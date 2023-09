Biden fait de la défense de la démocratie une pierre de touche dans sa campagne de réélection – et une réplique à Trump

PHOENIX (AP) – À l’occasion de l’anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole, le président Joe Biden s’est tenu début 2022 à l’épicentre littéral de l’insurrection et a accusé Donald Trump de continuer à tenir un « poignard » sur la gorge de la démocratie. Biden a clôturé l’été de cette année-là à l’ombre de l’Independence Hall de Philadelphie, dénonçant le Trumpisme comme une menace pour les institutions démocratiques.

Et en novembre, alors que les électeurs votaient pour les élections de mi-mandat, Biden a de nouveau lancé un appel au clairon pour protéger les institutions démocratiques, avertissant que leurs fondements restaient menacés.

Biden prononcera jeudi son quatrième discours d’une série de discours présidentiels sur l’état de la démocratie, une cause qui est pour lui un facteur de motivation clé et une pierre de touche alors qu’il tente de rester au pouvoir, même face à de faibles taux d’approbation et à l’inquiétude généralisée des citoyens. électeurs de son âge, 80 ans.

Le lieu de ce discours, comme ce fut le cas pour les autres, a été délibérément choisi : il sera proche de l’Arizona State University, qui abrite l’Institut McCain, du nom du regretté sénateur de l’Arizona John McCain – un ami de Biden et du républicain de 2008. candidat à la présidentielle qui a passé sa vie publique à dénoncer les autocrates du monde entier.

Aujourd’hui, alors que Biden accélère lentement sa campagne de réélection démocrate, son objectif principal sur la démocratie est de plus en plus étroitement lié à la dynamique politique à laquelle il est confronté. Son adversaire le plus probable en 2024, Trump, continue de répandre des mensonges sur les résultats des élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden et fait face à des accusations criminelles sans précédent découlant en partie de ces mensonges.

Ceux qui rivalisent avec l’ancien président républicain pour l’investiture de leur parti à l’élection présidentielle de 2024 ont largement évité de contester ses mensonges électoraux et ses alliés au Capitole ne font que s’enhardir à mesure qu’il les encourage, y compris vers une fermeture imminente du gouvernement qui semble presque inévitable.

Lors de collectes de fonds à huis clos, Biden s’est longuement exprimé sur ses arguments en faveur de sa réélection, implorant ses partisans de se joindre à ses efforts pour « littéralement sauver la démocratie américaine », comme il l’a décrit à un groupe de riches donateurs au début du mois à New York.

«Je me présente parce que nous avons fait des progrès – c’est bien – mais parce que notre démocratie, je pense, est toujours en danger. Et je le pense vraiment », a déclaré Biden. « Je ne pense pas que ce soit une hyperbole de suggérer cela. Parce que nos libertés les plus importantes – la liberté de choisir, la liberté de voter, la liberté d’être, le droit d’être qui vous êtes, d’aimer qui vous aimez – sont attaquées et déchiquetées aujourd’hui, en ce moment.

Les conseillers considèrent que l’accent continu de Biden sur la démocratie est non seulement une bonne politique, mais aussi une bonne politique. Les responsables de la campagne se sont penchés sur les résultats des élections de novembre dernier, lorsque les candidats qui ont nié les résultats des élections de 2020 n’ont pas obtenu de bons résultats lors des courses compétitives, et soulignent les sondages qui ont montré que la démocratie était une question très motivante pour les électeurs en 2022.

Les candidats qui soutenaient les mensonges électoraux de Trump et se présentaient à des postes à l’échelle de l’État ayant une certaine influence sur les élections – gouverneur, secrétaire d’État, procureur général – ont perdu leur course dans tous les États du champ de bataille présidentiel.

Un haut responsable de la Maison Blanche, qui a insisté sur l’anonymat pour prévisualiser les remarques de Biden jeudi, a déclaré que son discours en Arizona mettrait en évidence « l’importance des institutions américaines dans la préservation de notre démocratie et la nécessité d’une loyauté constante envers la Constitution américaine ». L’apparition de Biden au centre qui honore McCain sera également liée à ce thème, le président étant prêt à exhorter les Américains à « ne jamais abandonner les sacrifices que des générations d’Américains ont consentis pour défendre notre démocratie ».

Dans peu d’États, le message de démocratie de Biden résonne plus qu’en Arizona, qui est devenu politiquement compétitif pendant la présidence de Trump après sept décennies de domination du Parti républicain et est devenu plus tard un foyer d’efforts pour renverser ou mettre en doute la victoire de Biden dans ce pays.

Les législateurs républicains des États ont utilisé leur pouvoir d’assignation à comparaître pour mettre la main sur tous les bulletins de vote et les machines de décompte des votes de 2020 du comté de Maricopa, puis ont engagé des partisans de Trump pour mener un examen partisan sans précédent de l’élection. Ce spectacle largement moqué a confirmé la victoire de Biden mais a alimenté des théories du complot infondées sur l’élection.

Plus tard, le conseil de surveillance contrôlé par le Parti républicain dans un comté rural a refusé de certifier les résultats des élections de mi-mandat, obligeant un juge à intervenir. L’État a connu un exode des travailleurs électoraux.

Et en novembre dernier, les électeurs ont rejeté les candidats républicains qui ont nié à plusieurs reprises les résultats des élections de 2020. Kari Lake, la candidate au poste de gouverneur du GOP, n’a jamais concédé sa défaite face à l’actuel gouverneur. Katie Hobbs prépare sa candidature au Sénat américain l’année prochaine. Les candidats républicains au Sénat Blake Masters et Mark Finchem, candidats au poste de secrétaire d’État, ont également répété des allégations électorales frauduleuses au cours de leurs campagnes respectives.

Le sénateur Mark Kelly, démocrate d’Arizona, qui a battu Masters, est apparu lors d’un rassemblement électoral en novembre aux côtés de l’ancien président Barack Obama, qui, dans ses remarques, a présenté la course en Arizona comme une bataille pour protéger la démocratie. Ce message, dit maintenant Kelly, a trouvé un écho non seulement auprès des membres de son propre parti, mais aussi auprès des électeurs indépendants et modérés du GOP.

« J’ai rencontré tellement de républicains qui en avaient assez des mensonges sur une élection qui datait de deux ans », a déclaré Kelly. « Ils en avaient juste fini avec cela, et ils n’appréciaient pas que les gens qui se présentaient à de hautes fonctions mentent à ce sujet. »

En effet, les républicains admettent en privé que la rhétorique du déni électoral qui a dominé le message de leurs candidats – ainsi que le spectre imminent de Trump – a nui à leurs efforts pour conserver le manoir du gouverneur et renverser un siège très contesté au Sénat, selon trois responsables républicains qui ont travaillé dans courses à l’échelle de l’État lors du dernier cycle.

La question de la démocratie a davantage résonné en Arizona que dans d’autres États compétitifs, et le fait que les candidats nient les faits fondamentaux sur les élections a contribué à renforcer les affirmations des démocrates sur l’extrémisme du Parti républicain sur d’autres questions complètement distinctes, ont déclaré les responsables républicains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat. pour décrire franchement les lacunes du parti l’année dernière. Bien que les forces du parti animées par Trump aient dominé l’attention du public, de nombreux électeurs républicains étaient préoccupés par d’autres questions telles que l’économie et la frontière et ne voulaient pas se concentrer sur les résultats des élections passées.

Le représentant de l’Arizona, Ruben Gallego, qui brigue l’investiture démocrate lors de la course au Sénat de l’année prochaine, a déclaré qu’un message axé sur la démocratie est également particulièrement important pour deux blocs critiques d’électeurs de l’État : les Latinos et les anciens combattants, qui, selon Gallego, sont tous deux particulièrement touchés. par le déni électoral et l’insurrection du Capitole du 6 janvier.

« Vous savez, nous venons de pays et d’expériences où la démocratie est très corrompue, et beaucoup d’entre nous n’en sont qu’à une génération, mais nous sommes suffisamment proches pour voir à quel point cela peut être mauvais », a déclaré Gallego. « Et donc le 6 janvier a été particulièrement choquant, je pense, pour les Latinos. »

Jeudi, Biden devrait prendre la parole dans un centre des arts du spectacle situé au bord du lac Tempe Town, un lit de rivière autrefois asséché qui est devenu une oasis de loisirs en plein air dans le désert. Le lac est la pièce maîtresse du projet Rio Salado, un plan de revitalisation du lit de la rivière que McCain a défendu jusqu’à sa mort.

Alors qu’il rend hommage à McCain jeudi, Biden annoncera également de nouveaux fonds fédéraux destinés à la construction de la bibliothèque McCain, que la Maison Blanche a décrite comme une « nouvelle installation polyvalente destinée à fournir des programmes d’éducation, de travail et de surveillance de la santé aux communautés mal desservies ». dans l’état. »

L’argent provient d’un plan de secours massif de 1,9 billion de dollars contre le COVID-19 adopté au cours des premiers mois de la présidence de Biden, et le projet est en partenariat avec le McCain Institute et l’Arizona State University. L’épouse du défunt sénateur, Cindy McCain, d’autres membres de leur famille, Hobbs, et les représentants de l’État au Capitole seront présents à l’événement commémorant McCain, « dont l’intolérance à l’égard des abus de pouvoir et de la foi en l’Amérique constitue un exemple puissant à suivre. « , a déclaré la Maison Blanche.

Seung Min Kim et Jonathan J. Cooper, Associated Press