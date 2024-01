Biden fait l’éloge des églises noires et affirme que le monde serait différent sans leur exemple

COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Le président Joe Biden Dimanche, il a vanté l’existence des églises noires, affirmant que le monde serait différent si elles n’étaient pas là pour montrer aux gens le « pouvoir de la foi » pendant les périodes sombres.

Le président démocrate s’est exprimé à l’église Saint-Jean-Baptiste le dernier jour d’une visite de deux jours en Caroline du Sud conçu pour rallier les électeurs noirs avant la primaire du parti le 3 février.

Biden a visité un salon de coiffure à prédominance noire et a pris la parole lors d’un dîner du Parti démocrate après son arrivée samedi. Il a clôturé la visite dimanche en s’adressant aux fidèles de différentes églises.

Le président tente de faire passer le message selon lequel il est fidèle à la Caroline du Sud, qui a sauvé sa campagne en 2020, et qu’il est déterminé reconquérir les électeurs noirs ici et ailleurs qui ont joué un rôle central dans sa mise au pouvoir mais sont moins enthousiasmés à son sujet cette fois-ci.

Catholique romain pratiquant qui assiste à la messe tous les dimanches, Biden a fait l’éloge des églises noires lors de sa comparution devant la congrégation baptiste, affirmant que les églises enseignent le « pouvoir de la foi ».

Il a demandé aux fidèles d’imaginer « ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu d’église noire » vers laquelle se tourner dans les moments d’obscurité.

“Eh bien, vous nous donnez un sommet de montagne, vous nous donnez une terre promise, vous nous donnez un rêve et une foi que nous vaincrons, que nous pouvons vaincre”, a-t-il déclaré, faisant écho aux paroles prononcées autrefois par le regretté révérend Martin Luther King Jr.

« Et vous nous poussez vers une union plus parfaite, vous le faites vraiment, pour plier ensemble l’arc de l’univers moral vers la justice, et quel cadeau vous avez été pour la nation et le monde.

« Vos prières signifient tout », a déclaré Biden.

Après son discours, Biden a publié une déclaration écrite sur la mort de trois militaires américains et les blessures de nombreux autres lors d’une frappe de drone dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne. Il a attribué l’attaque à des milices soutenues par l’Iran.

Plus tard dimanche, le président a brièvement évoqué la frappe de drone et a demandé une minute de silence lorsqu’il s’est présenté dans la salle de banquet de l’église baptiste de Brookland. Biden entretient une relation de longue date avec le pasteur Charles Jackson. L’épouse de Jackson, Robin, est la première dame Partenaire de prière de Jill Biden.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a livré l’un de ses premiers discours de campagne de l’année à l’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel de Charleston, où, en 2015, neuf paroissiens noirs ont été abattus par l’étranger blanc qu’ils avaient invité à rejoindre leur étude biblique.

—-

La rédactrice d’Associated Press, Darlene Superville, à Washington, a contribué à ce rapport.