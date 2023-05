Biden fait face à des défis majeurs avec la fin de la politique frontalière du titre 42

La politique du titre 42, qui a été lancée sous l’administration Trump et a entraîné l’expulsion de plus de 2,6 millions de migrants des États-Unis au cours des trois dernières années, a expiré jeudi en fin de journée.

L’administration Biden dit son nouveau système permettra aux autorités d’expulser plus facilement les demandeurs d’asile qui traversent illégalement, tout en élargissant les possibilités pour les migrants d’atteindre légalement les États-Unis s’ils postulent via une application.

A minuit, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas tweeté un avertissement que 24 000 agents et officiers de la patrouille frontalière et des milliers de soldats et de sous-traitants sont sur place pour appliquer la politique. « Ne croyez pas les mensonges des passeurs », a-t-il dit. « La frontière n’est pas ouverte. »

Le juge de district américain T. Kent Wetherell II a écrit dans sa décision que la frontière était « hors de contrôle » depuis deux ans et a déclaré que le président et le Congrès n’avaient pas réussi à la réparer. Il a déclaré qu’il ne tolérerait pas une nouvelle politique d’urgence, le chef de la patrouille frontalière Raul Ortiz, publiée cette semaine, autorisant la libération de certains migrants aux États-Unis, car elle était similaire à une politique qu’il avait rejetée comme illégale en mars.

« Nous avons les yeux clairs sur les défis auxquels nous sommes susceptibles de faire face dans les jours et les semaines à venir, et nous sommes prêts à les relever », a déclaré Mayorkas à la Maison Blanche.

Plus de 27 000 migrants étaient sous la garde des douanes et de la protection des frontières à un moment donné cette semaine, soit le triple de la capacité officielle. Huit des neuf secteurs de la patrouille frontalière ont déclaré que leurs cellules de détention étaient étendues au-delà de leurs limites.

L’administration Biden a déclaré que les libérations répondaient à une « crise imminente » et que l’arrêt des libérations pourrait « avoir des conséquences extrêmement graves et catastrophiques ». Le surpeuplement pourrait mettre en danger les migrants et le personnel et entraîner la propagation de maladies contagieuses telles que la rougeole, ont déclaré des responsables dans des documents judiciaires.