Biden fait face à des pressions concurrentes en réponse aux attaques contre Israël

WASHINGTON — Dans les heures qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas contre Israël, le président Joe Biden a apporté son soutien sans réserve à l’engagement d’Israël d’éliminer son ennemi. Cependant, dans ce qui semble être une guerre prolongée, Biden, un démocrate, sera certainement confronté à des pressions concurrentes qui rendront plus difficile le respect de son engagement.

Biden n’a donné aucune indication qu’il remettrait en question les plans du gouvernement israélien pour défendre le pays. Il a rapidement ordonné un groupe de porte-avions plus proche d’Israël et a entrepris de fournir à Israël les munitions nécessaires. Onze Américains ont été tués dans les attaques – une raison de plus pour laquelle les deux anciens alliés se tiennent « côte à côte », a déclaré Biden dans un communiqué lundi.

« Nous nous souvenons de la douleur d’être attaqués par des terroristes chez nous », a-t-il déclaré, évoquant les attaques sur le sol américain le 11 septembre 2001.

Au sein du parti de Biden, les progressistes ont déjà signalé que si le nombre de morts parmi les civils palestiniens augmentait, ils insisteraient pour qu’il fasse pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il réduise la létalité de la contre-attaque.

La représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, a déclaré lundi dans un communiqué : « Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues hier, aujourd’hui et chaque jour. » Elle a ensuite appelé Israël à lever le blocus de Gaza et à démanteler ce qu’elle a appelé le « système d’apartheid israélien qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance ».

Même si Tlaib a été le premier à faire une telle déclaration, d’autres suivront probablement son exemple. Elle fait partie d’une aile bruyante du Parti démocrate qui devient de plus en plus critique à l’égard d’Israël et de l’aide américaine à ce pays. Elle et plusieurs autres législateurs progressistes ont boycotté un discours prononcé au Congrès en juillet par le président israélien Isaac Herzog.

Les voix centristes au sein du Parti démocrate envoient un message plus conforme à celui de Biden. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, s’est engagé « à faire tout ce que je peux pour fournir tout ce dont Israël a besoin en cette période de besoin urgent ».

Le représentant Josh Gottheimer, DN.J., a écrit sur réseaux sociaux: « Les terroristes radicaux du Hamas soutenus par l’Iran ont brutalement assassiné et kidnappé des enfants, des femmes, des hommes et des grands-parents israéliens, y compris des Américains. Nous devons poursuivre notre travail pour fournir à Israël les ressources dont il a besoin pour se défendre contre le terrorisme. »

De l’autre côté, les républicains accusent Biden de ne pas en faire assez pour renforcer la sécurité d’Israël – même s’ils sont embourbés dans une lutte au sein du parti qui a paralysé la Chambre et laissé les membres incapables de fournir rapidement une aide. Le représentant Kevin McCarthy, républicain de Californie, qui a récemment été évincé de son poste de président de la Chambre, a suggéré lors d’une conférence de presse lundi matin que l’administration Biden avait dorloté l’Iran, qui a toujours financé le Hamas.

Les Républicains se sont joints aux appels lancés à Israël pour qu’il dévasterait la partie de Gaza d’où proviennent les attaques. L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, a écrit lundi sur réseaux sociaux: « Ce sont des meurtriers assoiffés de sang qui scandent « mort à Israël », mort à l’Amérique. Terminez-les.

La pérennité de la détermination sans faille de Biden pourrait dépendre du bilan civil de la guerre. Sous le choc de la pire attaque sur son sol depuis un demi-siècle, Israël a ordonné un siège de Gaza et coupé l’électricité et la nourriture dans une enclave côtière qui abrite 2 millions de personnes.

« Je pense qu’on enlève les gants », a déclaré lundi Michael Herzog, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, dans l’émission « Andrea Mitchell Reports » de MSNBC. « Nous ferons la guerre jusqu’à ce que nous détruisions la machine de guerre. Et ils devraient être clairs à ce sujet.

Les images de victimes civiles des bombardements à Gaza pourraient inciter l’aile gauche du Parti démocrate à exiger que Biden utilise son influence à Jérusalem pour modérer les attaques. Ce genre de réaction négative s’est déjà produit. Alors qu’Israël bombardait Gaza en 2014 en réponse aux tirs de roquettes du Hamas, le président Barack Obama a appelé les deux parties au conflit « à agir avec raison et retenue ».

L’escarmouche précédente n’a rien à voir avec l’attaque subie par Israël ce week-end. Avec plus de 900 morts en Israël et d’autres prises en otages, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’attaque stupéfiante et coordonnée du Hamas était « notre 11 septembre ».

Comme pour le 11 septembre, de nombreux pays se rallieront aux côtés d’Israël et l’exhorteront à éliminer les auteurs de ces attentats. L’étoile de David a été projetée au n°10 Downing St. à Londres, domicile du Premier ministre britannique. Chez nous, la Maison Blanche était illuminée lundi au crépuscule en bleu et blanc – les couleurs du drapeau israélien.

« Le président a été particulièrement clair sur le fait qu’Israël a parfaitement le droit de se défendre contre ce qui est probablement la pire attaque terroriste de l’histoire de l’État d’Israël », a déclaré Tom Nides, ancien ambassadeur de l’administration Biden en Israël, dans une interview. . « Cela équivaudrait à la mort de 40 000 ou 50 000 Américains.

« Le Hamas est une organisation terroriste qui n’a qu’un seul objectif : détruire l’État d’Israël », a-t-il poursuivi. « Et étant donné qu’ils ont pris plus de 100 otages, dont certains Américains, Israël a parfaitement le droit de faire ce qu’il faut pour récupérer ces corps. »

Même les armées les plus disciplinées auraient du mal à éviter les pertes civiles, compte tenu du champ de bataille. La bande de Gaza est densément peuplée et les forces israéliennes devraient lancer une offensive terrestre au cours de laquelle davantage de bâtiments résidentiels pourraient devenir des cibles.

« Je sais comment Israël aborde ces questions », a déclaré dans une interview David Friedman, qui était l’ambassadeur des États-Unis en Israël dans l’administration Trump. « Ils ont tout intérêt à ne pas tuer de civils. Ils ne veulent pas tuer des civils. Mais le Hamas n’a aucune morale, et ils vont se déployer et se cacher au sein des populations civiles.»

Une chose est sûre : la flambée de violence au Moyen-Orient s’inscrit dans une série de crises de politique étrangère qui se sont accumulées sous la surveillance de Biden, mettant à l’épreuve la bonne foi de sa politique étrangère à l’approche des élections de 2024. En Europe, l’Ukraine est engagée dans une guerre prolongée avec la Russie ; En Asie, les mesures militaires agressives de la Chine ont alimenté les craintes d’une éventuelle invasion de Taïwan.

Essayant de capitaliser sur l’instant présent, l’ancien président Donald Trump, favori pour l’investiture présidentielle républicaine, affirme que l’attaque du Hamas n’aurait pas eu lieu sous sa présidence. Il a avancé le même argument à propos de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Aucune des deux affirmations ne peut être prouvée ou réfutée. Mais les critiques de Trump craignent néanmoins que cette affirmation ne fasse impression sur les électeurs.

« Il s’agit d’une affirmation dénuée de preuves », a déclaré John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump et l’un des critiques les plus virulents de Trump. « Mais je m’inquiète pour moi – et les gens de Biden doivent être très inquiets – que beaucoup d’électeurs voient les choses de cette façon. »