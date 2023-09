Biden fait appel à Harris pour diriger le nouveau bureau fédéral de prévention de la violence armée

« Le nouveau Bureau de prévention de la violence armée jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre des efforts du président Biden et des miens pour réduire la violence dans toute la mesure prévue par la loi, tout en engageant et en encourageant les dirigeants du Congrès, les dirigeants étatiques et locaux et les défenseurs à se rassembler pour s’appuyer sur les progrès significatifs que nous avons réalisés pour sauver des vies », a déclaré le vice-président dans un communiqué.

« Notre promesse au peuple américain est la suivante : nous n’arrêterons pas de travailler pour mettre fin à l’épidémie de violence armée dans chaque communauté, car nous n’avons pas un moment ni une vie à perdre », a-t-elle déclaré.

Greg Jackson, directeur exécutif du Community Justice Action Fund, et Rob Wilcox, directeur principal des affaires gouvernementales fédérales chez Everytown for Gun Safety, relèveront de Feldman en tant que directeurs adjoints du nouveau bureau.

Pendant des années, les groupes armés ont supplié Biden de prendre cette mesure, que ses partisans considèrent comme une avancée concrète alors que la législation sur la sécurité des armes à feu reste bloquée au Congrès. Les militants ont fait valoir qu’un tel bureau aiderait l’administration à coordonner les questions de politique sur les armes à feu au sein du gouvernement fédéral, tout en permettant également à la Maison Blanche de faire preuve de leadership sur cette question.

« Chaque fois que j’ai rencontré des familles touchées par la violence armée alors qu’elles pleuraient leurs proches, et j’en ai rencontré tant à travers le pays, elles ont toutes le même message pour leurs élus : ‘faites quelque chose' », a déclaré Biden. a déclaré dans un communiqué. « C’est pourquoi, l’année dernière, j’ai signé la loi bipartite pour des communautés plus sûres afin de garder les armes hors de mains dangereuses, et j’ai pris plus de mesures exécutives que n’importe quel président de l’histoire pour assurer la sécurité des communautés. Mais comme je l’ai déjà dit, bien qu’il s’agisse d’étapes importantes, ce ne sont que les premiers pas vers ce qui est nécessaire.



Le moment choisi pour l’annonce de la Maison Blanche intervient alors que la campagne de réélection présidentielle de Biden s’intensifie, offrant au président et à Harris une nouvelle opportunité de susciter l’enthousiasme parmi les jeunes électeurs. Au-delà de la dernière action sur les armes à feu, Biden a également remporté cette semaine des victoires pour les défenseurs du climat et de l’immigration.

« C’est un grand jour pour l’activisme des jeunes et un grand pas en avant pour la sécurité des armes à feu », a déclaré Natalie Fall, directrice générale de March For Our Lives. « Nous réclamons la création de ce bureau depuis de nombreuses années parce que nous savons qu’il sera un outil essentiel dans notre boîte à outils pour mettre fin à la violence armée. Le gouvernement fédéral dispose d’importantes ressources, en talents et en trésors, pour s’attaquer aux causes profondes de la violence armée. Pour la première fois, nous disposons d’un financement important au niveau fédéral pour lutter contre la violence armée et de dizaines de programmes fondés sur des données probantes qui ont été déployés au fil des ans. Nous avons besoin de quelqu’un pour coordonner tout cela et conseiller le président sur la manière de réduire les formalités administratives et de prendre des mesures urgentes contre la violence armée.