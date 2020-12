WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden a nommé mardi son ancien rival Pete Buttigieg au poste de secrétaire aux transports et a l’intention de choisir l’ancienne gouverneure du Michigan Jennifer Granholm comme secrétaire à l’énergie.

Biden prévoit également de faire appel à Gina McCarthy, ancienne chef de l’Agence de protection de l’environnement, pour le nouveau poste puissant de chef du climat national afin de gérer ses ambitieux plans climatiques à travers le gouvernement fédéral.

Tous les trois seront au cœur du plan de Biden visant à refaire les automobiles et les systèmes de transport du pays afin de réduire rapidement les émissions de pétrole nuisibles au climat.

Buttigieg serait la première personne ouvertement gay confirmée par le Sénat à un poste au Cabinet. À 38 ans, l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, ajouterait également une dynamique de jeunesse à une nouvelle administration qui est jusqu’à présent dominée en grande partie par des dirigeants ayant des décennies d’expérience à Washington.

Biden a déclaré dans un communiqué que Buttigieg était un «patriote et un résolveur de problèmes qui parle au meilleur de qui nous sommes en tant que nation».

Granholm, 61 ans, a été procureure générale du Michigan de 1999 à 2003 et deux mandats en tant que première femme gouverneur du Michigan, de 2003 à 2010. Elle était partisan de la candidature présidentielle de Biden et s’est prononcée contre les tentatives du président Donald Trump d’annuler les résultats des élections, l’accusant «d’empoisonner la démocratie».

Les sélections prévues de Granholm et McCarthy ont été confirmées par trois personnes qui connaissaient un ou les deux choix. Ils se sont entretenus avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement avant l’annonce du président élu.

Biden déploie régulièrement ses choix pour les secrétaires de cabinet, ayant déjà choisi l’ancien conseiller d’Obama Tony Blinken comme secrétaire d’État, le général à la retraite Lloyd Austin comme secrétaire à la défense et l’ancienne présidente de la Fed Janet Yellen comme secrétaire au Trésor. Il a également choisi l’ancien secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack pour reprendre ce rôle dans l’administration Biden, et la représentante de l’Ohio Marcia Fudge pour occuper le poste de secrétaire au logement.

Pendant ce temps, la représentante du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, est considérée comme l’un des principaux candidats au poste de secrétaire de l’Intérieur malgré la crainte démocrate que son départ ne les laisse avec une majorité dangereusement mince à la Chambre. Haaland, membre du Pueblo of Laguna du Nouveau-Mexique, serait le premier Amérindien à diriger le département de l’Intérieur s’il était confirmé.

Buttigieg est devenu une figure de proue de la politique nationale lorsqu’il faisait partie de ceux qui ont défié Biden pour la nomination présidentielle démocrate cette année. Initialement radié comme le chef d’une ville relativement petite en concurrence avec des personnalités beaucoup plus établies, Buttigieg s’est concentré sur un message de changement de génération pour terminer les premiers caucus de l’Iowa dans un lien virtuel avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

Sa campagne a toutefois échoué en attirant les électeurs noirs qui jouent un rôle essentiel dans la politique démocrate. Alors que la primaire se déplaçait dans des États plus diversifiés tels que la Caroline du Sud, Buttigieg a faibli et s’est rapidement retiré de la course. Son soutien à Biden a inauguré une unification remarquablement rapide du parti autour de son ultime candidat.

La sélection de Buttigieg pour le secrétaire aux transports par Biden a attiré les éloges des groupes de défense des droits LGBTQ, l’un d’eux l’appelant «une nouvelle étape dans un effort de plusieurs décennies» pour avoir une représentation LGBTQ au sein du gouvernement américain.

«Son impact se répercutera bien au-delà du département qu’il dirigera», a ajouté Annise Parker, présidente et chef de la direction du LGBTQ Victory Institute.

Le chapitre South Bend de Black Lives Matter a cependant dénoncé la nomination en cours de Buttigieg. Le groupe avait fait connaître son mécontentement à Buttigieg lors de sa campagne présidentielle, à la suite de la fusillade de South Bend en 2019 sur un homme noir par un policier blanc.

«Nous avons vu des communautés noires voir leurs maisons démolies par son administration», a déclaré Jorden Giger, leader du BLM à South Bend, dans un communiqué, faisant référence aux efforts de Buttigieg pour démolir les logements insalubres. «Nous avons vu les rouages ​​de sa police se retourner contre les Noirs.»

S’il est confirmé en tant que secrétaire aux transports, Buttigieg sera chargé de mettre en œuvre les propositions de Biden de dépenser des milliards pour des améliorations majeures des infrastructures et des initiatives de modernisation qui peuvent aider les États-Unis à lutter contre le changement climatique. Il veut également obliger immédiatement le port de masque sur les avions et les transports en commun pour ralentir la propagation du coronavirus.

Pendant ce temps, en tant que secrétaire à l’énergie, Granholm jouera un rôle dans l’exécution du plan climatique de 2 billions de dollars promis par Biden, présenté comme l’effort le plus large et le plus ambitieux du pays pour réduire les émissions de combustibles fossiles qui réchauffent dangereusement l’atmosphère de la Terre.

Le plan de Biden comprend la refonte des secteurs et des bâtiments des transports et de l’énergie du pays pour éliminer les émissions de combustibles fossiles d’ici 2050.

En tant que gouverneure, lorsque Granholm a fait face à un ralentissement économique avant que la Grande Récession ne frappe, elle a cherché à diversifier l’État qui abrite les trois constructeurs automobiles de Detroit en mettant l’accent sur une «économie verte» croissante. L’État a encouragé la fabrication d’éoliennes, de panneaux solaires, de batteries avancées et de véhicules électriques, et elle a signé une loi exigeant qu’une plus grande partie de l’énergie du Michigan provienne de sources renouvelables.

Après avoir quitté ses fonctions, elle a déménagé en Californie pour enseigner à l’Université de Californie à Berkeley. Elle est une contributrice politique sur CNN.

En tant que chef du climat national, McCarthy sera le fer de lance des ambitions de Biden pour une campagne nationale massive et coordonnée pour ralentir le changement climatique. Son homologue dans les efforts climatiques sera l’ancien secrétaire d’État John Kerry, précédemment nommé par Biden comme son envoyé climatique pour les questions de sécurité nationale.

La sélection de McCarthy est conforme au modèle de Biden de sélection de personnages connus et testés de son temps en tant que vice-président. McCarthy, 66 ans, a été administrateur de l’EPA de 2013 à 2017 pendant le deuxième mandat du président Barack Obama et administrateur adjoint du Bureau de l’air et des radiations lors du premier mandat d’Obama.

Elle a dirigé des initiatives visant à réduire la pollution de l’air et de l’eau et a signé le Clean Power Plan, l’effort phare d’Obama pour lutter contre le changement climatique en établissant les premières normes nationales de réduction des émissions de carbone des centrales électriques existantes. Trump a par la suite abandonné le plan et s’est engagé à soutenir le charbon, le pétrole et le gaz nuisibles au climat.

Beaumont a rapporté de Des Moines, Iowa, et Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City. Les rédacteurs de l’Associated Press Matthew Daly à Washington, David Eggert à Lansing, Michigan, et Aamer Madhani à Wilmington, Del., Ont contribué à ce rapport.