Biden fait la promotion du dernier cadeau alors qu’une augmentation de 80% du crédit d’impôt pour enfants permettra aux familles de toucher jusqu’à 3 600 $ par enfant

L’administration Biden fait la promotion de sa hausse du crédit d’impôt pour enfants, qui est en hausse de 80% et permettra à certaines familles de toucher jusqu’à 3 600 $ par enfant.

Les familles américaines éligibles au crédit d’impôt pour enfants élargi de l’administration peuvent s’attendre à leur premier paiement à la mi-juillet.

L’administration Biden fait la promotion du crédit d’impôt pour enfants élargi Crédit : La Maison Blanche

Kamala Harris a parlé du crédit à Pittsburgh Crédit : AFP

Le crédit d’impôt réformé paiera jusqu’à 3 600 $ pour les enfants de cinq ans et moins et jusqu’à 3 000 $ pour les enfants de six à 17 ans en 2021.

Les crédits d’impôt étaient auparavant plafonnés à 2 000 $ par enfant.

Les paiements accrus ont été dévoilés dans le cadre du plan de sauvetage américain du président Joe Biden et seront versés en paiements mensuels, un solde étant envoyé au moment des impôts l’année prochaine.

Les familles admissibles à la prestation complète recevront 300 $ par semaine pour les enfants de moins de six ans et 250 $ par semaine pour les enfants de six à 17 ans à compter du 15 juillet.

Les paiements seront automatiques pour les familles admissibles qui ont produit une déclaration de revenus pour 2019 ou 2020.

Le crédit d’impôt pour enfants était auparavant plafonné à 2 000 $ Crédit : Getty

La Maison Blanche a lancé un site Web sur l’élargissement du crédit Crédit : La Maison Blanche

« Le 15 juillet, les paiements automatiques du crédit d’impôt pour enfants commenceront à toucher les comptes bancaires et les boîtes aux lettres », a tweeté Biden lundi.

« Pour une famille qui travaille avec deux enfants : c’est 500 $ ou plus le 15 de chaque mois cette année. »

La Maison Blanche a lancé lundi une campagne plus importante pour sensibiliser le public à l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants.

Le vice-président Kamala Harris a parlé de l’argent lors d’une apparition dans un centre de loisirs de Pittsburgh.

« Quand plus de familles sauront comment elles peuvent obtenir de l’aide, c’est ainsi que nous pourrons sortir nos enfants de la pauvreté », a-t-elle déclaré.

L’administration Biden a également lancé un nouveau site Web sur le crédit d’impôt pour enfants qui fournit des détails sur les chèques, quand ils seront émis, qui est éligible et d’autres informations.

Les familles biparentales qui gagnent jusqu’à 150 000 $ au total seront admissibles au crédit, tout comme les familles avec un seul « chef de famille » qui gagne jusqu’à 112 500 $ par année.

Les parents seuls qui gagnent jusqu’à 75 000 $ seront également admissibles au crédit.

La poussée intervient alors que de nombreux Américains se demandent si une quatrième série de contrôles de relance sera envoyée.

Des discussions concernant une quatrième série de contrôles devraient avoir lieu cette semaine alors que le Congrès se réunit à nouveau après une pause.

De nombreux législateurs démocrates ont exprimé leur soutien à des paiements directs supplémentaires, bien que les républicains soient restés fermement opposés à davantage de chèques.