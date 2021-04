WASHINGTON – Le plus grand défi politique pour les efforts du président Joe Biden pour lutter contre le changement climatique et lutter contre l’injustice environnementale ne sera pas exclusivement les républicains du Congrès qui pensent qu’il va trop loin à gauche.

Ce seront probablement aussi les démocrates qui le pousseront à devenir plus grand et plus audacieux.

Les législateurs progressistes applaudissent l’objectif de Biden d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050, sa rentrée dans l’accord de Paris sur le climat, les mesures visant à suspendre les forages sur les terres publiques et ses appels à la justice économique pour forger un avenir respectueux du climat.

Mais ils veulent aussi qu’il accélère les choses. Dramatiquement.

Biden devrait annoncé jeudi lors d’un sommet du Jour de la Terre avec les dirigeants mondiaux que les États-Unis réduiront de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 au cours de la prochaine décennie, a déclaré mercredi un responsable de l’administration. C’est le double de l’engagement pris par l’ancien président Barack Obama, une décision que les militants écologistes applaudiront probablement, mais pas assez.

«L’urgence de cette crise exige une action», a déclaré le représentant Jared Huffman, D-Calif. « Gagner lentement est la même chose que perdre. »

Huffman est co-sponsor du Green New Deal, un plan radical sur le changement climatique et la justice économique réintroduit mardi par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et le sénateur Ed Markey, D-Mass., Qui a galvanisé le climat. défenseurs et ont été utilisés par les républicains pour soutenir que les démocrates sont des socialistes radicaux.

Le plan de 10 000 milliards de dollars sur 10 ans appelle à la gratuité de l’enseignement supérieur, du logement et des soins de santé, éclipsant la proposition d’emplois et d’infrastructure de 2,25 milliards de dollars proposée, connue sous le nom de Plan américain pour l’emploi, que Biden a dévoilé le mois dernier.

Le président s’est largement engagé à décarboner le réseau électrique du pays d’ici 2035 et à éliminer complètement les émissions d’ici 2050. Son plan prévoit des dépenses en bornes de recharge pour véhicules électriques, l’amélioration du haut débit et des technologies telles que la capture du carbone pour atteindre ces objectifs. Il souhaite également inverser les niveaux de pollution élevés dans les communautés minoritaires et à faible revenu.

Il est peu probable que le Green New Deal obtienne un vote au sol au Congrès, mais le président et les dirigeants du Congrès devront au moins reconnaître le marqueur important que les progressistes ont établi.

« Deux mille milliards de dollars sur huit ans, comme l’a proposé le président Biden le mois dernier, ne feront pas le travail à temps », a déclaré Kari Fulton de l’Alliance pour la justice climatique lors d’une conférence de presse à Capitol Hill annonçant mardi le Green New Deal.

Le plan de changement climatique du Green New Deal d’AOC, expliqué Le Green New Deal a sa part de partisans et de critiques, mais le plan souvent mal compris n’est que le début de la politique environnementale. Nous expliquons. Juste la FAQ, USA TODAY

Un autre obstacle pour Biden: Joe Manchin

Les modérés démocrates, en particulier le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, dont l’économie de l’État repose sur la production de charbon et de gaz naturel, ont déjà signalé leur résistance à toute élimination progressive des combustibles fossiles – en particulier lorsqu’il n’est pas clair si la Chine et d’autres grands pays émetteurs de carbone font des sacrifices similaires.

Les États-Unis sont le deuxième producteur mondial de gaz à effet de serre (derrière la Chine), émettant environ 13% de la production annuelle de la planète.

« Vous feriez mieux de réaliser que c’est le seul pays qui trouvera une solution grâce à l’innovation qui produit de nouvelles technologies », a déclaré Manchin lundi lors d’un événement du National Press Club. « Nous pouvons utiliser le charbon et continuer à l’utiliser plus propre que jamais et nous pouvons nettoyer l’environnement dans le monde entier, mais nous ne pouvons pas le faire en nous mettant la tête dans le sable et en l’éliminant. »



Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., Président du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, prononce une allocution d’ouverture à l’audience de confirmation pour le représentant Debra Haaland, DN.M., candidat du président Joe Biden pour le secrétaire de l’intérieur, lors de son audition de confirmation devant le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, au Capitole des États-Unis, le 24 février 2021, à Washington. Piscine, Getty Images

Manchin, qui préside le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, est l’une des rares voix du parti à réclamer une approche plus mesurée. Mais dans un Sénat divisé à 50-50 entre les républicains et les membres du caucus démocrate, Biden devra diriger son plan autour du sénateur de Virginie-Occidentale.

Pour l’instant, les progressistes veulent voir des détails, en particulier sur ce que le représentant de Ro Khanna, D-Californie, appelle «le message unificateur» pour mettre fin aux subventions aux compagnies pétrolières et autres producteurs de combustibles fossiles.

Washington accorde plusieurs subventions fiscales à l’industrie des combustibles fossiles afin d’encourager la production d’énergie domestique, selon l’Institut d’étude de l’environnement et de l’énergie. L’organisation cite des estimations qui placent les subventions directes à environ 20 milliards de dollars par an; avec 20 pour cent actuellement alloués au charbon et 80 pour cent au gaz naturel et au pétrole brut.

Biden promet depuis des mois d’éliminer les subventions aux foreurs et aux producteurs. Y arriver ne sera pas facile car il aura besoin du Congrès pour mettre fin aux allégements fiscaux qui constituent l’essentiel de cette aide fédérale.

Malgré l’obstacle des législateurs résistants, Khanna a déclaré que Biden devait être précis et affirmé pour mettre fin aux subventions.

« Je veux dire que le plan est juste vague », a déclaré le membre du Congrès à USA TODAY. « Il dit de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, mais ce que nous devons savoir, c’est: qu’est-ce que cela signifie? Et nous voulons nous assurer que c’est dans le projet de loi de la Chambre et le projet de loi du Sénat signé par le président. »

Lors de la conférence de presse dévoilant le Green New Deal, Ocasio-Cortez a félicité l’administration Biden pour avoir intégré certaines des positions que les progressistes poussent.

Mais « nous devons aller plus loin et plus audacieux que cela », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est politiquement plus risqué de ne pas adopter de législation qui change la vie des gens et d’envoyer le message qu’une majorité démocrate ne fera pas grand-chose. »

Biden devrait annoncer son plan de réduction des émissions de 50 à 52% lors d’un sommet virtuel sur le climat pour commémorer le Jour de la Terre avec 40 dirigeants mondiaux jeudi et vendredi. Le sommet inclura le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron et le roi saoudien Salman.

L’objectif de 50% doublerait presque l’engagement précédent du pays et nécessiterait des changements spectaculaires dans les secteurs de l’énergie et des transports, y compris des augmentations significatives des énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire et des réductions importantes des émissions de combustibles fossiles tels que le charbon et le pétrole.

Tout ce qui n’atteindrait pas cet objectif pourrait saper la promesse de Biden d’empêcher les températures de monter de plus de 1,5 degré Celsius, selon les experts, tout en suscitant probablement de vives critiques de la part des alliés internationaux et des propres partisans de Biden.

Biden pourrait utiliser un peu de soutien du GOP sur Capitol Hill, mais les premiers verdicts sur son plan ne sont pas prometteurs.

« Je ne pense pas que le projet de loi puisse devenir un fourre-tout de plusieurs billions de dollars », a déclaré le représentant du Missouri Sam Graves, le principal républicain du comité des transports et des infrastructures de la Chambre, lors d’une récente audition. « Une facture de transport doit être une facture de transport, pas un Green New Deal. Elle doit concerner les routes et les ponts. »

Et la sénatrice du Maine, Susan Collins, une modérée clé du GOP, a demandé pourquoi le plan Biden dépense 174 milliards de dollars en bornes de recharge et en subventions pour aider l’industrie des véhicules électriques tout en ne réservant que 157 milliards de dollars aux infrastructures de base.

« Il est certainement approprié de regarder vers l’avenir et de s’adapter à des modes de transpiration futurs et plus propres » a-t-elle déclaré mardi au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg lors d’une audience. « Mais ce que fait l’administration, c’est dépenser des milliards de plus pour les subventions liées aux véhicules électriques que pour les routes et les ponts sur lesquels ils circuleront. »

Toutes les ambitions de l’administration en matière de climat ne passent pas par les salles du Congrès. Au début de son mandat, Biden a identifié le changement climatique comme l’une des quatre «crises convergentes» de sa présidence, aux côtés de la pandémie de coronavirus, des inégalités économiques et de la justice raciale.

La promesse du président de s’attaquer au climat est déjà mise en œuvre par le biais des agences de l’exécutif et de la Maison Blanche, même si une grande partie de l’attention de l’administration est toujours formée sur le Congrès.

Parmi les politiques que les fonctionnaires de l’administration délibèrent, il y a des changements aux règles fédérales pour limiter le développement des combustibles fossiles sur les terres fédérales, la réforme des normes de construction et d’efficacité énergétique et de nouveaux efforts pour agrandir et préserver les terres publiques.

Biden a pris d’autres mesures axées sur le climat, notamment le retour à l’Accord de Paris sur le climat et la signature d’un décret lors de sa prise de fonction qui enjoignait aux agences fédérales de donner la priorité à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à la santé publique et environnementale. Il a également ordonné une pause temporaire sur la délivrance de nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux fédérales.

Est-ce suffisant? Pas pour Markey, le démocrate du Massachusetts qui a co-écrit le Green New Deal.

« Nous pensons que c’est le moment qui nous oblige à agir grand, à voir grand, à avoir un programme qui correspond à l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés et à le faire avec justice », a-t-il déclaré mardi. «Nous allons appeler pour les plus hautes aspirations que notre pays puisse atteindre.»

Contribuant: Savannah Behrmann, Associated Press