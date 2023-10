Biden fait face à des appels pour bloquer le pétrole iranien – même si les prix du gaz montent en flèche

La Maison Blanche a insisté sur le fait qu’elle continuait d’appliquer les sanctions économiques. « Nous avons imposé des sanctions à l’Iran pour son soutien au Hamas et à d’autres organisations terroristes. Cela va continuer – croyez-moi », a déclaré un haut responsable de l’administration qui a bénéficié de l’anonymat pour s’adresser aux journalistes après l’attaque.

Mais les analystes énergétiques disent Les exportations iraniennes ont augmenté multiplié par quatre à cinq depuis 2020, la Chine devenant son plus gros acheteur. Cette augmentation est survenue à une époque où Biden cherchait à apaiser les tensions avec l’Iran, notamment en tentant de relancer un accord de l’ère Obama destiné à freiner le programme d’armes nucléaires iranien.

Grâce aux ventes de pétrole, les Iraniens « gagnent des milliards de dollars », selon l’ancien président de la Chambre des représentants Kévin McCarthy (R-Calif.) a déclaré aux journalistes lundi au Capitole. « Ils utilisent cette richesse pour financer le terrorisme. »

« Regardez ce que l’administration Biden a fait pour aider ce régime terroriste islamique en Iran – en cessant d’appliquer des sanctions, en levant les restrictions, en permettant au pétrole iranien d’augmenter de 650 % au cours des dernières années », a déclaré l’ancien directeur du renseignement national de Trump, John Ratcliffe. dit sur Fox News Le weekend dernier.

Certains républicains ont déclaré que Biden devait aller au-delà des sanctions. Le sénateur Lindsey Graham (RS.C.), par exemple, a appelé les États-Unis et Israël à « frapper l’économie pétrolière iranienne » en représailles à l’attaque du Hamas.

« J’exhorte l’administration Biden et les Israéliens à élaborer conjointement un plan visant à détruire les infrastructures pétrolières iraniennes ». Graham a déclaré lors d’une interview avec une chaîne de télévision de Caroline du Sud. « Sans pétrole, ils n’ont pas d’argent. Sans argent, le terrorisme perd son plus grand bienfaiteur.»

Dix sénateurs républicains dirigés par celui de Floride Rick Scott signé une lettre mardi exhortant Biden à se joindre aux autres pays du G-7 pour imposer des « sanctions sévères » contre l’Iran.

Certains démocrates se sont joints aux appels à la répression. «Il est maintenant temps de se tenir aux côtés d’Israël en affaiblissant la capacité de l’Iran à financer le terrorisme dans le monde entier », a écrit Rep. Jared Moskowitz (Démocrate de Floride), qui a coparrainé une législation visant à dissuader les exportations iraniennes.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires sur ces propositions. Mais la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mercredi à Marrakech, au Maroc, que « je ne retirerais rien de la table en termes d’éventuelles actions futures » contre l’Iran.

Quoi qu’il en soit, retirer les millions de barils par jour de l’Iran aurait un impact significatif sur le marché pétrolier mondial, même si aucun pétrole iranien n’est destiné aux États-Unis. L’Iran était le le huitième producteur mondial de pétrole l’année dernière, produisant environ 3 pour cent de l’offre mondiale – bien en dessous des États-Unis et de l’Arabie Saoudite mais juste devant le Brésil et le Koweït.

Pour cette raison, la société de services financiers Macquarie Group a déclaré lundi dans une note adressée à ses clients qu’elle ne s’attend pas à ce que Biden resserre les restrictions sur les expéditions de pétrole iranien.

« Selon notre évaluation, l’approche politique de l’administration Biden a consisté à limiter les perturbations de l’approvisionnement en pétrole, quelle que soit la situation », ont écrit les analystes de la société. « Étant donné que les objectifs politiques ne ciblaient pas les flux de pétrole russe, même au plus fort du conflit russo-ukrainien, nous ne nous attendons pas non plus à ce que les exportations de pétrole iranien soient limitées. »

Les inquiétudes concernant la hausse des prix du carburant ne devraient pas dissuader les États-Unis de sévir, ont soutenu certains législateurs.

« Il serait difficile pour nous de proposer un montant de sanctions contre l’Iran que je ne soutiendrais pas », a déclaré le représentant. Brian Mast (R-Fla.) a déclaré dans une interview.

Quant au risque que les prix du pétrole aggravent l’inflation, « nous avons déjà foiré cet accord », a déclaré le représentant. Tim Burchett (R-Tenn.) a déclaré. « Nous devons faire preuve d’un certain leadership. »

Chaire des ressources naturelles de la Chambre Bruce Westerman (R-Ark.) avait une réponse sur la manière d’endiguer toute hausse des prix : « Nous devons forer davantage ici », a-t-il déclaré à POLITICO mercredi.

L’administration Biden a déclaré que ses démarches auprès de l’Iran visaient à réparer les dommages que Trump a infligés à l’accord multinational de 2015 visant à limiter la capacité de Téhéran à produire des armes nucléaires.

Trump a abrogé l’accord nucléaire de l’ère Obama en 2018 – le qualifiant de « pourri et en décomposition » même si son administration avait certifié que l’Iran le respectait – et a imposé de nouvelles sanctions économiques contre le pays un an plus tard. Ces sanctions ont ramené les exportations de pétrole iranien à environ 400 000 barils par jour en 2020, selon le Wall Street Journal. signalé le mois dernier. (Cette année-là a également vu une demande de pétrole déprimée en raison de la pandémie).

Au moment où il intensifiait les sanctions économiques, Trump a écarté toute crainte selon laquelle le fait d’étouffer le robinet du pétrole iranien pourrait frapper les automobilistes américains à la pompe à essence. « L’Arabie saoudite et d’autres pays membres de l’OPEP feront plus que compenser la différence de flux pétrolier dans nos sanctions désormais totales sur le pétrole iranien », a déclaré le président de l’époque. a écrit sur Twitter (maintenant appelé X) en 2019.

Les ventes de l’Iran ont depuis augmenté à environ 2 millions de barils par jour.

La compagnie maritime nationale du pays, la National Iranian Tanker Co., a déclaré le mois dernier au WSJ que les sanctions ne posaient aucun obstacle à ses expéditions de pétrole vers la Chine. « Personne ne les touche », a déclaré le Journal citant un dirigeant anonyme de l’entreprise.

Les républicains ne sont pas les seuls à réclamer une application plus stricte. Sens. Marco Rubio (R-Fla.) et Maggie Hassan (DN.H.). mènent une projet de loi bipartite cela pénaliserait quiconque aide les exportations de pétrole iranien, et Moskowitz et Rep. Mike Lawler (R.Y.) parrainent le Compagnon de maison.

La commission des affaires publiques américano-israéliennes a exhorté ses partisans la semaine dernière – avant l’attaque du Hamas – à faire pression sur les législateurs pour qu’ils donnent suite à la législation. « Exhortez le Congrès à réduire les flux de trésorerie du régime iranien » L’AIPAC a déclaré dans un article sur X.

Nico Portuondo et Ben Lefebvre ont contribué à ce rapport.