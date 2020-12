Photographie: Elizabeth Frantz / Reuters

L’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg a été engagé par Joe Biden pour occuper le poste de secrétaire aux transports.

Le président élu prévoit également de choisir Jennifer Granholm, l’ancien gouverneur du Michigan, pour diriger le département de l’énergie.

Les décisions de Biden interviennent alors qu’il complète son cabinet de hauts fonctionnaires pour diriger des agences fédérales. Buttigieg est l’un des rares hommes blancs que Biden a choisis pour devenir secrétaire du cabinet.

La décision de Biden d’approcher Buttigieg a été confirmée au Guardian par une source proche du maire. L’équipe de transition de Biden a refusé de commenter et ni le président élu ni Buttigieg n’ont rien dit publiquement à propos de la nomination.

Granholm a servi deux mandats en tant que gouverneur du Michigan et a vaincu le mari de la secrétaire américaine à l’éducation, Betsy DeVos, pour remporter son deuxième mandat. En novembre, elle a rédigé un éditorial pour le Detroit News appelant l’industrie automobile du Michigan à investir dans une économie à faible émission de carbone, déclarant que «le temps d’une reprise à faible émission de carbone est maintenant».

«Elle est vraiment une étudiante du [energy] transition », a déclaré Skip Pruss, qui a dirigé le département de l’énergie, du travail et de la croissance économique du Michigan sous Granholm, à Politico. «Si vous me demandiez ce qu’était une limitation au Michigan, je dirais qu’elle était légèrement en avance sur son temps.»

Buttigieg, 38 ans, a mené une campagne présidentielle parvenue et s’est avéré être un candidat compétitif avec un talent pour construire un chef de guerre remarquable. Après avoir abandonné la primaire démocrate à la présidence, il a rapidement approuvé Biden.

Le nom de Buttigieg avait flotté autour des listes pour plusieurs postes de cabinet. Il a souvent été mentionné comme candidat possible à l’ambassadeur auprès des Nations Unies, une position qui, selon certains de ses partisans, pourrait contribuer à améliorer ses références en matière de relations internationales et lui donner une ouverture aux donateurs de New York. Mais Buttigieg a été abandonné pour Linda Thomas-Greenfield, une diplomate américaine chevronnée.

Son nom avait été mentionné pour d’autres postes, dont celui de secrétaire aux Anciens Combattants. Mais Buttigieg, un vétéran de la marine, n’était pas intéressé par ce travail, selon plusieurs partisans démocrates. L’équipe de Buttigieg a nié tout rapport ou suggestion selon lequel il aurait refusé une offre de gestion de ce département. Il avait également été mentionné comme un possible secrétaire au commerce.

Jennifer Granholm prend la parole lors de la convention nationale démocrate en 2016. Photographie: Paul Sancya / AP

Tout au long de sa campagne présidentielle, Buttigieg a eu du mal à obtenir une traction parmi les électeurs afro-américains. Il sera probablement confronté à des questions similaires sur la façon dont son mandat de maire de South Bend a affecté les Afro-Américains. Pourtant, en tant que secrétaire aux transports, Buttigieg sera impliqué dans une partie de l’administration Biden qui affecte les Afro-Américains à travers le pays.

La nomination de Buttigieg a été saluée par certains démocrates de haut niveau.

«En tant qu’ancien maire, il connaît l’importance d’investir dans des routes et des ponts inter-États plus sûrs et plus efficaces, et dans les connexions fournies par un réseau ferroviaire sécurisé», a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, dans un communiqué. «Le président élu Biden a choisi la bonne personne pour diriger la promesse de l’énergie propre et des véhicules électriques, la création de nouveaux emplois syndicaux et les investissements dans la justice environnementale – qui sont tous inextricablement liés à notre infrastructure de transport.

Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA International et championne progressiste, a salué la nomination de Buttigieg.

« L’Association des agents de bord-CWA, AFL-CIO félicite Pete Buttigieg pour sa nomination au poste de prochain secrétaire aux transports », a déclaré Nelson dans un communiqué. «Dans le maire Pete, l’administration Biden / Harris a sélectionné un candidat accompli et de haut niveau pour un département que d’autres administrations ont trop souvent traité après coup. En revanche, cette nomination témoigne d’une attention immédiate et de l’urgence de la politique et de l’infrastructure des transports du pays, un changement bienvenu pour les travailleurs de l’aviation.