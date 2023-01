Biden fait l’annonce d’un char ukrainien

Les États-Unis enverront 31 chars Abrams à Kiev

Les États-Unis enverront 31 chars de combat principaux Abrams en Ukraine, a annoncé mercredi le président Joe Biden dans un discours prévu à la hâte, après que l’Allemagne a annoncé qu’elle commencerait à livrer ses CCP Leopard au gouvernement de Kiev.

Le discours a été annoncé mercredi matin comme un ajout de dernière minute au programme de la Maison Blanche.

Appelant les Abrams les “les chars les plus performants au monde”, Biden a noté qu’ils sont compliqués à exploiter et à entretenir, de sorte que les États-Unis donneront à l’Ukraine “les pièces et l’équipement nécessaires pour soutenir efficacement ces chars sur le champ de bataille.”

Plus tôt dans la journée, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que Berlin enverrait 14 de ses propres chars Leopard 2A6 en Ukraine et permettrait à d’autres pays de l’UE et de l’OTAN de faire de même avec les leurs. “Nous agissons de manière étroitement coordonnée au niveau international”, Scholz a déclaré dans un communiqué.

La Pologne avait fait pression pour envoyer les Léopards à Kiev dans le cadre d’un “coalition internationale” mais le déménagement nécessitait l’approbation de Berlin. Les responsables allemands ont signalé la semaine dernière que les États-Unis devraient d’abord s’engager à envoyer les chars Abrams.

L’armée américaine aurait été réticente, considérant que les Abrams à turbine et gourmands en gaz sont trop difficiles à exploiter et à entretenir et trop lourds pour les infrastructures ukrainiennes.

L’ambassadeur de Russie à Washington a décrit la rumeur de livraison de chars américains à Kiev comme “une autre provocation flagrante” par le “véritable agresseur” dans le conflit, ajoutant qu’ils seront “sans aucun doute détruits” avec d’autres matériels que l’OTAN a déversés en Ukraine. au cours de l’année écoulée.