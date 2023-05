Biden fait avancer les projets de transmission d’énergie renouvelable au Nevada

Les lignes de transmission électrique lourdes du puissant système de production d’électricité solaire d’Ivanpah, situé dans le désert de Mojave en Californie, au pied de Clark Mountain et juste au sud de cette communauté d’État sur l’Interstate 15, sont vues le 15 juillet 2022 près de Primm, Nevada. Le système Ivanpah se compose de trois centrales solaires thermiques et de 173 500 héliostats (miroirs) sur 3 500 acres et dispose d’une capacité brute de 392 mégawatts (MW).

George Rose | Getty Images Actualités | Getty Images