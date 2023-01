Biden fait appel à Zients comme chef de cabinet de la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a annoncé vendredi que Jeff Zients serait son prochain chef de cabinet à la Maison Blanche, faisant appel à un technocrate expérimenté qui a dirigé la réponse de son administration à la pandémie de COVID-19 alors que Biden se prépare à une candidature à la réélection tout en faisant face à un assaut d’enquêtes d’une majorité républicaine de la Chambre nouvellement habilitée.

Zients succède à Ron Klain, un élément de longue date de l’orbite politique de Biden qui a mené la Maison Blanche à ses sommets – adoption d’une législation consécutive comme le projet de loi sur les infrastructures massives et la loi sur le climat, les soins de santé et la fiscalité des démocrates, ainsi que des dizaines de juges confirmés dans les deux premières années – ainsi que ses creux, comme le retrait mouvementé des troupes américaines d’Afghanistan. La transition est le premier changement majeur de personnel pour une administration qui a eu un roulement minimal à ses plus hauts échelons et dans tout le Cabinet.

“Je suis convaincu que Jeff poursuivra l’exemple de Ron en matière de leadership intelligent et constant, alors que nous continuons à travailler dur chaque jour pour les personnes que nous avons été envoyés ici pour servir”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Zients, 56 ans, sera chargé de diriger les opérations de la Maison Blanche au cours des deux années charnières de Biden, lorsque l’administration démocrate passera d’une législation ambitieuse à la mise en œuvre de ces politiques et à repousser les efforts républicains pour annuler les réalisations. Zients est également chargé de diriger la Maison Blanche à un moment où elle lutte pour contenir les retombées des découvertes de documents classifiés au domicile de Biden à Wilmington, Delaware, et dans son ancien institut à Washington, ce qui a déclenché une enquête d’un avocat spécial.

Klain, dans sa lettre de démission à Biden, a déclaré que c’était le “bon moment” pour une transition.

“La moitié de votre premier mandat – avec deux années de succès derrière nous et des décisions clés pour les deux prochaines années à venir – est le bon moment pour que cette équipe ait un nouveau leadership”, a-t-il écrit. « J’ai servi plus longtemps que huit des neuf derniers chefs d’état-major et j’ai tout donné à ce travail ; il est maintenant temps que quelqu’un d’autre s’en charge.

Zients, qui n’est pas connu pour être un agent politique, devrait se concentrer sur la tâche de gouverner alors qu’un cercle distinct de conseillers prend la tête de la politique, comme la conseillère principale Anita Dunn et Jen O’Malley Dillon, chef de cabinet adjoint qui a géré la campagne présidentielle de Biden en 2020. Le conseiller présidentiel Steve Ricchetti, le conseiller principal Mike Donilon et le chef de cabinet adjoint Bruce Reed continueront dans le cercle restreint de Biden, tandis que Klain, un agent démocrate de longue date, continuera de conseiller et d’être impliqué de l’extérieur.

À travers les administrations Obama et Biden, Zients a été la personne de référence pour les défis opérationnels importants – comme une campagne nationale de vaccination contre les coronavirus – ou pour réparer les désordres bureaucratiques tels que les problèmes et les accidents qui ont marqué le lancement de HealthCare.gov à l’automne 2013.

Le président de l’époque, Barack Obama, a également fait appel à Zients en 2009 pour éliminer l’arriéré des candidats au programme Cash for Clunkers, qui offrait des rabais aux conducteurs qui échangeaient de vieilles voitures contre des véhicules économes en carburant. Zients a ensuite relevé un défi similaire pour faciliter les inscriptions à une version mise à jour du GI Bill.

Zients a été vice-président de la transition de Biden après sa victoire en novembre 2020 et a été directeur du Conseil économique national sous l’administration Obama et directeur par intérim du Bureau de la gestion et du budget.

En tant que coordinateur COVID-19, Zients a dirigé l’effort qui a administré plus de 220 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours de Biden, tout en renforçant l’approvisionnement national en thérapies et tests et en les distribuant. Zients a progressivement fait passer l’administration d’un soi-disant effort de “temps de guerre” qui s’attaquait au COVID-19 à ses niveaux les plus graves, à une stratégie qui permettrait aux gens de reprendre une certaine normalité avec un virus susceptible d’être endémique.

Bien que Zients ait quitté l’administration en avril 2022, il est revenu discrètement ces derniers mois pour s’assurer que les deux années restantes du mandat de Biden seraient dotées d’un personnel adéquat, prélude à sa prise en charge du rôle de gestion beaucoup plus large.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que les deux premières années de Biden “n’auraient pas été aussi réussies sans Ron Klain aux côtés du président” et a noté qu’il parlait avec le chef de cabinet sortant plusieurs fois par jour, sachant que ses conseils et ses questions seraient directement communiqués à Biden.

“Je connais Jeff depuis de nombreuses années et je ne peux pas penser à une meilleure personne pour aider à mettre en œuvre en douceur la législation transformationnelle adoptée par le Congrès”, a déclaré Schumer. “Jeff est la quintessence de ce que devrait être un chef de cabinet exceptionnel. Il est organisé, concentré et délibéré, exactement la bonne personne pour diriger l’administration Biden et s’assurer que le peuple américain voit et ressent les avantages de ces nouvelles lois.

Dans le secteur privé, Zients a occupé le poste de cadre supérieur à l’Advisory Board Co., une société de conseil de Washington, et il entretient des relations étroites avec le monde des affaires. Il vaut entre 90 et 400 millions de dollars environ, selon la divulgation financière qu’il a déposée lors de son entrée à la Maison Blanche en 2021.

« Je le respecte énormément », a déclaré cette semaine le sénateur Mitt Romney, R-Utah, qui a parlé régulièrement avec Zients pendant son passage en tant que coordinateur de la réponse COVID-19. “C’est un gars très brillant. Je m’attends à pouvoir communiquer avec lui.

Pourtant, ces liens commerciaux ont déjà suscité des critiques sur la sélection de Zients de la part de certains à gauche, qui ont fustigé le nouveau chef de cabinet pour son expérience dans le secteur privé. Les progressistes anticipent un changement de Klain, qui s’est régulièrement occupé de cette aile idéologique du parti et a conservé des liens étroits avec les législateurs libéraux.

Zients a également été un investisseur initial dans Call Your Mother, un magasin de bagels local, bien qu’il ait cédé ses actions avant de rejoindre l’administration en 2021. Il a également été président du Children’s National Hospital à Washington.

Seung Min Kim et Zeke Miller, Associated Press