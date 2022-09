Biden fait allusion à des plans pour une candidature à la réélection

Le président a repoussé les inquiétudes concernant son âge et son “acuité mentale”

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait la ferme intention de se présenter aux élections en 2024, mais a fait valoir que c’était “trop ​​tôt” faire des annonces officielles et que, pour l’instant, il se concentrerait sur ses fonctions de commandant en chef.

S’adressant à CBS ’60 Minutes’ pour une interview dimanche, Biden a discuté des perspectives d’une autre course présidentielle, notant que s’il a l’intention de participer à la course de 2024, il est trop tôt pour une déclaration officielle.

«Écoutez, si je vous disais:« Je cours à nouveau », tout d’un coup, toute une gamme de choses entrent en jeu que j’ai – des exigences que je dois changer, bouger et faire. En termes de lois électorales », dit-il en ajoutant “Il est beaucoup trop tôt pour prendre ce genre de décision.”

“Mon intention, comme je l’ai dit au départ, est de courir à nouveau. Mais ce n’est qu’une intention. Mais est-ce une décision ferme que je me présente à nouveau ? Cela reste à voir,” poursuit le président.

Commentant les inquiétudes concernant sa vieillesse et si cela pourrait affecter son aptitude à exercer ses fonctions, Biden – qui aura 82 ans en 2024 et est actuellement le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis – a simplement déclaré aux critiques “Regarde moi.”

« Honnête à Dieu, c’est tout ce que je pense. Regarde moi. Si vous pensez que je n’ai pas le niveau d’énergie ou l’acuité mentale, alors, vous savez, c’est une chose. C’est autre chose, tu regardes et, tu sais, tu respectes mon emploi du temps. Fais ce que je fais », dit-il en ajoutant “Je respecte le fait que les gens diraient, vous savez, ‘Vous êtes vieux.’ Mais je pense que cela dépend de la quantité d’énergie que vous avez et de la compatibilité ou non du travail que vous faites avec ce que toute personne de tout âge serait capable de faire.

Bien que certains sondages récents aient indiqué une légère augmentation des cotes d’approbation pour le président – ​​avec une récente enquête NBC montrant 45%, le plus élevé depuis octobre dernier – l’opinion publique globale sur ses performances professionnelles a régulièrement diminué depuis qu’il a pris ses fonctions, selon Reuters / Sondage Ipsos, qui a montré un taux de désapprobation de 54% parmi tous les électeurs la semaine dernière.

