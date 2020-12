WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden fait face à une pression croissante de factions concurrentes au sein de son propre parti alors qu’il finalise son choix pour le poste de secrétaire à la Défense.

Les dirigeants noirs ont encouragé le nouveau président à sélectionner un Afro-Américain pour diversifier ce qui était jusqu’à présent un futur Cabinet largement blanc, tandis que d’autres le poussent à nommer une femme à la tête du ministère de la Défense pour la première fois.

Dans le même temps, un nombre croissant de groupes progressistes s’oppose à la principale candidate féminine, Michèle Flournoy, invoquant des inquiétudes concernant son bilan et les associations du secteur privé.

Une coalition d’au moins sept groupes progressistes a averti Biden d’éviter Flournoy dans une lettre ouverte à Biden obtenue mercredi par l’Associated Press qui faisait référence à son bilan de «décisions politiques mal avisées» – en particulier en ce qui concerne l’Arabie saoudite, le Yémen et l’Afghanistan – et une «histoire opaque de l’activité du secteur privé».

« SP. Le soutien constant de Flournoy aux interventions militaires a contribué à des crises dévastatrices dans le monde, y compris au Yémen », a déclaré Jehan Hakim, président du Comité de l’Alliance yéménite, qui a aidé à organiser la lettre.

D’autres prétendants émergent, notamment le général à la retraite Lloyd Austin et Jeh Johnson, qui a été le principal avocat du Pentagone puis à la tête du département de la sécurité intérieure pendant le second mandat du président Barack Obama. Austin et Johnson sont tous deux noirs.

Les pressions concurrentes s’intensifient moins d’un mois après la poussée urgente de Biden pour construire une administration tout en essayant de préserver la large coalition qui a alimenté sa victoire sur le président Donald Trump le mois dernier.

Et face à d’énormes défis de gouvernement une fois qu’il a pris ses fonctions le 20 janvier, Biden peut peut-être le moins se permettre de perdre le soutien de la base progressiste ardente du Parti démocrate. Près de 100 démocrates de la Chambre appartiennent au caucus progressiste, qui pourrait exercer une influence significative sur le programme politique de Biden, alors que les démocrates s’accrochent à leur plus petite majorité de la Chambre depuis un siècle.

L’histoire continue

Biden a déjà promis de promulguer un projet de loi de secours en cas de pandémie tout en remaniant les systèmes de santé, d’immigration et d’éducation et en luttant pour les protections environnementales les plus agressives de l’histoire des États-Unis.

Les groupes progressistes ont applaudi une poignée des premières recrues de Biden – en particulier Heather Boushey et Jared Bernstein à son Conseil des conseillers économiques – mais ont été loin d’être satisfaits dans l’ensemble. Malgré une déception précoce, ils ont résisté à la tentation d’adopter un ton antagoniste alors qu’ils décident de la manière de fléchir le plus efficacement leurs muscles dans le nouveau climat politique, en particulier avec plusieurs postes importants du Cabinet et des postes de haut niveau à pourvoir.

Le porte-parole des démocrates de la justice, Waleed Shahid, a qualifié les premiers choix de Biden de «sac mélangé», mais a noté qu’ils étaient généralement plus progressistes que les premiers choix d’Obama après sa victoire électorale de 2008.

« Ce qui m’inquiétait, c’est lorsque Joe Biden a dit: » Nous avons déjà un nombre important de progressistes dans notre administration « », a déclaré Shahid. «J’ai parlé à beaucoup de gens et ils m’ont dit: ‘Nous n’avons aucune idée de ce dont il parle.’»

Au-delà du ministère de la Défense, les progressistes se préparent à la possibilité de combats plus agressifs contre le commerce, le travail, l’éducation, l’intérieur et la justice, entre autres postes vacants au sein du Cabinet. Ils ont déjà signalé une opposition intense à des personnalités telles que Rahm Emanuel, un ancien chef d’Obama à la Maison Blanche envisagé pour le poste de secrétaire aux transports, et Mike Morell, une autre personnalité de l’ère Obama recherchée pour le directeur de la CIA.

Flournoy, quant à lui, était considéré comme le principal candidat au poste de secrétaire à la Défense sous un président démocrate depuis l’échec de la campagne d’Hillary Clinton en 2016.

Elle s’est démarquée comme profondément expérimentée, respectée à Capitol Hill et bien connue sur la scène internationale. Mais peu de temps après la victoire de Biden, son stock a semblé glisser alors que d’autres, dont Austin et Johnson, entraient en considération.

Une voix noire de premier plan au Congrès, le représentant de la Caroline du Sud, James Clyburn, a ouvertement appelé Biden à choisir plus d’hommes et de femmes noirs pour les postes du Cabinet. Le poste au Pentagone, qui n’a jamais été occupé par une femme ou un Noir, est l’une des dernières opportunités restantes pour Biden de démontrer son engagement en faveur de la diversité aux niveaux supérieurs de son équipe de sécurité nationale.

Les critiques libéraux ont suggéré que les vues de Flournoy sont plus belliqueuses que celles du président élu, en particulier sur la guerre en Afghanistan, et certains ont souligné sa position de cofondatrice du cabinet de conseil WestExec Advisors, qui fournit ce qu’il appelle «une expertise géopolitique et politique unique pour aider les chefs d’entreprise »et qui est devenue une source de sélections Biden pour d’autres postes de sécurité nationale. Un autre des fondateurs de WestExec, Antony Blinken, est le candidat de Biden au poste de secrétaire d’État, et Avril Haines, le candidat au poste de directeur du renseignement national, est un ancien directeur de WestExec.

Il n’y avait aucune référence à la race ou au sexe dans la lettre de mercredi s’opposant à Flournoy. Les signataires comprennent la Yemen Relief and Reconstruction Foundation; Justice Democrats, qui est aligné sur le sénateur du Vermont Bernie Sanders; Progresser de la demande; et Just Foreign Policy, entre autres.

Ils ont particulièrement critiqué les informations selon lesquelles Flournoy avait résisté aux appels à mettre fin à la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen. Biden a promis de mettre fin au soutien américain à la guerre.

La lettre propose un soutien pour deux alternatives potentielles à Flournoy: la Sens. Tammy Duckworth de l’Illinois et Kirsten Gillibrand de New York. Les conseillers des deux camps ont refusé de commenter, bien qu’aucun des deux ne semble avoir émergé comme l’un des principaux candidats. On pense que Gillibrand, en particulier, ne s’intéresse guère à ce poste.

«Bien que nous ne gagnions en aucun cas tous ces combats, il est clair que l’accent mis par les progressistes sur le personnel fait une différence qui rapportera probablement des dividendes en ce qui concerne les décisions politiques dans les années à venir», a déclaré David Segal, qui dirige le groupe progressiste Demand Progress.

Il a toutefois ajouté que «l’espace de sécurité nationale est plus inquiétant».

Shahid, de Justice Democrats, a suggéré que les progressistes donneraient à Biden une laisse relativement longue avant de se révolter, même s’il y avait plus de déceptions à venir alors qu’il construirait son administration.

La vraie nature de la présidence de Biden ne sera pas connue jusqu’à ce qu’il entre en fonction en janvier et commence à travailler avec le Congrès pour mettre en œuvre son programme, a déclaré Shahid. Biden a promis à la fois de se battre pour des changements politiques importants et audacieux et de faire des compromis avec les républicains.

« De la même manière que Joe Biden a déclaré que sa campagne était un combat pour l’âme de l’Amérique, le Cabinet est le début, et non la fin, du combat pour l’âme de la présidence Biden », a déclaré Shahid. « S’il choisit la voie de la conclusion d’accords avec Mitch McConnell, ces divisions au sein du Parti démocrate deviendront beaucoup plus apparentes. »