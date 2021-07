Biden fait le point sur le retrait des troupes d’Afghanistan

WASHINGTON – Le président Joe Biden devrait faire le point jeudi sur le retrait rapide des troupes américaines d’Afghanistan alors que les talibans progressent et que le pays semble de plus en plus menacé de sombrer plus profondément dans une guerre civile.

En avril, Biden a annoncé un retrait complet des troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. Mardi, le Pentagone a déclaré avoir achevé plus de 90 % de l’ensemble du processus de retrait d’Afghanistan.

Au cours des dernières semaines, les talibans ont fait des avancées stupéfiantes sur le champ de bataille, capturant des trésors d’armes et de véhicules fournis par l’armée américaine aux forces afghanes qui ont fui ou se sont rendues.

Les forces américaines ont renversé les talibans en 2001 après que le groupe ait abrité Oussama ben Laden et d’autres dirigeants d’Al-Qaïda qui ont perpétré les attentats terroristes du 11 septembre. Deux ans plus tard, les troupes américaines ont envahi l’Irak, une mesure visant à renverser le président irakien de l’époque, Saddam Hussein. .

Vingt ans plus tard, la plus longue guerre des États-Unis a coûté la vie à environ 2 300 soldats américains et fait des milliers de blessés. On estime que plus de 100 000 Afghans ont été tués ou blessés depuis le début du conflit.