La Chine pourrait être le problème de politique étrangère le plus épineux auquel est confronté le président élu Joe Biden, photographié en train de serrer la main du président Xi Jinping en 2013. (Lintao Zhang / Associated Press)

Lorsque Joe Biden a quitté le bureau du vice-président il y a quatre ans, les États-Unis étaient un champion de l’accord de Paris sur le climat, l’architecte de l’accord nucléaire multinational avec l’Iran et le chef d’un pacte de libre-échange dans 12 pays dans la région du Pacifique. pour limiter l’influence croissante de la Chine.

Rien de tout cela n’est plus vrai alors qu’il se prépare à être nommé commandant en chef le mois prochain.

Même s’il sera préoccupé par la crise mortelle des coronavirus chez lui, Biden fait face à un éventail impressionnant de défis mondiaux, d’alliances effilochées et d’adversaires enhardis. Et il doit faire face à ces problèmes alors même que le pays qu’il est sur le point de diriger est de plus en plus sceptique à l’égard de l’interventionnisme et d’un rôle de leadership solide à l’échelle internationale – en particulier après l’approche tournée vers l’intérieur du président Trump «l’Amérique d’abord».

« Autant qu’il y a beaucoup de gens qui veulent juste dire: ‘Nous sommes de retour’, vous ne pouvez pas effacer les quatre dernières années. Et nous nous dirigeons dans cette direction depuis longtemps », a déclaré Ian Bremmer, président du groupe Eurasia, une société mondiale d’évaluation des risques. « Tout ce que Trump représente est symptomatique de quelque chose de plus profond dans le corps politique américain. »

Biden, qui représentera une rupture brutale avec la présence caustique de Trump sur la scène mondiale, est susceptible de profiter d’une sorte de lune de miel avec des alliés transatlantiques, désireux que les États-Unis reviennent à leur rôle traditionnel de pilier de la démocratie internationale. ordre. Et ses relations préexistantes avec de nombreux dirigeants – en tant que sénateur, vice-président et membre américain le plus ancien de la conférence de 57 ans sur la sécurité de Munich, où il a pris la parole l’année dernière – aideront à apaiser les nerfs tremblants de ceux d’Ottawa à Berlin. à Séoul.

Même ainsi, certains alliés ont exprimé une détermination résignée à continuer de moins compter sur Washington, comme ils ont été forcés de le faire sous Trump. Et réparer les réalisations diplomatiques que Trump a abandonnées ne sera pas facile.

Les sanctions contre l’Iran et les droits de douane sur les importations en provenance de Chine, deux éléments clés du programme du président actuel, pourraient rester en place alors que Biden élabore sa propre stratégie et recherche de nouvelles négociations. De plus, s’étant opposé à l’afflux de troupes en Afghanistan il y a plus de dix ans, Biden pourrait choisir de ne pas inverser le retrait des troupes de Trump pour mettre fin à cette guerre de 19 ans.

L’équipe du président élu, dont beaucoup sont des vétérans comme lui de l’administration Obama, sait que les pièces ne s’emboîtent pas comme avant.

« Il ne s’agit pas de retourner dans le monde tel qu’il était », a déclaré Antony Blinken, le choix de Biden pour le poste de secrétaire d’État, dans une interview plus tôt cette année. « Il s’agit de faire face aux transformations majeures que nous avons vues depuis – au pouvoir entre les nations, la diffusion du pouvoir loin des États et la perte de confiance de la gouvernance en leur sein. Vos politiques doivent en tenir compte. »

Joe Biden, en tant que vice-président, s’adresse aux médias avec la chancelière allemande Angela Merkel lors d’un voyage en 2013 à Berlin. (Markus Schreiber / Associated Press)

Certains des changements les plus radicaux se sont produits au Moyen-Orient. En 2018, Trump s’est retiré de l’accord multilatéral que les États-Unis avaient négocié trois ans auparavant avec l’Iran, les alliés européens, la Russie et la Chine, en vertu duquel l’Iran a accepté de limiter considérablement son programme nucléaire jusqu’en 2025.

Au lieu de la diplomatie, Trump a poursuivi une campagne de «pression maximale» pour contraindre Téhéran à des sanctions, et il a ordonné le meurtre de Qassem Suleimani, le puissant général iranien décédé dans une frappe de drones américains le 3 janvier. Les tensions accrues ont encouragé les extrémistes. en Iran, un obstacle au retour des dirigeants du pays à la table des négociations.

« Il est très irréaliste de parler de simplement rejoindre un accord qui a été conçu en 2015 », a déclaré Brian Katulis, un membre senior du Center for American Progress, de gauche. « C’était alors, c’était maintenant. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le plus ancien dirigeant de son pays, pourrait également rester un obstacle. Il s’est opposé à l’accord sur le nucléaire iranien et s’oppose maintenant à son réexamen.

« Lorsque les Arabes et les Israéliens s’entendent sur quelque chose, je pense qu’il est essentiel de prêter attention », a déclaré Netanyahu dans une interview jeudi à l’Institut Hudson, un groupe de réflexion conservateur. « Nous sommes dans cette région, nous la connaissons très bien. »

L’Iran est maintenant plus proche d’une arme nucléaire que lorsque Trump a pris ses fonctions. Son « temps de déclenchement » – une estimation du temps qu’il faudrait à Téhéran pour construire une bombe – est passé d’un an à quelques mois.

Le défi n’a pas dissuadé Biden de son plan de réexaminer l’accord nucléaire iranien. «Ça va être difficile, mais oui», a-t-il déclaré à Thomas Friedman, un chroniqueur du New York Times, dans une récente interview.

Les manifestants brûlent des photos du président Trump et du président élu Joe Biden devant le ministère iranien des Affaires étrangères le 28 novembre. (Vahid Salemi / Associated Press)

Les alliés européens pourraient être plus désireux de collaborer avec la nouvelle administration pour contenir la Chine, compte tenu de sa puissance économique croissante et de son affirmation croissante à l’étranger.

« La meilleure stratégie pour la Chine, je pense, est celle qui met tous nos alliés – ou du moins ce qui étaient nos – alliés sur la même longueur d’onde », a déclaré Biden à Friedman. « Cela va être une priorité majeure pour moi dans le semaines d’ouverture de ma présidence pour essayer de nous remettre sur la même longueur d’onde avec nos alliés. «

Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, envisage d’élargir l’équipe chinoise au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, pour souligner que la question est une priorité de politique étrangère et que Biden veut travailler avec des alliés, selon une personne proche du président. -elect de l’équipe. De plus, comme les conseillers de la Maison Blanche, comme Sullivan, n’auraient pas besoin de l’approbation du Sénat, Biden pourrait éviter les combats de confirmation avec les républicains qui pourraient contrôler la chambre lorsqu’il prendrait ses fonctions.

Mettre au point sa propre stratégie commerciale s’avérera compliqué. Obama faisait pression pour ratifier le Partenariat transpacifique, l’accord de libre-échange qui aurait lié les États-Unis à d’autres pays du Pacifique tout en laissant la Chine de côté. L’accord portait sur le maintien de la vie, cependant, même avant que Trump ne prenne ses fonctions en raison de l’opposition de certains démocrates et syndicats ainsi que de républicains.

Aujourd’hui, la Chine a conclu son propre accord commercial, appelé Partenariat économique régional global, avec nombre de ces mêmes pays, laissant les États-Unis sur la touche.

« Cela renforce la croissance continue d’une chaîne d’approvisionnement asiatique dont la Chine est la plaque tournante. Cela pose un réel défi aux États-Unis », a déclaré Edward Alden, chercheur principal au Council on Foreign Relations.

Une autre priorité mondiale partagée – et encore plus immédiate – est de lutter contre la pandémie en cours. La distribution de vaccins nouvellement approuvés nécessitera une coordination entre les pays à court terme et une coopération à plus long terme pour stabiliser les marchés et atténuer les retombées économiques générales. La crise offre à Biden l’occasion de reconstruire des relations, mais elle pourrait également empêcher le président élu de 78 ans d’effectuer une visite symbolique en Europe dès le début.

Rejoindre l’accord de Paris sur le climat sera l’une des étapes les plus faciles. Tout ce qu’il a à faire, c’est de soumettre des documents – ce qu’il s’est engagé à faire peu de temps après son inauguration, peut-être le premier jour – et d’attendre un mois pour revenir.

Le défi sera de montrer au reste du monde que les États-Unis peuvent faire des progrès sur le réchauffement climatique, a déclaré Robert Stavins, qui dirige le Harvard Project on Climate Agreements.

Chaque signataire de l’accord de Paris doit soumettre des «contributions déterminées au niveau national», qui sont les plans du pays pour atteindre certains objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mettre sur pied un plan crédible sera difficile, a déclaré Stavins, en raison de l’opposition politique intérieure au Congrès.

« Ce ne sont pas que des républicains conservateurs », a-t-il déclaré. « Ce sont des démocrates et démocrates modérés des États du charbon. Donc, une véritable législation climatique sera extrêmement difficile. »

Obama a recherché des réductions d’émissions par le biais de réglementations, telles que son Clean Power Plan et des normes plus strictes de consommation de carburant pour les voitures. Cela peut être plus difficile maintenant que l’administration Trump a démêlé ces politiques et a doté la magistrature fédérale de juges plus conservateurs et anti-réglementaires qui pourraient s’avérer être un obstacle.

Biden a choisi John F. Kerry, son ancien collègue du Sénat qui était secrétaire d’État d’Obama lors de la signature de l’accord de Paris en 2015, pour diriger les efforts internationaux sur le changement climatique.

« Il n’y a personne de mieux équipé pour faire cela », a déclaré Stavins.

La rédactrice du Times Tracy Wilkinson a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été initialement publiée dans le Los Angeles Times.