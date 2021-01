Le président élu Joe Biden fait tout son possible pour aider les démocrates à remporter deux tours du Sénat en Géorgie qui détermineront le contrôle du parti dans les premières années critiques de son administration, un effort généralisé qui, il n’y a pas longtemps, aurait été impensable dans un État dominé par les républicains. dans le grand sud.

La poussée avant les élections de mardi s’accompagne d’un vote anticipé qui rend certains républicains nerveux alors que le président Donald Trump, qui a perdu de peu l’État au profit de Biden, continue d’affirmer à tort que le processus électoral en Géorgie est truqué.

Biden et son équipe ont dirigé au moins 18 millions de dollars pour aider Jon Ossoff et Raphael Warnock à tenter de renverser les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler. Le directeur de campagne de Biden et le nouveau chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, ont confirmé les chiffres samedi, avant les prochaines visites dans l’État de Biden et de la vice-présidente élue Kamala Harris. L’argent comprend environ 6 millions de dollars pour le personnel et le soutien des données électorales et 12 millions de dollars pour la collecte de fonds pour les deux campagnes.

Le président élu et Harris ont également enregistré des appels automatisés pour couvrir l’État avant mardi. Le couple a prévu des interviews avec les médias dans les marchés de toute la Géorgie, y compris la radio «drive-time» le matin et en fin d’après-midi le jour du scrutin.

L’effort reflète les enjeux élevés, les démocrates ayant besoin d’un balayage pour faire pencher le Sénat en leur faveur, tandis que les républicains n’ont besoin que d’un siège pour conserver leur majorité et forcer Biden à lutter contre un gouvernement divisé. Au-delà de ce que cela signifie pour les perspectives législatives de Biden, l’activité du président élu met en évidence l’évolution de l’État vers un champ de bataille légitime à deux partis et ce que l’équipe de Biden vante comme ses avantages en tant que premier démocrate depuis 1992 à porter l’État à une élection présidentielle.

«Nous n’avons aucune discussion pour savoir s’il y a une valeur ajoutée à ce que le président élu en fasse partie. Il y en a », a déclaré O’Malley Dillon dans une interview. «Le parti pense de cette façon et voit la coalition unique qu’il a constituée.»

Biden sera à Atlanta lundi, le même jour que Trump se rendra dans la ville de Dalton, dans le nord de la Géorgie, pour un rassemblement à la veille des élections. Le vice-président Mike Pence sera également en Géorgie lundi. Harris sera à Savannah dimanche.

Les républicains font face à une pression considérable pour maximiser leur avantage attendu le jour du scrutin afin de compenser une répétition apparente du succès des démocrates dans le taux de participation anticipée aux élections de novembre.

« Il s’agit d’une élection de participation, et les démocrates sont en train de voter », a averti samedi le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, une foule du GOP à Cumming, une banlieue d’Atlanta où il a fait campagne avec Loeffler.

En novembre, environ 5 millions de votes ont été déposés au total. Cela comprenait 3,6 millions de bulletins de vote anticipés et environ 1,4 million le jour du scrutin. Les démocrates ont affiché un large avantage lors des premiers scrutins, mais les républicains ont rattrapé leur retard le 3 novembre. Biden a battu Trump par environ 12 500 voix; Perdue a mené Ossoff par environ 88 000 voix, mais n’a pas obtenu la majorité requise pour l’emporter. Loeffler et Warnock ont ​​été contraints à un second tour parce que les deux sont tombés bien en deçà de la majorité.

L’avantage initial de Perdue a donné confiance aux républicains pendant une grande partie de la campagne de second tour. Mais la participation précoce des électeurs noirs, qui sont majoritairement démocrates, est maintenant une préoccupation majeure pour le GOP. Jusqu’à présent, les électeurs noirs représentent environ 31% de l’électorat du premier second tour; plusieurs centaines de milliers de bulletins de vote absents sont toujours en suspens, selon l’analyste de données non partisan Ryan Anderson d’Atlanta. À ce stade des élections générales, la part noire de l’électorat précoce était inférieure à 28%.

Pendant ce temps, plus de 110 000 électeurs qui n’ont pas participé en novembre ont voté au second tour; O’Malley Dillon a déclaré que l’analyse des démocrates montre que le groupe penche fortement en leur faveur. Tout cela suggère que les républicains devront obtenir un avantage encore plus grand le jour du scrutin qu’ils ne l’ont fait en novembre.

Dans la banlieue nord, où les démocrates ont fait des gains considérables au cours des récents cycles électoraux, Loeffler a répété les thèmes de son blitz de second tour, caricaturant Warnock et Ossoff comme des radicaux qui ne correspondent pas à la composition politique de la Géorgie. Mais elle n’a pas mâché ses mots sur la possibilité que les démocrates puissent gagner.

«Ne vous y trompez pas, ils sont sous tension. Ils tournent », dit-elle. «Nous avons besoin de vous pour vous assurer que 10, 20 membres de votre famille et amis se présentent au scrutin mardi. Nous avons trois jours pour y parvenir. »

Alors que Loeffler faisait campagne, le président s’est tourné vers Twitter avec plus de fausses affirmations selon lesquelles la victoire de Biden en Géorgie était frauduleuse. En fait, les responsables électoraux de Géorgie, y compris les républicains, se sont portés garant de l’exactitude du décompte, et plusieurs tribunaux ont rejeté les défis électoraux de Trump et du GOP.

Perdue est resté en quarantaine samedi après avoir été exposé à un membre du personnel de campagne qui a été testé positif pour le coronavirus. Il a déclaré à Fox News qu’il manquerait le rassemblement Trump de lundi.

Dans le camp de Biden, O’Malley Dillon a déclaré qu’il était convaincu que la Géorgie, quel que soit son résultat, avait déjà prouvé une nouvelle voie pour les démocrates sous Biden. Elle a déclaré que le président élu pouvait dynamiser la base diversifiée et plus libérale du parti tout en attirant toujours les électeurs plus modérés, y compris les électeurs blancs de la région métropolitaine qui pourraient avoir penché républicain. Cela, a-t-elle dit, rend plus difficile le maintien des attaques par cœur du GOP contre les «radicaux» et le «socialisme». Et O’Malley Dillon a déclaré que les investissements en Géorgie démontraient la volonté de Biden de prêter sa marque à travers le pays, même dans les bastions du GOP.

«Joe Biden est le gars qui était toujours là pour aider le parti et pour aider les candidats, en faisant plus de collectes de fonds que quiconque… en se présentant aux événements organisés par l’État. C’est juste une partie de qui il est », a déclaré O’Malley Dillon, ajoutant que la Géorgie« reflète la façon dont le président élu veut conduire »son opération politique en tant que président.

Thanawala a rapporté de Cumming, Géorgie.