Joe Biden devrait appeler le roi Salman d’Arabie saoudite, alors que son administration se prépare à publier une évaluation des services de renseignement déclassifiée qui qualifierait le fils et l’héritier du royal de complice du meurtre macabre de Jamal Khashoggi.

La Maison Blanche a confirmé mercredi que l’appel de Biden au dirigeant de 85 ans aurait lieu «bientôt» et que le rapport déclassifié sur le meurtre de Khashoggi était en cours de préparation pour la publication. Biden, qui a déclaré avoir lu le rapport, insiste pour qu’il ne parle qu’au roi.

Reuters, citant quatre responsables familiers avec l’affaire, a rapporté mercredi soir que l’évaluation conclurait que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait approuvé et probablement ordonné le meurtre.

La révélation intervient alors que la Maison Blanche fait face aux appels des militants des droits de l’homme et des dissidents saoudiens à «porter un coup» contre les violations des droits de l’homme saoudiennes avec de nouvelles sanctions qui, selon eux, pourraient aider à freiner la répression du prince Mohammed contre les dissidents et à tourner la page sur Trump. «étreinte des despotes» par l’administration.

Les médias ont par le passé déclaré que les agences de renseignement américaines avaient un degré de confiance moyen à élevé dans le fait que le prince héritier et dirigeant de facto était responsable d’avoir ordonné l’assassinat de Khashoggi au consulat saoudien.

«La publication du rapport est une étape attendue depuis longtemps qui doit s’accompagner de la responsabilité pour s’assurer que ce crime barbare ne se reproduise plus», a déclaré Khalid Aljabri, un Saoudien qui vit en exil au Canada et est le fils de Saad. Aljabri, ancien haut fonctionnaire et assistant de Mohammed ben Nayef, l’ancien prince héritier qui est actuellement en prison.

«Les sanctions stupides de l’administration Trump n’ont pas dissuadé MBS [as the crown prince is often known] de s’en prendre aux autres. L’administration Biden doit prendre des mesures plus efficaces en sanctionnant les hauts fonctionnaires et les personnalités politiques, les institutions et les entités qui ont contribué au meurtre », a-t-il déclaré.

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré la semaine dernière dans une interview sur CNN que l’administration se préparait à accompagner la publication du rapport classifié dans le meurtre de 2018 d’une «réponse supplémentaire» de l’administration qui tiendra les individus responsables le crime. Le type d’actions que Sullivan avait en tête est loin d’être clair.

Avant l’élection présidentielle de l’année dernière, Biden a déclaré que l’Arabie saoudite méritait d’être traitée comme un «paria» pour son meurtre de Khashoggi – une voix critique contre le gouvernement saoudien – et pour le ciblage des critiques par le prince Mohammed. Mais certains analystes prédisent désormais que l’administration devra prendre des mesures plus mesurées.

«Je ne pense pas qu’ils puissent sanctionner MBS personnellement, mais vous pourriez voir des mesures contre les entreprises publiques et peut-être des limites sur le PIF [Saudi sovereign wealth fund] investissements aux États-Unis. Ils pourraient également publier une déclaration selon laquelle nous ne traiterons pas MBS en tant que chef de l’Etat, ce qui a déjà été dit », a déclaré Kirsten Fontenrose, directrice de l’Initiative de sécurité Scowcroft au Moyen-Orient au Conseil de l’Atlantique.

Dans un article d’opinion sur CNN cette semaine, Abdullah Alaoudh, professeur basé à Washington et fils d’un éminent religieux saoudien et prisonnier politique qui risque la peine de mort en Arabie saoudite, et Michael Eisner, ancien avocat du département d’État, ont appelé le l’administration à mettre en œuvre des «sanctions ciblées» qui feraient pression sur le gouvernement saoudien pour qu’il lève les interdictions de voyager des dissidents et de leurs familles.

«Une telle mesure signifierait aux Saoudiens et au monde que les États-Unis se tiennent fermement du côté de la société civile et ont tourné la page sur la politique de l’administration Trump consistant à embrasser des despotes», ont-ils déclaré.

Le couple a également déclaré que l’administration Biden pourrait faire un « petit mais important pas » en instituant une interdiction à l’entrée aux États-Unis de dirigeants saoudiens, ciblant la cour royale saoudienne et le ministère de l’Intérieur.

« L’administration Biden devrait prendre des mesures pour appliquer exactement les mêmes sanctions de la loi Magnitsky – y compris une interdiction de voyager et un gel de ses avoirs – que les États-Unis ont appliquées à ses 17 complices pour le meurtre de Khashoggi », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de la démocratie pour le monde arabe (Dawn).

Alors que la plupart des experts disent que c’est peu probable, une décision de sanctionner directement le prince Mohammed pourrait avoir de profondes implications pour son avenir en tant qu’héritier du trône.

Certains analystes soulignent que même si Biden cherchait à défier le prince, on ne sait pas qui pourrait se mettre à la place du prince Mohammed après une campagne en Arabie saoudite pour faire taire ou emprisonner ses rivaux politiques les plus probables.

Agnès Callamard, la rapporteure spéciale sortante sur les exécutions extrajudiciaires pour les Nations Unies, qui a enquêté sur le meurtre de Khashoggi, a déclaré que des sanctions ciblées contre les avoirs personnels et le compte bancaire du prince Mohammed devraient être ordonnées au «minimum» si les renseignements montrent que le prince héritier a ordonné ou incité au crime. Elle a ajouté que Biden devrait également faire pression sur les Saoudiens pour qu’ils identifient l’emplacement des restes de Khashoggi, permettre aux enfants de Khashoggi de quitter l’Arabie s’ils le souhaitent et, si les preuves suggèrent qu’il a ordonné le meurtre, geler les engagements diplomatiques du prince Mohammed avec les États-Unis.

«Bannir de la scène internationale les personnes responsables d’avoir ordonné le meurtre de Jamal Khashoggi est une étape importante vers la justice de Jamal Khashoggi», a déclaré Callamard.