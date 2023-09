Biden fait face à des points chauds en matière de politique étrangère alors qu’il vise à mettre en valeur son expérience sur la scène mondiale

WASHINGTON (AP) – Ce n’est probablement pas ainsi que le président Joe Biden envisageait la fin de sa grande semaine de politique étrangère.

Biden a passé une grande partie de son temps à essayer de faire valoir auprès des dirigeants du monde à l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’auprès des donateurs et des électeurs démocrates que ses décennies d’expérience en politique étrangère et sa clarté morale démontrée le distinguaient de Donald Trump, le premier favori. pour l’investiture républicaine à la présidentielle.

Mais alors que Biden cherche à mettre en lumière ses atouts en matière de politique étrangère avec sa candidature à la réélection en 2024, il est confronté à une liste croissante de problèmes de sécurité nationale, dont plusieurs sont apparus ces derniers jours.

Il y a une querelle diplomatique entre les alliés des États-Unis, le Canada et l’Inde, au sujet du meurtre d’un militant sikh sur le sol canadien, des inquiétudes croissantes quant à l’avenir du financement américain en Ukraine et de l’inculpation de l’influent président de la commission sénatoriale des relations étrangères, le sénateur Bob. Menendez, DN.J. Chacun mettra à l’épreuve Biden et son administration.

Menendez et son épouse ont été inculpés vendredi de corruption fédérale, selon lesquelles le législateur aurait fourni des informations gouvernementales sensibles et aurait pris d’autres mesures pour aider secrètement le gouvernement égyptien en échange de quelque 480 000 dollars en espèces, de lingots d’or et d’une voiture de luxe.

Conformément aux règles du caucus démocrate du Sénat, Menendez a été contraint de démissionner de son poste de président de sa commission au moment où l’administration tente de pousser le Congrès à adopter une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars pour aider l’Ukraine à repousser les forces russes dans la guerre qui dure depuis 19 mois. .

« Cela ne fait qu’ajouter à la lassitude des électeurs », a déclaré Ross Baker, professeur distingué de sciences politiques à l’Université Rutgers dans le New Jersey, en parlant de l’impact des accusations de Menendez. « C’est dans des moments comme ceux-là que la popularité s’use, la crédibilité s’amenuise – surtout auprès d’une partie de l’électorat déjà cynique. Aucun politicien ne veut devoir compenser une telle chose.»

Le président est également confronté à une inquiétude mondiale croissante selon laquelle l’aide américaine à l’Ukraine pourrait devenir captive d’une fermeture imminente du gouvernement américain.

Biden a reçu jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Maison Blanche. Le dirigeant ukrainien a également rendu visite aux législateurs du Capitole pour exhorter les États-Unis à maintenir leur aide.

Biden souhaite que l’argent soit inclus dans une mesure de financement gouvernementale. Mais certains membres de l’aile la plus conservatrice du Parti républicain, alignés sur Trump, font pression pour que cette aide soit exclue du projet de loi. La grande majorité des républicains et des démocrates sont favorables au maintien d’un soutien à l’Ukraine.

« Je compte sur le bon jugement du Congrès américain », a déclaré Biden aux journalistes lors de sa rencontre avec Zelensky avec ses principaux conseillers. « Il n’y a pas d’alternative. »

Biden a intensifié ses attaques contre le bilan de Trump en matière de politique étrangère, qualifiant l’ancien président et ses proches alliés républicains de laquais du président russe Vladimir Poutine. Dans son discours à l’ONU, Biden s’est également attribué le mérite d’avoir incité ses alliés à tenir tête à Poutine et d’avoir renouvelé le leadership américain dans le monde entier.

Biden, 80 ans, est confronté à un scepticisme croissant quant à son âge de la part des électeurs, y compris de certains démocrates. Il a peut-être présenté son argument le plus complet la semaine dernière sur les avantages d’avoir un politicien chevronné à la Maison Blanche à un moment délicat pour le monde.

« Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, je savais quoi faire – parce que je le fais depuis très, très longtemps », a déclaré Biden aux donateurs lors d’une collecte de fonds à New York cette semaine.

Il aura besoin de cette expérience pour tenter de gérer les tensions entre le Canada et l’Inde suite à l’assassinat en juin du leader séparatiste sikh d’origine indienne Hardeep Singh Nijjar dans la banlieue de Vancouver. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi qu’il existait des «allégations crédibles» selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans le meurtre par des hommes armés masqués de Nijjar, recherché par l’Inde depuis des années.

Cette affirmation a été rejetée par les responsables indiens comme étant absurde. L’Inde a cessé jeudi de délivrer des visas aux citoyens canadiens et a ordonné à Ottawa de réduire sa présence diplomatique dans le pays. Le ministère canadien des Affaires étrangères a déclaré qu’il ajustait ses effectifs dans ses missions en Inde en raison de préoccupations concernant la sécurité de ses diplomates.

Biden n’a pas commenté publiquement la question. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré jeudi que les États-Unis avaient eu et continueraient d’avoir des contacts « de haut niveau » avec New Delhi sur cette question.

La situation pourrait compliquer les relations de Biden avec le Premier ministre indien Narendra Modi, un allié essentiel alors que Biden cherche à se concentrer davantage sur l’Indo-Pacifique face à la puissance économique croissante et à l’affirmation militaire de la Chine.

Outre leurs préoccupations communes concernant la Chine, les États-Unis et l’Inde souhaitent travailler plus étroitement sur les défis posés par le changement climatique, l’intelligence artificielle, la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale et d’autres questions.

Le différend entre le Canada et l’Inde « entraînera probablement un peu plus de consternation dans les relations entre les États-Unis et le Canada, mais je pense que nous sommes prêts à prendre un peu de risque pour le bénéfice, qui construit cette relation avec l’Inde », a déclaré Richard Rossow, président des études politiques américano-indiennes au Center for Strategic and Independent Studies à Washington.

Les allégations de corruption contre Menendez, un collègue démocrate qui joue un rôle important dans les affaires étrangères, sont une distraction dont Biden pourrait se passer.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de commenter vendredi l’acte d’accusation.

L’administration Biden n’a pas toujours été d’accord avec Menendez.

L’année dernière, le sénateur a fustigé la Maison Blanche après que des responsables de l’administration Biden se soient rendus à Caracas pour des entretiens avec des membres du gouvernement du leader vénézuélien Nicolás Maduro dans le but de ramener chez eux les Américains détenus et de reconstruire les relations avec le géant pétrolier sud-américain. Menendez a également critiqué les efforts de l’administration pour ressusciter l’accord nucléaire iranien de 2015, scellé sous le président Barack Obama et sabordé par l’administration Trump en 2018.

John Feeley, diplomate américain à la retraite et observateur de longue date de l’Amérique latine, a déclaré que l’acte d’accusation de Menendez était un « but contre son camp » pour la politique étrangère américaine – utilisant le terme de football pour désigner le moment où les joueurs mettent par inadvertance le ballon dans leur propre filet.

« Sans préjuger de l’issue, l’acte d’accusation est à lui seul un cadeau pour les dictateurs et les autoritaires de La Havane, de Caracas et du Nicaragua », a déclaré Feeley, qui a démissionné de son poste d’ambassadeur des États-Unis au Panama en 2018 en raison de ce qu’il considère comme les échecs moraux de l’administration Trump. « Ils qualifieront toutes ses allégations de corruption d’hypocrisie américaine standard en concluant hâtivement qu’il est coupable. »

___

L’écrivain d’Associated Press Joshua Goodman à Miami a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press