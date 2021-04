JOE Biden a expulsé 10 diplomates russes en représailles à l’attaque massive de piratage et à l’ingérence électorale américaine.

Les sanctions, annoncées depuis des semaines par l’administration, représentent la première action de représailles annoncée contre le Kremlin pour le piratage de l’année dernière, familièrement connu sous le nom de violation de SolarWinds.

Des pirates informatiques russes auraient infecté des logiciels largement utilisés avec un code malveillant, leur permettant d’accéder aux réseaux d’au moins neuf agences dans le cadre de ce que les responsables considèrent comme une opération de collecte de renseignements visant à extraire des secrets gouvernementaux.

Outre ce piratage, des responsables américains ont allégué le mois dernier que le président Poutine avait autorisé des opérations d’influence pour aider Donald Trump à remporter les élections, bien qu’il n’y ait aucune preuve que la Russie ou quiconque d’autre ait changé les votes ou manipulé le résultat.

Les sanctions interviennent dans le cadre d’une relation déjà tendue entre les États-Unis et la Russie.

Biden a déclaré à Poutine cette semaine dans leur deuxième appel à la désescalade des tensions à la suite d’un renforcement de l’armée russe à la frontière de l’Ukraine, et a déclaré que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux concernant les intrusions et l’ingérence de la Russie dans les élections.

Dans une interview télévisée le mois dernier, Biden a répondu «oui» lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Poutine était un tueur.

Il a dit que l’époque où les États-Unis se retournaient vers Poutine était révolue.

Poutine a rappelé plus tard son ambassadeur aux États-Unis et a souligné l’histoire américaine de l’esclavage et du massacre des Amérindiens et du bombardement atomique du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il est resté difficile de savoir si les actions américaines entraîneraient réellement un changement de comportement, d’autant plus que les mesures passées des États-Unis n’ont pas réussi à mettre fin au piratage russe.

L’administration Obama a expulsé des diplomates des États-Unis en 2016 en réponse à l’ingérence dans l’élection présidentielle de cette année-là.

Bien que Trump ait souvent hésité à critiquer Poutine, son administration a également expulsé des diplomates en 2018 pour empoisonnement présumé par la Russie d’un ancien officier du renseignement en Grande-Bretagne.

Les responsables américains sont toujours aux prises avec les séquelles de l’intrusion de SolarWinds, qui a affecté des agences telles que les départements du Trésor, de la Justice, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, et évaluent toujours quelles informations ont pu être volées.

La brèche a révélé des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des faiblesses dans les propres cyberdéfenses du gouvernement fédéral.

Ces actions représenteraient le deuxième cycle majeur de sanctions imposées par l’administration Biden contre la Russie.

Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné sept responsables russes de niveau intermédiaire et supérieur, ainsi que plus d’une douzaine d’entités gouvernementales, pour une attaque presque fatale d’agent neurotoxique contre le chef de l’opposition Alexei Navalny et son emprisonnement ultérieur.