Biden face au dilemme d’Israël avec le nouveau gouvernement Netanyahu

WASHINGTON (AP) – Le nouveau gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a un peu plus d’une semaine, mais il donne déjà des maux de tête à l’administration Biden.

Quelques jours à peine après le début de son mandat, un membre controversé du cabinet de droite de Netanyahu a agacé les diplomates américains lors d’une visite sur un lieu saint de Jérusalem qui, selon certains, pourrait être le signe avant-coureur d’autres mesures controversées, notamment de vastes expansions de la construction de colonies juives sur des terres revendiquées par les Palestiniens. .

Et, le gouvernement de Netanyahu a adopté des mesures punitives contre les Palestiniens qui s’opposent directement à plusieurs mesures récentes de Biden pour renforcer les relations américano-palestiniennes, notamment en rétablissant l’aide à l’Autorité palestinienne qui avait été coupée sous l’administration Trump et en autorisant des responsables palestiniens à se rendre aux États-Unis. États.

Le nouveau gouvernement est une complication malvenue pour une équipe de sécurité nationale de Biden qui cherche à détourner l’attention du Moyen-Orient vers des rivaux comme la Chine et la Russie. Cela survient également alors que les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants et sont impatients de présenter Biden comme hostile à Israël avant l’élection présidentielle de 2024.

Se préparant à plus de troubles, Biden envoie son conseiller à la sécurité nationale en Israël à la mi-janvier dans le but d’empêcher l’approfondissement potentiel des divisions entre son administration et son principal partenaire au Moyen-Orient. Cette visite de Jake Sullivan pourrait être suivie d’autres voyages de haut niveau en Israël, dont celui du secrétaire d’État Antony Blinken, selon des responsables de l’administration.

Leur message va au-delà des avertissements sur l’exacerbation des tensions avec les Palestiniens : il s’agit également de ne pas se rapprocher de la Russie, surtout maintenant que Moscou compte sur le principal ennemi d’Israël, l’Iran, dans sa guerre contre l’Ukraine ; et ne pas bouleverser le délicat équilibre sécuritaire du Moyen-Orient.

Depuis que Netanyahu a remporté des élections très disputées l’année dernière avec un énorme soutien de la droite israélienne, les responsables américains ont cherché à étouffer les prédictions d’une trajectoire de collision, affirmant qu’ils jugeraient son gouvernement sur ses actions plutôt que sur ses personnalités. Biden lui-même a parlé de sa relation de plusieurs années avec Netanyahu.

“Je suis impatient de travailler avec le Premier ministre Netanyahu, qui est mon ami depuis des décennies, pour relever conjointement les nombreux défis et opportunités auxquels Israël et la région du Moyen-Orient sont confrontés, y compris les menaces de l’Iran”, a déclaré Biden lors de l’entrée en fonction de Netanyahu le 29 décembre. .

Pourtant, alors que Biden et Netanyahu se connaissent depuis des années, ils ne sont pas proches. Biden et les anciens responsables de l’administration Obama qui travaillent maintenant pour Biden nourrissent toujours du ressentiment envers le Premier ministre qui, lors de sa précédente itération en tant que chef d’Israël, a cherché à faire dérailler leur réalisation phare en matière de politique étrangère : l’accord sur le nucléaire iranien.

Pourtant, l’administration signale qu’elle s’engagera avec Netanyahu tout en évitant les membres les plus extrêmes de son gouvernement. Cette approche ne serait pas sans précédent dans la région : les États-Unis traitent avec le gouvernement libanais tout en évitant les membres du mouvement Hezbollah, une organisation terroriste étrangère désignée qui est néanmoins une puissance politique nationale. Mais il serait remarquable que les États-Unis adoptent une approche similaire avec un allié aussi proche.

« Nous traiterons directement avec le Premier ministre Netanyahu », a déclaré cette semaine le porte-parole du département d’État Ned Price, interrogé sur d’éventuels contacts avec le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dont la visite sur le site connu des juifs sous le nom de mont du Temple et des musulmans. alors que le Noble Sanctuaire a provoqué un tollé majeur.

L’inclusion de Ben-Gvir, un leader des colons de Cisjordanie, et d’autres personnalités d’extrême droite dans le gouvernement de Netanyahu, hostiles aux Palestiniens et opposés à une résolution à deux États, a mis Israël et les États-Unis sur des chemins opposés.

Jeudi, l’ambassadeur adjoint des États-Unis aux Nations Unies, Robert Wood, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité convoquée par les États arabes pour condamner la visite du lieu saint de Ben-Gvir, a souligné le ferme soutien de Biden au “statu quo historique”, en particulier le “Haram Al-Sharif/Mont du Temple.”

Wood a noté que Netanyahu s’était engagé à préserver le statu quo – « Nous attendons du gouvernement israélien qu’il respecte cet engagement », a-t-il dit – et a souligné que l’administration accordait la priorité à la préservation de la possibilité d’une solution à deux États.

Mais vendredi, le cabinet de sécurité de Netanyahu a approuvé une série de mesures punitives contre les dirigeants palestiniens en représailles aux Palestiniens poussant la plus haute instance judiciaire de l’ONU à donner un avis sur l’occupation israélienne de la Cisjordanie.

Ces mesures ont souligné l’approche intransigeante envers les Palestiniens que le gouvernement de Netanyahu a promise à un moment de montée de la violence dans les territoires occupés.

Le Cabinet de sécurité a décidé de retenir des millions de dollars de l’Autorité palestinienne et de transférer ces fonds à un programme d’indemnisation pour les familles des victimes israéliennes des attaques des militants palestiniens. Et, il refusera les avantages, y compris les permis de voyage, aux responsables palestiniens qui « mènent la guerre politique et juridique contre Israël ».

Pendant ce temps, l’administration de Biden évolue dans une direction diamétralement opposée. Depuis son entrée en fonction, l’administration a annulé l’interdiction de Trump sur l’aide et a fourni plus de 800 millions de dollars d’aide économique, de développement, de sécurité et autres aux Palestiniens et à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

À l’automne, le Département d’État a obtenu un avis du Département de la justice qui autorise les responsables palestiniens à se rendre aux États-Unis et à dépenser de l’argent aux États-Unis malgré les lois interdisant de tels voyages et transactions et une décision de la Cour suprême selon laquelle le Congrès a un rôle exécutoire dans le processus de politique étrangère. .

L’administration “peut raisonnablement estimer que l’empêchement d’accueillir la délégation de l’OLP à Washington compromettrait sérieusement les efforts diplomatiques du président”, a déclaré le ministère de la Justice dans un avis peu remarqué du 28 octobre.

Puis, exactement une semaine avant l’entrée en fonction de Netanyahu fin décembre, le Département d’État a imposé mais a immédiatement renoncé aux sanctions antiterroristes contre les dirigeants palestiniens, affirmant que l’engagement avec les Palestiniens est un intérêt critique pour la sécurité nationale des États-Unis.

Le 22 décembre, la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman a informé le Congrès qu’elle avait imposé des interdictions de voyager aux hauts dirigeants de l’Autorité palestinienne et de l’Organisation de libération de la Palestine parce qu’ils « ne se conforment pas » aux exigences de réprimer et de condamner publiquement les attaques terroristes contre des Israéliens. .

Mais, dans la même notification, le département d’État a déclaré que Sherman avait levé les interdictions de voyager “sur la base de sa détermination qu’une telle dérogation est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis”.

« Une paix durable et globale entre Israël et les Palestiniens reste un objectif de longue date de la politique étrangère américaine », a déclaré le département. “Un refus généralisé de visas aux membres de l’OLP et aux responsables de l’AP, y compris ceux qui se rendent aux États-Unis pour faire avancer les buts et objectifs américains, n’est pas conforme à la volonté exprimée par le gouvernement américain de s’associer aux dirigeants de l’OLP et de l’AP.”

Malgré un programme d’aide annuel de plus de 3 milliards de dollars à Israël et un soutien diplomatique dans les forums internationaux, l’influence des États-Unis sur Netanyahu semble limitée.

L’administration Biden n’a pas encore donné suite à sa promesse de rouvrir le consulat américain à Jérusalem, qui servait historiquement de principal point de contact avec les Palestiniens, et elle n’a rien fait pour rouvrir l’ambassade palestinienne à Washington. Les deux installations ont été fermées sous l’administration Trump.

Alon Liel, ancien directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré que la poursuite du rapprochement des États-Unis avec les Palestiniens pourrait être le seul moyen d’influencer Netanyahu. “S’ils veulent vraiment faire pression (sur Israël), Biden devrait dire demain dans les mois à venir, nous envisagerons de rouvrir l’ambassade de Palestine à Washington. Ensuite, ils verront la terre trembler ici », a déclaré Liel.

“Mais il n’y a aucun signe de cela”, a-t-il déclaré. « Tant qu’ils disent : ‘Nous nous inquiétons pour votre démocratie’, ces mots n’ont aucun sens parce qu’il y avait tellement de mots. Il n’y a rien derrière les mots.

___

Laurie Kellman a contribué depuis Jérusalem.

Matthew Lee, l’Associated Press