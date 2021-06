Biden fait face à des courants croisés intenses dans la politique iranienne

WASHINGTON – La décision du président Biden de frapper les milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie tôt lundi a illustré le délicat exercice d’équilibre de son approche à Téhéran : il doit démontrer qu’il est prêt à utiliser la force pour défendre les intérêts américains, tout en gardant ouvert une diplomatie fragile ligne de communication alors que les deux pays tentent de ressusciter l’accord de 2015 limitant le programme nucléaire iranien. En public, les responsables de l’administration ont insisté sur le fait que les deux questions sont distinctes. M. Biden, ont-ils déclaré lundi, a agi en vertu de son autorité constitutionnelle pour défendre les troupes américaines en effectuant des frappes aériennes sur des sites utilisés pour lancer des attaques de drones contre les forces américaines en Irak. Ils ont dit que cela ne devrait pas interférer avec l’effort final pour ramener les deux pays en conformité avec l’accord nucléaire. En fait, les problèmes sont intimement liés. Pour les Iraniens, la marche vers la capacité de construire une arme nucléaire a été en partie un effort pour démontrer que Téhéran est une force avec laquelle il faut compter au Moyen-Orient et au-delà. Aujourd’hui, la puissance du pays a été augmentée par un nouvel arsenal de drones très précis, de missiles à plus longue portée et de cyberarmes de plus en plus sophistiquées, dont certaines impliquent des technologies qui semblaient au-delà des compétences de Téhéran lors de la négociation de l’accord nucléaire en 2015. Une partie de l’objectif de M. Biden en essayant de relancer l’accord nucléaire est de l’utiliser comme une première étape pour pousser l’Iran à résoudre d’autres problèmes, y compris son soutien aux groupes terroristes dans la région et son arsenal élargi. Sur ce front, les frappes ordonnées dimanche et menées lundi matin par les chasseurs-bombardiers de l’US Air Force ne devraient pas être plus qu’un revers temporaire pour l’Iran.

Il y a aussi le risque d’escalade. Plus tard lundi, des milices soutenues par l’Iran étaient soupçonnées d’avoir tiré des roquettes sur les forces américaines en Syrie, selon un porte-parole de l’armée américaine, le colonel Wayne Marotto. Les médias kurdes-syriens ont déclaré que les cibles étaient les troupes américaines près d’un champ pétrolifère. Même si l’administration réussit à reconstituer l’accord sur le nucléaire, M. Biden devra toujours relever le défi de trouver un moyen de freiner davantage les Iraniens – une étape que le nouveau président élu du pays, Ebrahim Raisi, a déclaré le lendemain de son élection qu’il n’accepterait jamais. En ce sens, les frappes aériennes n’ont fait que souligner le nombre de courants contradictoires auxquels M. Biden est confronté alors qu’il tente de façonner une politique iranienne cohérente. Il fait face à des pressions dans diverses directions du Congrès, d’Israël et des alliés arabes, sans parler du nouveau gouvernement pur et dur de Téhéran, dirigé par M. Raisi, qui a été placé sous sanctions en 2019 par le département du Trésor, qui a conclu qu’il « a participé à un la soi-disant « commission de la mort » qui a ordonné les exécutions extrajudiciaires de milliers de prisonniers politiques » il y a plus de 30 ans.

Au Congrès, certains démocrates considéraient les frappes militaires ordonnées par M. Biden comme la poursuite d’un modèle de dépassement présidentiel dans l’utilisation des pouvoirs de guerre sans consultation ni consentement du Congrès. Le sénateur Christopher S. Murphy, démocrate du Connecticut, a demandé lundi si les attaques répétées de l’Iran par le biais de ses mandataires en Irak équivalaient à ce qu’il a appelé une « guerre de faible intensité ». « Vous ne pouvez pas continuer à déclarer les autorités de l’article II encore et encore », a-t-il déclaré, se référant à l’autorité constitutionnelle en tant que commandant en chef que M. Biden a citée pour justifier les frappes, « sans à un moment donné inciter les autorités du Congrès » à déclarer guerre.

Dans une interview, M. Murphy a déclaré que « les frappes de représailles répétées contre les forces de procuration iraniennes commencent à ressembler à ce qui pourrait être considéré comme un schéma d’hostilités » qui obligerait le Congrès à débattre d’une déclaration de guerre ou d’une autre autorisation que le président pourrait utiliser. force militaire. L’argument de M. Biden, bien sûr, est que les frappes ciblées et le retour à l’accord nucléaire dont le président Donald J. Trump s’est retiré il y a trois ans visent tous à éviter la guerre – et les responsables de la Maison Blanche disent qu’ils n’ont aucune intention de rechercher une guerre déclaration contre l’Iran ou ses mandataires. Le secrétaire d’État Antony J. Blinken, en déplacement en Europe, a qualifié les frappes d' »action nécessaire, appropriée et délibérée, conçue pour limiter le risque d’escalade, mais aussi pour envoyer un message dissuasif clair et sans ambiguïté ».

Mais en même temps, de telles frappes font également partie de la réponse de M. Biden aux républicains dans son pays, qui se sont massivement opposés à l'accord de 2015 et cherchent à présenter le président comme faible face à l'agression iranienne. Lundi à la Maison Blanche, Jen Psaki, l'attachée de presse, a déclaré que la logique était simple : « Les attaques contre nos troupes doivent cesser, et c'est pourquoi le président a ordonné l'opération hier soir, en légitime défense de notre personnel.

Le chef du HHS affirme que la prise en charge des enfants migrants s’améliore, mais exhorte le Congrès à agir. Elle a déclaré que les mandataires iraniens avaient lancé cinq attaques de véhicules aériens sans pilote contre les forces américaines depuis avril et qu’il était temps de tracer la ligne. Pour M. Biden, le Congrès n’est qu’une partie des complications entourant les relations avec l’Iran. Le nouveau gouvernement israélien a exprimé de profondes réserves quant au rétablissement de l’accord de 2015, tout comme l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a fait lorsqu’il a fait pression contre l’accord initial, y compris dans un discours au Congrès qui a mis en colère le président Barack Obama et M. Biden, puis son vice-président.

Lundi, alors que l’administration commençait à informer les alliés et le Congrès de l’attaque, M. Biden a rencontré le président sortant d’Israël, Reuven Rivlin. C’était en grande partie une séance d’adieu pour le remercier pour des années de partenariat avec les États-Unis, dont sept en tant que président d’Israël, avant que M. Rivlin ne démissionne. M. Biden a profité du moment passé dans le bureau ovale avec M. Rivlin pour réitérer son vœu selon lequel « l’Iran n’aura jamais d’arme nucléaire sous ma surveillance ». Il s’agissait de signaler qu’Israël et les États-Unis partagent le même objectif, même s’ils ont des conceptions très différentes de la manière de désarmer les Iraniens. Mais les divergences se jouent sur la question de savoir quel type d’accord nucléaire est nécessaire maintenant, six ans après l’entrée en vigueur de l’original. Les capacités de l’Iran et ses progrès sur d’autres systèmes d’armes ont considérablement progressé depuis l’entrée en vigueur de l’accord initial. De hauts responsables de l’administration Biden, de M. Blinken jusqu’au bas, ont reconnu que l’une des lacunes de l’ancien accord nucléaire est qu’il doit être «plus long et plus fort» et aborder le programme de développement de missiles de l’Iran et le soutien au terrorisme. Maintenant, l’ouverture semble s’élargir encore plus : il est de plus en plus clair que tout accord global qui répond aux nombreuses plaintes des États-Unis concernant le comportement iranien doit également couvrir un large éventail de nouvelles armes que les forces iraniennes ne faisaient que bricoler il y a six ans. Aujourd’hui, ces armes – des drones capables de lancer une petite arme conventionnelle avec une précision mortelle contre les troupes américaines, des missiles pouvant cibler tout le Moyen-Orient et les confins de l’Europe, et des cyberarmes tournées contre les institutions financières américaines – sont régulièrement utilisées par les forces iraniennes.