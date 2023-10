Biden fait face à une multitude de crises et à un test de résistance pour sa théorie de la présidence

Les collaborateurs de l’aile ouest et les démocrates proches de la Maison Blanche ont décrit une administration parfaitement consciente que sa gestion des prochains jours et semaines pourrait définir fondamentalement l’héritage de Biden – et modifier la trajectoire de sa candidature à la réélection. Ils continuent de soutenir que le curriculum vitae de Biden montre qu’il a une main ferme dans une période de troubles, même s’il reste sous l’eau dans les sondages.

Mais pour la deuxième journée consécutive, Biden est également resté totalement hors de vue du public, confirmant la mort de 11 Américains dans les attaques en Israël – et la probabilité que des Américains figurent parmi les otages toujours retenus captifs – par le biais d’une déclaration écrite. Le seul discours de Biden à la nation à la suite des attentats a eu lieu quelques heures après, bien qu’il ait été annoncé qu’il ferait des remarques publiques sur la crise mardi. Depuis samedi, il est resté à huis clos alors que les informations par câble et les réseaux sociaux étaient remplies d’images horribles des attaques du Hamas et de la contre-attaque rapide et punitive d’Israël.

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont minimisé le manque de présence publique du président en soulignant le travail qu’il accomplit en coulisses.

« Le leadership décisif et expérimenté du président Biden et ses relations profondes ont mobilisé un soutien rapide en faveur d’Israël face à une horrible attaque terroriste et ont rallié le monde contre l’invasion brutale de l’Ukraine par Poutine, tout en générant une croissance historique de l’emploi et de solides progrès dans la lutte contre l’inflation », a déclaré l’adjoint de la Maison Blanche. l’attaché de presse Andrew Bates, notant que Israël a publiquement salué la réponse américaine. « C’est le moment de redoubler d’efforts sur les valeurs dominantes et sur le leadership lucide et stable qu’il assure en tant que commandant en chef. »

Les hauts responsables de Biden ont publiquement promis leur plein soutien à la contre-offensive israélienne, tout en travaillant en coulisses pour éviter l’éventualité d’une guerre qui s’étendrait. Biden et ses principaux conseillers ont passé le week-end à appeler des dizaines de dirigeants étrangers et alliés dans la région, élaborant une stratégie à la volée pour gérer les conséquences et évaluer les nouvelles demandes d’aide qu’Israël fera pour une guerre dont il a déjà prédit qu’elle serait « » longue et difficile. » Tout cela était en cours alors que le président lui-même s’asseyait pour des entretiens avec l’équipe de conseillers spéciaux enquêtant sur sa gestion des documents classifiés datant de son mandat de vice-président.

Lundi soir, les États-Unis et quatre alliés européens se sont engagés conjointement à fournir un « soutien ferme et uni » à Israël.

« Nous soulignons en outre que ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage », indique le communiqué conjoint, signé par les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

Mais cela n’a pas apaisé les critiques, qui soulignent que les présidents utilisent souvent la chaire pour projeter un sentiment de calme pendant une crise, ou comme moyen de montrer leur soutien ou leur empathie envers les communautés touchées.

« Les présidents ont la responsabilité de démontrer la détermination et le leadership des États-Unis dans des moments comme celui-ci », a déclaré Rory Cooper, ancien conseiller à la direction républicaine de la Chambre et partenaire de Purple Strategies. Biden pourrait se rendre dans une « synagogue et prier avec la communauté juive, ou si vous alliez à l’ambassade et signiez un livre de condoléances, ce qui est franchement presque passe-partout pour un président américain dans des moments comme celui-ci ».

Les crises culminantes auxquelles Biden est confronté fourniront l’un des tests les plus précis à ce jour de la théorie de son équipe selon laquelle le public reconnaîtra et finalement récompensera une main ferme, et non tape-à-l’œil, à la barre. Biden a remporté la présidence en grande partie en se présentant comme un traditionaliste chevronné et un antidote au chaos qui a souvent entouré son prédécesseur, Donald Trump.

Même si une telle formule n’a pas toujours été appliquée au cours de son mandat, Biden l’a déployée à maintes reprises, y compris ces derniers jours.

« Le plus grand défi pour la Maison Blanche est la bande passante. Nous sommes confrontés à des problèmes de frontières, à une crise de fermeture du gouvernement, à une bande de radicaux à la Chambre et, par-dessus tout, à l’Ukraine et maintenant à Israël », a déclaré Pete Giangreco, un consultant démocrate qui a travaillé sur plusieurs campagnes présidentielles. « Mais du point de vue du message, tout cela est une opportunité car on ne peut s’empêcher de dire : ‘au moins, ce type sait ce qu’il fait sur la scène mondiale.’ En règle générale, les gens ne votent pas sur la politique étrangère, mais c’est plutôt pour savoir s’il peut faire son travail, ce qui constitue pour nous un contraste central.»

L’incertitude au Congrès a compliqué les choses pour la Maison Blanche. La Chambre des représentants n’a actuellement pas de président, ce qui sème la confusion quant au type de réponse législative que le gouvernement pourrait même proposer.

Des responsables de l’administration ont informé dimanche les dirigeants du Congrès lors d’appels bipartites qu’un législateur a décrit comme « une conversation de famille américaine » malgré la confusion quant à savoir si l’ancien président Kévin McCarthy pourrait participer.

Ces responsables ont également informé les législateurs dimanche soir qu’il n’était pas nécessaire d’agir de la part du Congrès dans l’immédiat, mais qu’un projet de loi complémentaire serait nécessaire. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune demande de pouvoirs de guerre supplémentaires « pour le moment ».

Alors que l’Ukraine et Israël ont besoin d’un soutien militaire différent, la gestion des deux conflits a mis à rude épreuve les fournisseurs de défense.

« Cette guerre va être longue », a prévenu le représentant. Raja Krishnamoorthi (D-Illinois), membre du House Intelligence Committee. «Cela va nécessiter des munitions et des armements que, franchement, notre base d’approvisionnement militaro-industrielle actuelle est confrontée à des difficultés de production. Nous allons donc devoir y réfléchir sérieusement, et je pense que le chaos dans l’autre caucus n’arrange pas les choses.»

La Maison Blanche a déjà du mal à mobiliser le soutien en faveur d’une nouvelle série d’aides à l’Ukraine, malgré les objections des républicains selon lesquelles Biden n’a pas présenté une vision claire de la poursuite de l’implication américaine dans la guerre. La nécessité probable pour les États-Unis de fournir désormais un certain niveau d’aide à Israël menace de compliquer davantage la dynamique au Capitole et les efforts visant à convaincre le public d’une implication à long terme dans deux conflits étrangers.

« Je pense que le président Biden doit expliquer pourquoi les Américains devraient s’en soucier. [about Ukraine] », a déclaré Michael McFaul, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie sous l’ère Obama. « Vous devez l’expliquer. Vous ne pouvez pas simplement supposer que les gens comprennent.

Par ailleurs, certains collaborateurs du Capitole ont émis l’hypothèse que la combinaison d’un supplément plus important pour résoudre les deux conflits pourrait être plus facile à approuver.

Biden avait prévu de prononcer un discours très médiatisé sur l’Ukraine dès cette semaine, visant à présenter plus clairement le soutien à Kiev comme essentiel aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, ont déclaré des personnes proches du dossier. Mais on ne sait pas encore si le conflit au Moyen-Orient affectera le moment et le contenu de ces remarques.

Le spasme de violence pourrait également perturber le travail des États-Unis visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite. Un haut responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche avait l’intention d’aller de l’avant avec ce plan.

Biden devait également appeler ses alliés régionaux à coordonner leurs avertissements à « quiconque pourrait chercher à tirer profit de cette situation », à savoir l’Iran. Entre-temps, Biden a mis de côté ses récents désaccords avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – notamment à propos des efforts du Premier ministre pour remodeler le système judiciaire israélien – en promettant un soutien direct et une assistance en matière de sécurité à Tel Aviv.

Cette cascade de défis en matière de politique étrangère s’accompagne d’un tumulte sur le front intérieur.

Les luttes intestines entre les Républicains de la Chambre ont amené le gouvernement fédéral au bord de la fermeture il y a à peine deux semaines. La solution à court terme, une résolution continue, a créé une nouvelle échéance de financement imminente, mais a également coûté son poste à McCarthy.

Le Congrès n’a que jusqu’au 17 novembre pour éviter une nouvelle fermeture – un défi de taille qui nécessitera désormais que la Maison Blanche et les républicains déterminent la voie à suivre concernant Israël, ainsi que de surmonter les impasses existantes sur l’aide à l’Ukraine, la frontière et le blocus du Parti républicain sur le territoire. confirmation des principales promotions militaires américaines.

« Ce n’est pas seulement sans précédent », a déclaré l’ancien représentant Steve Israel, qui dirige désormais l’Institut de politique et d’affaires mondiales de l’Université Cornell, « c’est périlleux ».

Elena Schneider a contribué à ce rapport.