Biden fait face à une ère «imprévisible» avec Xi, le pouvoir chinois

WASHINGTON (AP) – L’administration du président Joe Biden fait le point sur un Xi Jinping nouvellement habilité alors que le président chinois entame un troisième mandat de cinq ans en rupture de norme à la tête du Parti communiste. Les relations américano-chinoises étant déjà tendues, Washington craint de plus en plus que des jours plus difficiles ne se profilent.

Xi a acquis un pouvoir sur le parti au pouvoir chinois sans précédent depuis Mao Zedong, le dirigeant de 1949 jusqu’à sa mort en 1976. La consolidation du pouvoir de Xi intervient alors que les États-Unis ont mis à jour leurs stratégies de défense et de sécurité nationale pour refléter le fait que la Chine est désormais le leader américain. adversaire militaire et économique le plus puissant.

Biden est fier d’avoir établi des relations avec Xi depuis sa première rencontre il y a plus de dix ans, lorsqu’ils étaient vice-présidents de leur pays. Mais Biden fait maintenant face, à Xi, à un homologue soutenu par une plus grande mesure de puissance et déterminé à cimenter le statut de superpuissance de la Chine même en naviguant dans de forts vents contraires économiques et diplomatiques.

« Nous ne sommes pas revenus à l’ère Mao. Xi Jinping n’est pas Mao », a déclaré Jude Blanchette, directeur des études chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales. “Mais nous sommes définitivement sur un nouveau territoire et un territoire imprévisible en termes de stabilité et de prévisibilité du système politique chinois.”

Biden et Xi devraient tenir des pourparlers en marge du sommet du Groupe des 20 du mois prochain en Indonésie, une réunion attendue depuis longtemps qui interviendrait après près de deux ans de relations tendues. Les dirigeants sont déterminés à prendre le dessus dans une compétition qui, selon eux, déterminera quel pays sera la principale force économique et politique mondiale au cours du siècle prochain.

“Il y a énormément de questions dont nous devons parler avec la Chine”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Il a ajouté que les responsables américains et chinois s’efforçaient d’organiser une réunion des dirigeants, même si celle-ci n’a pas encore été confirmée. “Certaines questions sont assez controversées et certaines devraient être collaboratives”, a déclaré Kirby.

Biden et Xi ont voyagé ensemble aux États-Unis et en Chine en 2011 et 2012, et ils ont tenu cinq appels téléphoniques ou vidéo depuis que Biden est devenu président en janvier 2021. Mais la relation américano-chinoise est devenue beaucoup plus compliquée depuis que ceux qui ont appris à connaître -vous parlez au cours de repas à Washington et sur le plateau tibétain il y a une décennie.

En tant que président, Biden a reproché à plusieurs reprises à la Chine des violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour et d’autres minorités ethniques, la répression de Pékin contre les militants de la démocratie à Hong Kong, les pratiques commerciales coercitives, les provocations militaires contre Taïwan autonome et les divergences sur les poursuites par la Russie de son guerre contre l’Ukraine.

Le gouvernement de Xi a critiqué la position de l’administration Biden envers Taiwan – que Pékin cherche à unifier avec le continent communiste – comme sapant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine. Le président chinois a également laissé entendre que Washington voulait étouffer l’influence croissante de Pékin alors qu’il tentait de dépasser les États-Unis en tant que plus grande économie du monde.

“Les tentatives extérieures pour réprimer et contenir la Chine peuvent s’intensifier à tout moment”, a averti Xi dans son discours devant le congrès du Parti communiste. “Nous devons donc être plus conscients des dangers potentiels, être prêts à faire face aux pires scénarios et être prêts à résister aux vents violents, aux eaux agitées et même aux tempêtes dangereuses.”

Dali Yang, politologue à l’Université de Chicago qui étudie la politique chinoise, a déclaré que des développements potentiellement stabilisateurs émergeaient dans la relation après des mois de rancoeur.

Deux des diplomates chinois les plus connus à Washington ont été élevés lors de la réunion du Parti communiste. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a été sélectionné pour le Politburo du Parti communiste, l’organe politique composé des 24 plus hauts responsables. L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, rejoint son comité central. Leur élévation devrait apporter une mesure de continuité aux relations américano-chinoises, a déclaré Yang.

Yang a noté qu’il y avait également eu un effort de la part de la direction du Parti communiste pour “atténuer son étreinte chaleureuse envers la Russie”. Le mois dernier, après avoir rencontré Xi en marge d’un sommet en Ouzbékistan, le président russe Vladimir Poutine a reconnu que Xi avait exprimé « ses inquiétudes et ses questions » au sujet de la guerre en Ukraine.

Avec la confirmation de son troisième mandat, “à certains égards, Xi est maintenant plus libre d’agir et moins encombré de ne plus avoir à toujours regarder ce que font ses rivaux”, a déclaré Yang. “Je pense que cela peut en fait affecter son approche et le rendre plus à l’aise dans ses relations avec Biden.”

Les responsables de la Maison Blanche ont minimisé l’espoir que la nouvelle emprise de cinq ans de Xi sur le Parti communiste pourrait lui donner une marge de manœuvre pour s’engager plus pleinement sur des questions où la Chine a des intérêts qui se chevauchent avec les États-Unis.

Biden, lors d’une réunion avec des responsables du ministère de la Défense mercredi, a souligné que les États-Unis “ne cherchaient pas un conflit” avec la Chine. Quelques heures plus tard, la télévision d’État chinoise a rapporté que Xi avait déclaré aux membres du comité national sur les relations américano-chinoises que Pékin devrait trouver des moyens de travailler avec Washington sur des questions d’intérêt commun.

Le moment de conciliation fut de courte durée.

Le lendemain, les responsables américains et chinois échangeaient des coups de rhétorique sur la décision des États-Unis plus tôt ce mois-ci d’étendre les contrôles à l’exportation sur la vente de puces semi-conductrices avancées à la Chine.

“Les États-Unis ont poussé à l’excès le concept de sécurité nationale et supprimé le développement de la Chine, et la coopération commerciale normale a été politisée et militarisée”, a déclaré aux journalistes Wang Hongxia, conseiller à l’ambassade de Chine à Washington.

Ses commentaires sont intervenus peu de temps après qu’un haut responsable du département du Commerce, le sous-secrétaire Alan Estevez, a déclaré lors d’un forum à Washington que “si j’étais un parieur, je mettrais de l’argent” pour que les États-Unis imposent des contrôles supplémentaires à l’exportation de la Chine.

L’économie chinoise ralentit, Pékin ayant annoncé ce mois-ci que la croissance pour les neuf premiers mois de l’année était de 3 %, ce qui la placerait bien en deçà de son objectif officiel de 5,5 % pour l’année entière. L’économie du pays s’éloigne également des règles strictes du «zéro» COVID, et Pékin est confronté à une décélération des exportations et des prix de l’immobilier qui sont tombés à leur plus bas niveau en sept ans en septembre.

Il fait également face à une concurrence accrue de la part des États-Unis et de l’Union européenne qui investissent des dizaines de milliards de dollars pour rivaliser sur les semi-conducteurs et d’autres technologies. Tout cela indique la possibilité que la Chine n’éclipse pas le produit intérieur brut américain d’ici 2030, comme l’ont prévu de nombreux économistes.

Ruchir Sharma, président de Rockefeller International, a récemment conclu qu’avec sa trajectoire de croissance probable, la Chine dépasserait l’économie américaine d’ici 2060, si elle y parvenait.

Dans le même temps, le secrétaire d’État Antony Blinken ainsi que l’officier en chef des opérations navales des États-Unis, l’amiral Mike Gilday, ont récemment exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que Pékin tente d’accélérer son calendrier pour s’emparer de Taïwan. Blinken a déclaré que la Chine avait pris “une décision fondamentale selon laquelle le statu quo n’était plus acceptable”.

La Chine s’est largement abstenue de critiquer la guerre de la Russie en Ukraine, mais s’est également abstenue de fournir des armes à Moscou. Pourtant, le conflit a fait craindre à Taïwan que la Chine – qui n’a jamais contrôlé l’île – ne soit encore plus encouragée à poursuivre son plan d’unification de longue date.

Les tensions américano-chinoises ont été encore exacerbées par la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi en août et la remarque de Biden en mai selon laquelle l’armée américaine défendrait Taïwan en cas d’attaque de la Chine, ont ensuite minimisé la Maison Blanche.

“Ce qui est préoccupant maintenant, c’est qu’avec le pouvoir et l’ambition illimités de Xi, il pourrait utiliser Taïwan pour se distraire de ses problèmes internes”, a déclaré Keith Krach, ancien sous-secrétaire d’État sous l’administration Trump. “J’espère qu’il a regardé le courage des Ukrainiens et a estimé que le peuple de Taiwan est tout aussi courageux, peut-être même plus.”

L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press