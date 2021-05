Biden exprime son soutien à un cessez-le-feu dans un appel avec Netanyahu d’Israël.

Dans une lecture de l’appel de M. Biden, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président «a exprimé son soutien à un cessez-le-feu et a discuté de l’engagement des États-Unis avec l’Égypte et d’autres partenaires à cette fin».

Alors qu’un cessez-le-feu serait bien accueilli par la Maison Blanche, M. Netanyahu a clairement indiqué ces derniers jours qu’il avait l’intention de continuer les bombardements jusqu’à ce qu’Israël ait détruit le stock de roquettes, de lanceurs et les tunnels du Hamas à partir desquels les combattants du Hamas opèrent.

«Nous essayons de dégrader les capacités terroristes du Hamas et de dégrader sa volonté de recommencer», a déclaré dimanche M. Netanyahu dans l’émission «Face the Nation» de CBS. «Cela prendra donc du temps. J’espère que cela ne prendra pas longtemps, mais ce n’est pas immédiat.

Jusqu’à présent, Israël a rejeté les efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis pour négocier un cessez-le-feu. Et le Hamas a poursuivi ses tirs de roquettes sur Israël.

Dans ses conversations avec les dirigeants du Moyen-Orient, M. Biden a plutôt tenté de faire passer les États-Unis à un rôle plus neutre en tant qu’artisan de la paix, après quatre ans de l’ancien président Donald J.Trump en faveur d’Israël.

Samedi, la Maison Blanche a souligné la récente «décision de M. Biden de reprendre l’assistance au peuple palestinien, y compris l’aide économique et humanitaire au profit des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza» et a renouvelé son appel à «une solution négociée à deux États comme la meilleure voie pour parvenir à une résolution juste et durable. »