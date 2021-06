Biden fait l’éloge de la reine après la visite de Windsor, dit le monarque curieux de Poutine et Xi – RT USA News

Joe Biden a déclaré que la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne « m’a rappelé ma mère », après leur rencontre au château de Windsor. Biden est le 13e président américain à rencontrer le monarque de 95 ans.

Biden et la reine se sont rencontrés dimanche au château de Windsor, après un week-end de pourparlers entre les dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 à Cornwall, en Angleterre. Après la réunion, il a déclaré à Peter Alexander de NBC News qu’il avait invité la reine à la Maison Blanche et a fait remarquer qu’elle lui avait rappelé sa propre mère.

« Je ne pense pas qu’elle serait insultée, mais elle m’a rappelé ma mère – son regard et sa générosité », dit Biden.

Le dirigeant américain a également déclaré que la reine souhaitait en savoir plus sur le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, et que le couple avait « une longue conversation. »

Les présidents américains vont et viennent, mais la reine Elizabeth II siège sur le trône britannique depuis près de 70 ans. Pendant ce temps, elle a vu 13 dirigeants américains prendre leurs fonctions et les a tous rencontrés sauf un, Lyndon B. Johnson. Bien qu’à 78 ans, Biden soit le plus vieux président américain jamais investi, il n’avait que huit ans lorsqu’Elizabeth, alors encore princesse, a rencontré son premier dirigeant américain, Harry Truman, en 1951.





Biden n’est pas le seul président à s’extasier sur les charmes de la reine. Son prédécesseur, Donald Trump, a rencontré la reine en 2018 et à nouveau en 2019, et n’a pas hésité à la féliciter. Trump a appelé le monarque un « grande, grande femme » et un « symbole constant de ces traditions inestimables » après la réunion de 2018, et, après un banquet avec Sa Majesté en 2019, a déclaré : « Je ne savais même pas qui étaient les autres personnes à la table. Je ne leur ai jamais parlé. Nous venons de passer un bon moment.

Biden a quitté le Royaume-Uni plus tard dimanche pour un sommet de l’OTAN à Bruxelles le lendemain. De là, il se rendra à Genève pour une rencontre très attendue avec Vladimir Poutine.

