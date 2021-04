Le président américain Joe Biden prend la parole lors d’une cérémonie pour le meurtre de l’officier de police du Capitole américain William «Billy» Evans alors qu’il ment en l’honneur au Capitole à Washington, DC, le 13 avril 2021. J. Scott Applewhite | Piscine | Reuters

Le président Joe Biden est confronté à un chemin difficile sur la réforme de la police alors que les appels des militants se multiplient pour que son administration fasse de la lutte contre les disparités raciales dans les forces de l’ordre une priorité. L’attention de la nation est fixée sur la question au milieu du procès de Derek Chauvin, l’ancien officier de police blanc de Minneapolis qui a été accusé de la mort de George Floyd, dont le meurtre le Memorial Day a déclenché des mois de manifestations de Black Lives Matter. Un verdict pourrait venir dès la semaine prochaine. Le procès de Chauvin s’est déroulé au milieu d’une série de meurtres de haut niveau par la police. Au cours du procès, un autre homme noir, Daunte Wright, a été abattu par le policier Kimberly Potter dans le Brooklyn Center voisin, au Minnesota, provoquant des manifestations. Potter, qui a affirmé qu’elle pensait utiliser un Taser, a depuis démissionné et a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les manifestations se sont intensifiées dans tout le pays après la publication des images de la fusillade mortelle d’Adam Toledo, 13 ans, par le policier de Chicago Eric Stillman, la semaine dernière. Tolède, qui était Latino, a été tué le 29 mars. Plus de trois personnes sont décédées chaque jour aux mains des forces de l’ordre depuis le 29 mars, selon un pointage maintenu par le New York Times. Les Noirs et les Latinos représentaient plus de la moitié des personnes tuées au cours de cette période, selon le Times. Biden, qui s’est engagé à remanier le système de justice pénale du pays pendant sa campagne présidentielle, n’a pas fait grand-chose au cours de ses premiers mois pour plaire à ceux qui espèrent une réforme. Le démocrate, qui a acquis la réputation d’être sévère contre la criminalité au Sénat dans les années 1990, fait face à des vents contraires politiques et juridiques. Lors d’une conférence de presse vendredi, Biden a esquivé en répondant à une question pour savoir s’il donnerait la priorité à la réforme de la police, au lieu de se concentrer sur la violence armée, ce qui lui a également été demandé. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé mercredi d’expliquer pourquoi l’administration n’avait pas pris de mesures exécutives pour rappeler l’équipement militaire fédéral des services de police locaux. Elle a déclaré que la Maison Blanche se concentrait sur ce qui pourrait être fait avec le Congrès, en particulier via la loi George Floyd Justice in Policing. Le projet de loi, entre autres choses, interdirait les arrêts d’étranglement et les mandats d’interdiction de frappe au niveau fédéral, les limiterait au niveau de l’État et au niveau local, et restreindrait l’utilisation de l’immunité qualifiée, un bouclier juridique pour la police contre les poursuites civiles. « Je dirais que c’est un problème qui sera une des raisons du mandat du président Biden », a déclaré Psaki. « Et nous sommes dans moins de 100 jours. Il y a plus à venir. Pour le moment, notre objectif est de travailler pour faire adopter cette législation. »

Mercredi également, l’administration a abandonné les projets, annoncés pendant la campagne, de créer une commission de contrôle de la police. Susan Rice, directrice du Conseil de la politique intérieure, a déclaré dans un communiqué publié pour la première fois par Politico que la commission « ne serait pas le moyen le plus efficace de réaliser notre priorité absolue dans ce domaine, qui est de signer la loi George Floyd Justice in Policing Act ». L’administration a déclaré que les groupes de défense des droits civils et les syndicats de la police étaient contre la création d’une commission. Sur le plan juridique, le rôle du gouvernement fédéral dans la surveillance des services de police est limité par la Constitution et les précédents de la Cour suprême. Bien qu’il y ait moins de 100 organismes fédéraux chargés de l’application de la loi, il y en a environ 18 000 sous contrôle étatique et local. Le Congrès a le pouvoir de réglementer les agences de police locales en échange d’un financement fédéral et d’appliquer le 14e amendement, qui interdit aux États de priver «toute personne de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans procédure légale». Vendredi, le procureur général Merrick Garland a redynamisé un outil dont le gouvernement fédéral dispose pour superviser les services de police locaux en annulant un mémorandum signé sous l’ancien président Donald Trump limitant l’utilisation de soi-disant décrets de consentement. Le ministère de la Justice peut utiliser les décrets, qui doivent être approuvés par un tribunal, pour forcer les départements qui violent à plusieurs reprises les droits civils à se soumettre à une surveillance ou à d’autres réformes. Cependant, les décrets étaient rarement utilisés avant même que Trump ne les réduise considérablement. UNE rapport par le Congressional Research Service a constaté que le ministère de la Justice a historiquement lancé environ trois enquêtes sur les modèles ou la pratique par an, et seulement 1 sur 3 a conduit à des réformes importantes.

Des défenseurs et des experts ont suggéré que Biden pourrait poursuivre certaines réformes au niveau fédéral qui auraient un impact plus large sur les services de police des États et locaux. Dans février, deux professeurs de droit spécialisés dans les questions de police ont écrit dans le Los Angeles Times que Biden pourrait, par décret, faire des forces de l’ordre fédérales un « modèle pour le reste du pays » en matière de transparence et de responsabilité en collectant plus de données et en en faisant accessible au public. Les professeurs, Barry Friedman de la faculté de droit de l’Université de New York et Rachel Harmon de la faculté de droit de l’Université de Virginie, ont également appelé l’administration Biden à obliger les services de police locaux à la recherche de fonds et d’équipement fédéraux à obtenir l’approbation de leur législature locale. « Un chef de la police ne devrait pas être autorisé à obtenir du matériel de surveillance fédéral ou des véhicules blindés sans l’adhésion locale », ont-ils écrit, ajoutant que Biden pourrait faire le déplacement sans le Congrès. Les préoccupations politiques font également obstacle à une réforme significative de la police. Au cours de la campagne 2020, les républicains ont utilisé les appels de certains progressistes pour «défund la police» comme un marteau politique contre les démocrates modérés. L’un des principaux alliés de Biden au Congrès, le représentant Jim Clyburn, DS.C., a déclaré que le slogan avait blessé son parti. Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne soutenait pas les propositions visant à réduire le financement de la police, bien que son administration continue de subir les réactions des républicains sur la question. Kristen Clarke, la candidate de Biden pour superviser la division des droits civils du ministère de la Justice, a été pressée la semaine dernière lors de son audience de confirmation article d’opinion qu’elle a écrit appelant au report du financement de certaines opérations de police tout en ajoutant plus de financement à d’autres.