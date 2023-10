Biden fait face à davantage de critiques concernant la frontière américano-mexicaine, l’un de ses plus gros problèmes à l’approche de 2024.

MIAMI (AP) — La publicité ressemble à quelque chose qui sort du manuel du GOP 2024, vantant le travail d’un sénateur avec les républicains pour réprimer le flux de fentanyl et d’autres drogues illégales vers les États-Unis, se montrant plus sévère envers les intérêts chinois aidant les passeurs et notant comment il « a rédigé un projet de loi signé par Donald Trump pour augmenter le financement de la patrouille frontalière ».

Il s’agit en fait d’une publicité pour le sénateur Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio confronté à une dure lutte pour sa réélection qui l’aidera à décider du contrôle du Sénat.

«Les habitants de l’Ohio font confiance à Sherrod Brown pour assurer notre sécurité», déclare le narrateur de la publicité, parrainée par le Duty and Country PAC, aligné sur les démocrates. Sa campagne a refusé de commenter.

Ce message est une indication supplémentaire des défis politiques et sécuritaires que la frontière américano-mexicaine présente pour le président Joe Biden. Certains démocrates à travers le pays prennent leurs distances par rapport à la Maison Blanche, et les sondages indiquent une frustration généralisée face à la gestion de l’immigration et des frontières par Biden, créant un handicap majeur pour la réélection du président l’année prochaine.

L’administration Biden a pris cette semaine deux mesures considérées par beaucoup comme un virage à droite en matière d’immigration.

Le ministère de la Sécurité intérieure a renoncé aux examens environnementaux et autres pour construire de nouvelles portions d’un mur frontalier dans le sud du Texas après que Biden s’est engagé lors de la campagne de 2020 à ne construire « pas un pied de plus » de mur. Et les responsables américains ont déclaré qu’ils reprendraient les expulsions vers le Venezuela peu de temps après que l’administration ait accru le statut de protection de milliers de personnes en provenance de ce pays.

Ces deux mesures ont enflammé les conservateurs comme les libéraux. De nombreux républicains ont accusé Biden d’être arrivé trop tard pour adopter les idées de l’ancien président Donald Trump sur un mur frontalier, tandis que les libéraux qui s’opposent à des restrictions supplémentaires aux frontières ont accusé la Maison Blanche de trahir ses promesses de campagne.

« Ma frustration réside dans le fait que nous n’abordons pas l’immigration de manière globale en tant que pays. Nous dépendons uniquement du président », a déclaré la représentante Veronica Escobar du Texas, une démocrate qui représente la ville frontalière d’El Paso et coprésidente nationale de la campagne de réélection de Biden. « Nous traitons différemment les personnes de différentes nationalités. Et les voies qui ont été créées sont constamment contestées devant les tribunaux.

Biden a déclaré que son administration avait avancé la construction du mur frontalier parce que cela était exigé par le Congrès sous l’administration Trump, même s’il le considère comme inefficace. Sa campagne de réélection a souligné le bilan de Trump à la frontière, notamment la pratique de son administration consistant à séparer les familles d’immigrés comme mesure de dissuasion et la détention temporaire d’enfants dans des entrepôts dans des cellules grillagées.

« Les républicains de MAGA s’appuient sur l’héritage du manuel de Donald Trump consistant à séparer les familles, à mettre les enfants en cage et à crier « frontière ! » sans solutions sérieuses », a déclaré Kevin Munoz, porte-parole de la campagne de réélection de Biden, faisant référence aux partisans du mouvement « Make America Great Again » de Trump.

Les passages aux frontières ont atteint des sommets en deux décennies sous Trump, mais ont chuté au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, les autorités de l’immigration expulsant la plupart des frontaliers en utilisant l’autorité de santé publique connue sous le nom de Titre 42.

Dès son entrée en fonction, Biden a suspendu la construction du mur frontalier et annulé le programme « Rester au Mexique » de l’administration Trump, mais a continué à expulser de nombreuses personnes en vertu du titre 42 jusqu’en mai dernier.

Pourtant, le nombre de passages aux frontières monte en flèche, ce que certains observateurs imputent à son administration pour avoir créé l’impression que la frontière était ouverte. La Maison Blanche rétorque que la migration a augmenté dans tout l’hémisphère occidental en raison de défis régionaux échappant au contrôle de l’administration.

Les médias conservateurs mettent souvent l’accent sur les passages frontaliers et accusent Biden d’avoir créé ce qu’ils considèrent comme une crise. Mais Biden a essuyé les critiques de nombreux membres de son propre parti, notamment des maires et des gouverneurs démocrates, qui souhaitent davantage d’aide pour prendre soin des migrants nouvellement arrivés.

Les États frontaliers dirigés par les républicains ont commencé à transporter par bus des milliers d’immigrants vers des villes dirigées par les démocrates à travers le pays, créant dans de nombreux endroits une énorme pénurie d’espace qui a conduit à la création d’abris et de camps de fortune.

À Chicago, l’aéroport international O’Hare héberge désormais des centaines de migrants, des bébés aux personnes âgées, dans un centre de navette. Ils dorment sur des matelas en carton posés au sol et partagent les toilettes de l’aéroport.

Le maire de New York, Eric Adams, s’est rendu cette semaine au Mexique pour implorer les migrants potentiels de ne pas venir. Il a accusé l’administration Biden de ne pas fournir suffisamment d’argent ou de ressources à la ville pour traiter les migrants, déclarant aux journalistes cet été : « Le président et la Maison Blanche ont laissé tomber la ville de New York sur cette question ».

Les sondages suggèrent que les Américains de tous bords politiques – même certains sympathisants de l’immigration – sont inquiets.

Un sondage de la Marquette Law School auprès des électeurs inscrits mené fin septembre a donné à Trump, le favori pour l’investiture du GOP en 2024, un avantage de 24 points sur Biden dans la gestion des questions d’immigration et de sécurité des frontières – 52 % contre 28 %.

Les républicains sensationnalistes en matière d’immigration et de frontière n’ont pas empêché les démocrates de remporter de grandes victoires lors des élections de mi-mandat de 2018, et Biden et les démocrates ont également dépassé les attentes lors des élections de l’année dernière, conservant le Sénat et perdant la Chambre par une infime marge au profit des républicains. Mais il y avait déjà des signes inquiétants.

Environ six électeurs sur dix ont ensuite déclaré qu’ils désapprouvaient la façon dont Biden gérait la question de la sécurité des frontières, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale auprès de l’électorat. Selon VoteCast, environ 27 % des démocrates ont désapprouvé la façon dont Biden gérait la frontière, et un tiers des démocrates qui s’identifient comme modérés ou conservateurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une question sur laquelle ils désapprouvaient la performance de Biden.

La sécurité des frontières était également un point faible pour Biden parmi les indépendants, avec 66 % d’entre eux déclarant désapprouver.

Soixante et un pour cent des démocrates ont déclaré vouloir une application plus stricte de la loi à la frontière, tout comme les deux tiers des électeurs latinos ou hispaniques (65 %).

Escobar, qui est l’une des principales voix hispaniques de la campagne Biden, a déclaré qu’elle craignait que l’immigration puisse nuire aux efforts de réélection du président.

« Il va y avoir une tendance à blâmer la Maison Blanche alors qu’en fait cela a été un échec pour le Congrès », a-t-elle déclaré. La dernière grande réforme de l’immigration approuvée par le Congrès remonte à 1990.

Auri Lugo, une Vénézuélienne de 31 ans vivant à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré qu’elle pensait que la reprise des expulsions était la bonne chose à faire, ajoutant que les autorités fédérales devraient se concentrer sur l’accélération des demandes de visa d’immigrant familial et sur le programme de libération conditionnelle humanitaire. . Cela permet à jusqu’à 30 000 personnes d’entrer dans le pays en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela.

Lugo, arrivée aux États-Unis il y a six ans et y résidant légalement, a pu faire venir son fils de 9 ans du Venezuela l’année dernière grâce au programme de libération conditionnelle humanitaire. Mais elle n’a pas pu amener sa mère, qui s’occupait du garçon depuis l’âge de 2 ans.

« Je pense que c’est une bonne chose qu’ils agissent sur cette question », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui se trouvent dans des refuges et qui ne travaillent pas. Ils n’ont pas de permis de travail. Alors ils sont dans la rue.

Malgré ses promesses de 2020 sur la frontière, Biden s’est longtemps montré plus modéré sur la question que certains membres de son parti. En tant que sénateur, il a voté pour une législation visant à étendre les clôtures à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et a soutenu l’autorisation de la saisie fédérale pour la construction de nouvelles barrières.

Il a également été vice-président de Barack Obama, dont l’administration a établi des records en matière de nombre de personnes expulsées illégalement dans le pays, ce qui a valu au président le surnom de « déportateur en chef » de la part de certains militants des droits des immigrés.

L’administration Biden a néanmoins pris un certain nombre de mesures pour tenter de réduire le nombre croissant de migrants arrivant à la frontière américaine, notamment en créant des centres de traitement pour les migrants souhaitant demander l’asile américain au Guatemala et en Colombie, et en créant davantage de voies pour que d’autres puissent venir. légalement.

« Les républicains se sont battus pendant plusieurs cycles sur la base de sentiments anti-immigrés, d’alarmisme et de xénophobie. Cela n’a pas fonctionné pour eux auparavant et cela ne fonctionnera pas non plus pour eux ce cycle-ci », a déclaré Pili Tobar, ancien haut responsable de Biden à la Maison Blanche et stratège démocrate. « L’immigration est une question complexe et il n’y a pas de réponses faciles. Cette administration travaille dur avec les ressources limitées dont elle dispose pour mettre en place des solutions équilibrées.

___

Weissert a rapporté de Washington. Linley Sanders, rédacteur d’Associated Press à Washington, a contribué à ce rapport.

Will Weissert et Adriana Gomez Licon, Associated Press