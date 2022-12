Biden fait des États-Unis un allié crucial des dirigeants africains

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden fait valoir aux dirigeants africains réunis à Washington que les États-Unis peuvent être un catalyseur essentiel pour leur continent en pleine croissance dans les années à venir.

Biden présente mercredi sa vision lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de trois jours, un effort pour réduire un écart de confiance avec l’Afrique qui s’est creusé au fil des années de frustration face à l’engagement de l’Amérique envers le continent. L’administration Biden présente les États-Unis comme un partenaire fiable et de qualité pour aider à promouvoir des élections équitables et démocratiques et à stimuler la croissance critique de la santé et de l’énergie.

Mais cette poussée intervient alors que les États-Unis sont loin derrière la Chine en matière d’investissements en Afrique subsaharienne, qui est devenue un champ de bataille clé dans une concurrence de plus en plus tendue entre les grandes puissances. La Maison Blanche insiste sur le fait que le rassemblement est plus une séance d’écoute avec les dirigeants africains qu’un effort pour contrer l’influence de Pékin, mais le principe central de la politique étrangère de Biden domine tout : l’Amérique est dans une bataille déterminante pour prouver que les démocraties peuvent surpasser les autocraties.

Ce message était clair lors des événements de mercredi: un discours de Biden devant les chefs d’entreprise des deux continents, une petite séance présidentielle avec certains des dirigeants du continent dont les pays tiendront des élections en 2023 et un dîner à la Maison Blanche organisé par la première dame pour tous les dirigeants et leurs conjoints.

Jill Biden a également animé un programme pour les conjoints mercredi matin au Kennedy Center for Performing Arts, où elle a déclaré à la foule “mon espoir est que la façon dont nous nous faisons sentir durera au-delà de ce sommet”.

Biden a annoncé mercredi plus de 15 milliards de dollars d’investissements commerciaux promis et de nouveaux partenariats, y compris une initiative qui promet 350 millions de dollars pour aider le continent à se moderniser numériquement et 350 millions de dollars pour faire progresser l’égalité des femmes au travail et l’entrepreneuriat. Le bureau de la première dame a promis 300 millions de dollars pour la prévention, le dépistage, le traitement et la recherche contre le cancer en Afrique.

Biden a déjà promis 55 milliards de dollars d’aide économique aux pays africains au cours des trois prochaines années, le soutien américain à un siège permanent du Groupe des 20 pour l’Union africaine et la nomination d’un représentant spécial pour mettre en œuvre les engagements du sommet.

Le sommet est le plus grand rassemblement international à Washington depuis avant le début de la pandémie. Les routes tout autour du centre-ville ont été bloquées et les cortèges motorisés ont été parcourus par des embouteillages ailleurs, transportant certains des 49 chefs d’État et autres dirigeants invités.

L’Afrique, dont les dirigeants ont souvent l’impression d’avoir été négligés par les principales économies, reste cruciale pour les puissances mondiales en raison de sa population en croissance rapide, de ses ressources naturelles importantes et de son important bloc électoral aux Nations Unies. L’Afrique reste également d’une grande importance stratégique alors que les États-Unis recalibrent leur politique étrangère en se concentrant davantage sur la Chine – la nation que l’administration Biden considère comme le plus important adversaire économique et militaire des États-Unis.

Les responsables de la Maison Blanche ont rejeté mercredi l’idée que le sommet vise à contrer l’influence de la Chine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que l’administration “refuse de mettre une arme à feu” sur la tête de l’Afrique et de lui faire choisir entre les États-Unis et la Chine. Dans le même temps, il a déclaré qu'”il n’y a rien d’incohérent à qualifier un fait de fait et à faire la lumière sur ce qui est de plus en plus évident pour nos partenaires africains concernant l’influence néfaste de la Chine sur le continent”.

L’activité liée au sommet a pris de l’ampleur en Chine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les États-Unis devraient “respecter la volonté du peuple africain et prendre des mesures concrètes pour aider le développement de l’Afrique, au lieu de salir et d’attaquer sans relâche d’autres pays”, une référence apparente à la Chine.

Wang a déclaré lors d’un briefing mercredi qu’il est de la “responsabilité commune de la communauté internationale de soutenir le développement de l’Afrique”. Mais il a ajouté : “L’Afrique n’est pas une arène de confrontation entre grandes puissances ou une cible de pressions arbitraires de la part de certains pays ou individus”.

Le vice-président Kamala Harris a ouvert le sommet mardi en mettant en lumière la population jeune de l’Afrique et a annoncé que l’administration investirait 100 millions de dollars supplémentaires pour étendre l’Initiative des jeunes leaders africains. Environ 60 % de la population africaine a moins de 25 ans et la population jeune devrait atteindre 80 % d’ici 2050.

Le conflit sur le continent était au centre des réunions du secrétaire d’État Antony Blinken mardi avec les dirigeants de l’Éthiopie, où un accord de paix fragile est en cours dans la région agitée du nord du Tigré, et de la République démocratique du Congo, dont la région orientale est impliqué dans des violences impliquant des groupes rebelles nationaux et d’autres soutenus par le Rwanda voisin.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a qualifié sa rencontre avec Blinken de « franche et productive », mais a précisé qu’il était venu à Washington avec également à l’esprit la reprise économique, tweetant à propos de sa rencontre avec le directeur général du Fonds monétaire international sur la nécessité de « résolutions de la dette » et Suite. Le conflit du Tigré a gravement nui à ce qui avait été l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique.

L’écrivain d’Associated Press Matthew Lee à Washington et Cara Anna à Nairobi, au Kenya, ont contribué à ce rapport.

Aamer Madhani et Colleen Long, Associated Press