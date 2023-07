Biden fait monter la pression sur le Royaume-Uni pour l’asile d’un pilote de héros afghan menacé d’expulsion du Rwanda

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Maison Blanche a déclaré qu’elle « s’assurera » que les vétérans afghans qui ont soutenu les États-Unis soient pris en charge – tandis que le gouvernement britannique continue de bloquer le cas d’un pilote afghan qui a été menacé d’expulsion vers le Rwanda.

Le pilote, qui a risqué sa vie lors de missions de combat en soutien aux forces de la coalition, a été laissé dans l’incertitude et a été menacé d’expulsion après son arrivée en Grande-Bretagne sur un petit bateau en raison du manque de voies légales sûres.

Après que le Royaume-Uni ait rejeté sa première demande de séjour, Washington examine maintenant son cas après que son superviseur américain a fait une recommandation personnelle et l’a décrit comme un « véritable patriote pour sa nation ».

Le porte-parole du président Joe Biden a été interrogé sur la vitesse à laquelle les Afghans étaient amenés aux États-Unis, en particulier en provenance de pays tiers, à la lumière de Les Indépendants campagne au nom des anciens combattants afghans.

Karine Jean-Pierre a répondu : « Notre engagement se maintient. Pour nous assurer que nous prenons soin des gens qui nous ont aidés pendant la plus longue guerre que nous ayons connue dans ce pays, nous avons vu que nous avons soutenu et le travail continue.

L’intervention fait monter la pression sur le Royaume-Uni qui n’a toujours pas éliminé la menace d’expulsion vers le Rwanda, malgré la décision de la Cour d’appel du Royaume-Uni selon laquelle l’accord du gouvernement est illégal. Sans que l’avis ne soit retiré, la demande d’asile du pilote ne peut pas progresser et il se voit toujours refuser un refuge sûr.

L’attachée de presse américaine Karine Jean-Pierre a déclaré que l’engagement de son gouvernement envers ses alliés afghans « tient toujours » (Reuters)

Des dizaines de chefs militaires, d’hommes politiques, de diplomates et de célébrités se sont joints à Les Indépendants demandez qu’il reçoive un refuge sûr après le sacrifice qu’il a fait.

L’aviateur de l’armée de l’air afghane, dont la femme et l’enfant se cachent toujours en Afghanistan, a servi aux côtés des forces de la coalition à l’approche de la chute de Kaboul il y a deux ans. Il a décrit comment il a participé à des missions coordonnées et soutenues par des commandants britanniques et américains pour éliminer les terroristes et éliminer les réseaux de production de drogue.

Lorsque les troupes de la coalition sont parties en août 2021, le pilote faisait partie des personnes dangereusement exposées. Les talibans ont pris le contrôle de leurs bureaux et ont découvert tous les détails à son sujet – son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son lieu de résidence. Il a attendu caché en Afghanistan pendant plusieurs mois avant de prendre la décision déchirante de quitter sa famille et de trouver un refuge sûr.

Un long voyage sur terre et sur mer a abouti à une dangereuse traversée de la Manche en novembre dernier. Pensant qu’il serait bien accueilli et remercié pour son sacrifice, le pilote découvre avec consternation qu’il est menacé d’expulsion vers le Rwanda.

Le pilote afghan a déclaré avoir été « abandonné » par le Royaume-Uni (Getty)

Il a dit L’indépendant: « Je suis très déçu. Nous n’exécutions pas de simples tâches en Afghanistan – nous effectuions vos missions. Sans nos forces afghanes, le Royaume-Uni et les États-Unis n’auraient pas pu mener leurs activités.

« Si le Royaume-Uni nous abandonne à nouveau, j’espère que les États-Unis pourront nous aider. De nombreux anciens pilotes afghans volent même aux États-Unis, ils utilisent leurs compétences, contrairement à ce que le Royaume-Uni fait avec moi. Peut-être que si j’arrive aux États-Unis, je pourrai à nouveau travailler comme pilote et avoir un avenir – ce qui aidera ma famille, qui est toujours en danger en Afghanistan.

Le pilote n’est pas autorisé à travailler au Royaume-Uni pendant que sa demande d’asile est suspendue et reçoit environ 8 £ par semaine pour vivre pendant qu’il est hébergé dans un hôtel financé par le gouvernement.

Il est envisagé pour un éventuel sanctuaire aux États-Unis dans le cadre du programme de réinstallation P1, auquel vous devez être personnellement référé par un responsable américain.

Sa candidature à la politique de relocalisation et d’assistance en Afghanistan du ministère de la Défense a été rejetée parce que le gouvernement a déclaré que son rôle de pilote n’en était pas un dans lequel « les opérations du Royaume-Uni en Afghanistan auraient été matériellement moins efficaces ou matériellement moins réussies si un rôle de cette nature n’avait pas été joué ».

Le ministre de la Défense, James Heappey, avait déclaré que les membres de l’armée de l’air afghane ne seraient pas éligibles « en principe » au programme car ils n’étaient pas intégrés aux Britanniques.

Il fait partie des milliers d’autres demandeurs d’asile qui sont arrivés en Grande-Bretagne sur de petits bateaux et qui pourraient être expulsés vers le Rwanda par le ministère britannique de l’Intérieur.

La lettre d’avis d’intention, émise par le gouvernement, indiquait que sa demande d’asile était « irrecevable » car il avait traversé plusieurs pays européens avant d’arriver en Grande-Bretagne.

L’accord de 140 millions de livres sterling pour expulser les demandeurs d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda a été jugé illégal fin juin, mais le ministère de l’Intérieur a refusé de retirer l’avis d’intention du pilote, ce qui signifie que sa demande d’asile ne peut pas être traitée.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à faire appel de la décision illégale du tribunal devant la Cour suprême.

L’ancien chef de l’armée britannique, le général Sir Richard Dannatt, a précédemment décrit le plan rwandais comme une « politique impopulaire » et a reproché à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de « continuer à saper le capital politique restant du gouvernement de Rishi Sunak » en le poursuivant.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Bien que nous ne commentions pas les cas individuels, nous restons déterminés à fournir une protection aux personnes vulnérables et à risque fuyant l’Afghanistan et jusqu’à présent, nous avons ramené environ 24 500 personnes touchées par la situation au Royaume-Uni.

« Nous continuons à travailler avec des partenaires partageant les mêmes idées et des pays voisins de l’Afghanistan sur les questions de réinstallation, et à soutenir le passage en toute sécurité des Afghans éligibles. »