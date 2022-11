Biden fait face à un autre point d’inflexion après une vie de lutte

M. Biden semble penser qu’il semble plus drôle que lui. “Ce n’est pas une blague !” dit-il encore et encore, quatre, huit, 10 fois en un seul discours. À San Diego la semaine dernière, il a dit à un public que ses remarques n’étaient “pas une blague” 17 fois – et a ajouté “Je ne plaisante pas” quatre fois de plus. (Un discours de Biden est comme un jeu à boire pour les nerds politiques – « Pas une blague ! » Buvez !)

En effet, M. Biden a toujours été en contact avec le public non pas tant par l’humour que par l’humanité. Ses discours sont animés par des histoires de douleur – sa jeune femme et sa fille tuées dans un accident de voiture, sa propre expérience de mort imminente avec deux anévrismes cérébraux, la mort de son fils Beau. Il appelle encore le nom de l’infirmière qui s’est occupée de lui à l’hôpital il y a plus de trois décennies.

“Les gens comprennent que je comprends la perte et je pense qu’il est si important que les gens comprennent cela à partir de cette perte – la douleur ne disparaît jamais mais vous pouvez faire des choses incroyables”, a-t-il déclaré la semaine dernière. « La personne que vous avez perdue ne quitte jamais votre cœur. Je ne sais pas combien de fois je me demande ce que ferait Beau ? »

Même maintenant, son enfance aux prises avec le bégaiement le définit. À ce jour, il divise ses textes de discours avec des marques de hachage, une technique qu’il a apprise plus tôt pour faire parler en public. Et les insécurités qui en découlent ne sont jamais loin de la surface. Il en a parlé la semaine dernière apparemment au hasard.

“J’avais l’habitude de ta- ta- ta- parler – parler comme ça quoi- quoi- quoi- quand je w- wa- était un enfant”, a-t-il déclaré à un public. “C’est terriblement difficile de demander à la fille : ‘Veux-tu aller au p-pr-pr-prom avec moi ?’ Et ça a l’air drôle, mais devinez quoi ? Cela vous donne l’impression d’être un idiot.

Anticipant les prochains jours, M. Biden refuse de s’avouer vaincu. Il a été encouragé par l’énergie du rassemblement de samedi soir en Pennsylvanie avec l’ancien président Barack Obama et le lieutenant-gouverneur John Fetterman, le candidat au Sénat, ainsi que par des indicateurs positifs de l’Arizona et du New Hampshire.

Son humeur, ont déclaré des aides, est celle de se battre à travers la bande. “Il a passé les dernières semaines à nous pousser – que peut-il faire d’autre?” a déclaré Anita Dunn, sa conseillère principale.

Mais s’il se fait lécher mardi, ont déclaré des assistants, il le possédera et ira de l’avant. Dans une vie de chutes et de relèvements, ce serait un trébuchement de plus, pas la fin. Là-dessus au moins, il a foi.