gens et remettre l’économie sur les rails, et ils préparent déjà le terrain pour se battre pour plus.

Le Washington Post rapporte que Biden considère ce dernier paquet comme un «acompte» sur ce qu’il prévoit de faire pression une fois qu’il sera inauguré. «Immédiatement, à partir de la nouvelle année, le Congrès devra se mettre au travail sur le soutien de notre plan COVID-19, pour le soutien aux familles en difficulté et les investissements dans l’emploi et la reprise économique», a déclaré Biden dans un communiqué dimanche. «Il n’y aura pas de temps à perdre.»

Comme le note le Post, l’ancien vice-président n’a pas été très précis sur ses demandes de suivi, bien que la reconstruction de l’économie soit l’un des quatre volets de son plan «reconstruire en mieux». Il a déclaré qu’il aimerait qu’un prochain paquet se monte à «des centaines de milliards de dollars» – certains économistes progressistes affirment que ce nombre devrait être beaucoup plus élevé, la loi sur les HÉROS de la Chambre atteignant 3 billions de dollars – et a cité de l’argent pour l’État et les collectivités locales. les gouvernements et les contrôles de relance plus importants pour les personnes à faible revenu comme priorités possibles.

L’argent pour les gouvernements étatiques et locaux a été un point critique dans les négociations pour le paquet actuel. En fin de compte, les démocrates l’ont retiré du projet de loi en échange de l’abandon par les républicains de leur demande d’un bouclier de responsabilité des entreprises (ce qui aurait garanti que les entreprises ne pourraient pas être poursuivies pour des problèmes liés au coronavirus). De nombreux économistes et experts préviennent que sans argent pour les États et les villes, la reprise sera plus longue et plus lente, car les régions sont obligées de supprimer des emplois et des services.

Le plan de relance adopté lundi comprend une autre série de chèques de relance – 600 $ pour les personnes qui ont gagné jusqu’à 75000 $ en 2019, 1200 $ pour les couples qui gagnent jusqu’à 150000 $ et 600 $ par enfant. Les paiements seront progressivement supprimés en fonction du revenu.

Il prévoit également un supplément de 300 $ en indemnités de chômage fédérales hebdomadaires pendant 11 semaines, jusqu’à la mi-mars, et prolonge les programmes d’assurance-chômage en cas de pandémie qui devaient autrement prendre fin en décembre, comme un pour les pigistes et les travailleurs de chantier. Le projet de loi contient des dollars supplémentaires pour le programme de protection des chèques de paie pour les petites entreprises, une aide au loyer de 25 milliards de dollars et un moratoire sur les expulsions prolongé jusqu’en janvier, 13 milliards de dollars d’aide alimentaire et des crédits d’impôt pour les entreprises qui offrent volontairement des congés payés. Cependant, les congés payés ne sont pas obligatoires. Li Zhou et Ella Nilsen de Vox ont une explication complète de ce qui est dans la législation.

Biden n’est pas le seul à demander déjà au Congrès d’en faire plus.

Mardi matin, la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a déclaré dans une série de tweets que la législation actuelle «ne fera pas assez pour arrêter la dévastation» et que la liste de choses à faire du Congrès pour 2021 «doit inclure un véritable soulagement» et «améliorer en permanence le filet de sécurité du pays afin que notre économie ne soit pas prise en otage par l’inaction républicaine lors d’une crise. » Elle a mis en garde contre la possibilité d’une reprise en forme de K, ce qui signifie que les riches récupèrent plus rapidement tandis que les personnes en bas se battent.

Une reprise ressemble à un K lorsqu’une économie rebondit d’une récession de manière inégale. Un groupe – les milliardaires et les sociétés géantes – non seulement récupère, mais certains font même beaucoup mieux. Tout le monde tombe brusquement et lutte pour sortir de la crise. pic.twitter.com/crC5pjWwiB – Elizabeth Warren (@ewarren) 22 décembre 2020

La Présidente Nancy Pelosi a déclaré lundi devant la Chambre qu’elle espérait que le projet de loi de 900 milliards de dollars serait considéré comme une «première étape». Le sénateur Ron Wyden (D-OR) a déclaré à la Colline qu’il ne fait aucun doute que les allocations de chômage seront prolongées au-delà du 14 mars. «Les industries de services ne reviendront pas en totalité tant qu’il n’y aura pas de vaccination de masse, et même dans ce cas, il faudra il est temps de sortir de ce trou économique profond.

Le représentant Maxine Waters (D-CA) a déclaré à CNBC que l’allégement pour les locataires dans la législation est «un début», mais a ajouté qu’une aide supplémentaire et un moratoire sur les expulsions plus long seraient probablement nécessaires. «Nous devons faire tout ce qu’il faut», a-t-elle déclaré, notant également que les secours aident «les propriétaires de maman et de la pop».

Les nouveaux membres progressistes du Congrès sont allés plus loin, directement claquant la facture. Jamaal Bowman de New York a qualifié le chèque de 600 $ de « claque au visage. » Cori Bush du Missouri a déclaré que l’idée de «chèques de survie» à 1 200 $ était déjà un compromis et que 600 $ pas assez. Elle a également critiqué le processus entourant le projet de loi de près de 6 000 pages. «Je refuse de normaliser un processus antidémocratique où quelques riches individus à majorité blanche négocient à huis clos pendant la majeure partie de 2020 et nous donne quelques heures à nous autres pour examiner le résultat de 5593 pages de leurs négociations secrètes», at-elle tweeté.

Les États-Unis vont dans le sens d’une trop petite économie

Depuis le début de la pandémie, les économistes ont averti que le risque réel est que le gouvernement fédéral soit trop prudent dans ses efforts pour relancer l’économie, pas trop ambitieux. «Le risque de faire trop peu est bien plus grand que le risque d’en faire trop», a déclaré l’ancien économiste d’Obama Betsey Stevenson à Vox en mars.

Dans une déclaration lundi, la présidente du Congressional Progressive Caucus Pramila Jayapal (D-WA) a fait écho à ce sentiment. «Nous devrons aller beaucoup plus gros et plus audacieux pour sauver notre économie et aider le peuple américain», a-t-elle déclaré. « Nous devons écouter les experts et les économistes qui nous ont dit que les dangers d’aller trop petit l’emportent de loin sur le risque d’aller trop grand. »

Avec le déploiement du vaccin, le pays a une réelle chance de décider du type d’économie qui émerge de l’autre côté de la pandémie. Plus la situation économique est autorisée à empirer aux États-Unis, plus il sera difficile et long de se rétablir. Et cela va au-delà des chiffres supérieurs – les personnes au sommet de l’échelle des revenus se sont beaucoup mieux comportées pendant la pandémie que tout le monde. Par exemple, le taux de chômage de novembre était de 6,7%; pour les travailleurs noirs, il est toujours supérieur à 10%. Les États-Unis sont encore 10 millions d’emplois en deçà du niveau d’emploi lorsque le coronavirus a frappé, et si le rythme actuel de reprise des emplois se maintient, il faudra des années avant que ces emplois soient récupérés.

Le problème est que de nombreux républicains ne voient pas la situation de cette façon. Beaucoup se sont opposés à ce dernier projet de loi de relance, et certains ont nié qu’une aide supplémentaire était même nécessaire en premier lieu. Ils ont cherché à présenter les insuffisances budgétaires des États et des collectivités locales comme un problème d ‘«État bleu» (bien que de nombreux États rouges soient également confrontés à des baisses de recettes fiscales) et ont fait valoir que les gens ont juste besoin de retourner au travail (sans oublier qu’il n’y en a pas que de nombreux emplois disponibles au fur et à mesure que la pandémie fait rage, et que tout le monde ne tombe pas sur lui-même pour consommer).

Le Post a souligné que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a reconnu que des négociations supplémentaires étaient probables, mais que la finalisation d’un autre paquet avec Biden ne l’est pas.

Comme Vox l’a noté en mai, après la crise financière mondiale et la Grande Récession, l’Amérique a connu à quel point une lente reprise peut être longue et terrible. Il a fallu des années pour que le chômage revienne là où il était avant la récession, et même alors, les salaires sont restés stagnants. Le financement public de l’enseignement supérieur, de l’enseignement primaire et secondaire et de l’aide locale était encore en baisse, même des années plus tard.

Les démocrates qui appellent à plus semblent maintenant bien conscients qu’une répétition pourrait se profiler à l’horizon. La question est de savoir si suffisamment de républicains monteront à bord une fois que Biden prendra ses fonctions.