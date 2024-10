Biden fait l’éloge d’Ethel Kennedy en la qualifiant de « héros » qui a imprimé sa propre empreinte sur le pays

WASHINGTON– Président Joe Biden a fait l’éloge de feu Ethel Kennedy en termes profondément personnels lors d’un service commémoratif mercredi, saluant l’épouse du regretté sénateur Robert F. Kennedy comme « une héroïne à part entière, pleine de caractère, pleine d’intégrité et d’empathie » qui l’a aidé à travers une des périodes les plus sombres de sa vie.

Biden a été rejoint par les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton pour prendre la parole lors du service commémoratif à Washington. Tous trois ont réfléchi à l’humour et à la chaleur d’Ethel Kennedy, à son travail en faveur de causes sociales et à sa détermination inébranlable à la suite d’une tragédie.

« Nous sommes une nation meilleure et un monde meilleur grâce à Ethel Kennedy », a déclaré Biden.

Biden est devenu ému en se rappelant que la famille Kennedy l’avait aidé à faire face il y a plus de 50 ans lorsque sa femme, Neilia, 30 ans, et leur fille de 13 mois, Naomi, ont été tuées dans un accident de voiture, heurté par un tracteur. -remorque en faisant des emplettes pour un sapin de Noël. Les deux fils du couple, Beau et Hunter, qui étaient alors sur le point d’avoir 4 et 3 ans, se trouvaient également dans la voiture et ont été grièvement blessés.

« Avec Teddy (Kennedy), elle m’a aidé à traverser une période où je ne voulais pas rester », a déclaré Biden. «Je ne voulais pas participer au Congrès, au Sénat. … Le fait est que, comme elle l’a fait pour le pays, Ethel a aidé ma famille à trouver une voie à suivre fondée sur des principes et des objectifs.»

Ethel Kennedy est décédé jeudi à 96 ans suite à des complications liées à un accident vasculaire cérébral subi plus tôt ce mois-ci. Elle a élevé leurs 11 enfants après l’assassinat de son mari en 1968.

Elle était aux côtés de Robert F. Kennedy lorsqu’il a été abattu dans la cuisine de l’hôtel Ambassador à Los Angeles, juste après avoir remporté la primaire présidentielle démocrate de Californie. Son beau-frère, le président John F. Kennedy, avait été assassiné à Dallas moins de cinq ans plus tôt.

Obama a déclaré que sa vie avait été marquée par plus de tragédies et de chagrins que la plupart ne pouvaient en supporter.

« Je pense qu’elle aurait été pardonné si, à un moment donné, elle s’était éloignée de la vie publique ou avait laissé l’amertume s’envenimer après tout ce qu’elle et sa famille ont enduré », a déclaré Obama. « Mais ce n’est pas ce qu’Ethel a fait parce que ce n’est pas qui elle était. »

Obama a déclaré qu’elle était devenue une défenseure passionnée de tout, de la justice pour mineurs aux droits civils en passant par la protection de l’environnement. Il l’a décrite comme « une grosse dose dans un petit paquet ».

« Bien dans ses 80 ans, elle marchait toujours pour quelque chose », a déclaré Obama.

Le service de mercredi a eu lieu à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre, la même église où les funérailles de John F. Kennedy ont eu lieu en novembre 1963. Les membres de la famille Kennedy se sont réunis plus tôt cette semaine pour assister à ses funérailles privées.

La matriarche Kennedy était la mère de Kathleen, Joseph II, Robert Jr., David, Courtney, Michael, Kerry, Christopher, Max, Douglas et Rory. Elle était l’un des derniers membres d’une génération familiale qui comprenait le président John F. Kennedy.

Kathleen Kennedy Townsend a rappelé à quel point sa mère était féroce et enjouée, rigoureusement fidèle et dédaigneuse par réflexe de l’autorité.

« Les panneaux d’arrêt n’étaient toujours que de simples suggestions », a-t-elle déclaré.

Et pendant que d’autres mères emmenaient leurs enfants au terrain de jeu, elle se souvenait que sa mère l’avait emmenée au Comité sénatorial des raquettes où « papa enquêtait sur la foule ».

« Je pense que ma première phrase a été : ‘Je refuse de répondre à cette question au motif qu’elle pourrait tendre à m’incriminer », a plaisanté Kathleen Kennedy Townsend.

« Elle pensait qu’il était important que nous sachions ce que faisait papa, et ce n’est qu’après qu’elle nous emmènerait au jardin botanique et au musée d’histoire naturelle », a-t-elle déclaré.

Clinton s’est dit reconnaissant qu’Ethel Kennedy ait vécu jusqu’à 96 ans.

« C’était une incroyable boule de feu d’énergie continue. C’était merveilleux d’être avec elle », a-t-il déclaré.

Au cours de l’un des nombreux moments de légèreté du service, Clinton s’est souvenue qu’elle lui avait téléphoné après qu’Hillary Clinton ait été élue au Sénat au même siège que celui occupé par Robert Kennedy.

« Ethel m’a appelé et m’a dit que si j’avais besoin d’instructions sur la manière de devenir épouse du Sénat de New York, elle serait heureuse de me les fournir gratuitement », a déclaré Clinton.

Ethel Kennedy était la fille d’un millionnaire qui a épousé le futur sénateur et procureur général en 1950. À l’âge de 40 ans, elle a enduré plus de morts que la plupart des gens au cours de leur vie.

Elle a ensuite fondé le Centre Robert F. Kennedy pour la justice et les droits de l’homme peu après la mort de son mari et a défendu des causes telles que le contrôle des armes à feu et les droits de l’homme. Elle parlait rarement de l’assassinat de son mari.

Le centre qu’elle a fondé continue de faire progresser les droits humains par le biais de litiges, de plaidoyer, d’éducation et d’inspiration, en décernant des prix annuels aux journalistes, auteurs et autres personnes qui ont apporté une contribution significative aux droits humains. Elle a également été active au sein de la Coalition of Gun Control, de Special Olympics et du Earth Conservation Corps.

Le service commémoratif comprenait des remarques de certains de ses enfants, des prières de dizaines de ses petits-enfants et des performances musicales de Kenny Chesney, Sting et Stevie Wonder.

Martin Luther King III, le fils de l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr., se souvient l’avoir rencontrée peu de temps après l’assassinat de son père en avril 1968, deux mois seulement avant qu’elle ne perde son mari. Il a déclaré que ce n’était pas un hasard si son père avait trouvé une épouse suffisamment forte pour supporter les défis de taille du mouvement des droits civiques. Et ce n’est pas un hasard si Bobby Kennedy a trouvé une épouse et une partenaire capable de gérer les frondes et les flèches qui entouraient son leadership.

« Une chose que j’ai apprise de ma mère, c’est qu’à côté de chaque grand leader, il y a un partenaire fidèle et très fort qui refuse de se laisser intimider ou distraire par les nombreux drames secondaires qui accompagnent la notoriété », a déclaré King.