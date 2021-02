Biden exposera sa politique étrangère au G-7, sommet de Munich

WASHINGTON (AP) – Joe Biden fera sa première grande apparition sur la scène mondiale en tant que président vendredi, offrant aux alliés du Groupe des Sept et à d’autres dirigeants étrangers un aperçu de ses projets visant à remodeler radicalement la politique étrangère américaine alors même qu’il traite un certain nombre de crises internationales qui arrivent à leur paroxysme.

Avant les apparitions virtuelles de Biden lors d’une réunion du G-7 et de la Conférence de Munich sur la sécurité, la Maison Blanche a cherché à souligner que la nouvelle administration agira rapidement pour réorienter les États-Unis loin du mantra de Donald Trump «America First» en annonçant une paire de renversements des politiques de l’administration Trump.

Le département d’État a annoncé jeudi que les États-Unis étaient prêts à reprendre les pourparlers sur la réintégration de l’accord nucléaire multilatéral iranien de 2015 abandonné par l’administration Trump.

Et les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden annoncerait au G-7 que les États-Unis commenceraient bientôt à débloquer 4 milliards de dollars pour un effort international visant à renforcer l’achat et la distribution de vaccin contre le coronavirus aux pays pauvres, un programme que Trump a refusé de soutenir. Le G-7 et la conférence annuelle sur la sécurité se tiennent pratiquement à cause de la pandémie.

Le tour de Biden sur la scène mondiale intervient alors que les États-Unis rejoignent officiellement vendredi l’accord de Paris sur le climat, le plus grand effort international pour réduire le réchauffement climatique. Trump a annoncé en juin 2017 qu’il retirait les États-Unis de l’accord historique, affirmant que cela minerait l’économie américaine.

Biden a annoncé l’intention des États-Unis de rejoindre l’accord le premier jour de sa présidence, mais a dû attendre 30 jours pour que le mouvement entre en vigueur. Il a déclaré qu’il intégrerait des considérations sur le changement climatique dans toutes les grandes décisions de politique intérieure et étrangère auxquelles son administration est confrontée.

Sa première incursion dans les sommets internationaux sera inévitablement perçue par certains comme une simple tentative de correction du cap de l’agenda de Trump. Le nouveau président, cependant, a clairement indiqué que son programme de politique intérieure et étrangère ne serait pas simplement un effacement des années Trump.

«Je suis fatigué de parler de Donald Trump», a déploré Biden plus tôt cette semaine dans une mairie de CNN à Milwaukee.

Le président en campagne électorale a promis de réaffirmer le leadership américain dans la communauté internationale, un rôle que Trump a souvent évité tout en se plaignant que les États-Unis étaient trop souvent exploités par des alliés à la charge de la pige.

À cette fin, la Maison Blanche a déclaré que Biden encouragerait les partenaires du G-7 à tenir leurs promesses envers COVAX, une initiative de l’Organisation mondiale de la santé visant à améliorer l’accès aux vaccins, alors même qu’il rouvrirait le robinet américain.

Trump avait retiré les États-Unis de l’OMS et refusé de rejoindre plus de 190 pays dans le programme COVAX. L’ancien président a accusé l’OMS d’avoir dissimulé les faux pas de la Chine dans la gestion du virus au début de la crise de santé publique qui a détruit une économie américaine forte.

Il reste à voir comment les alliés du G-7 répondront aux appels de Biden pour une plus grande coopération internationale sur la distribution de vaccins étant donné que les États-Unis ont refusé de prendre part à l’initiative sous Trump et qu’il y a des appels croissants pour que l’administration Biden distribue des produits fabriqués aux États-Unis. fournitures de vaccins à l’étranger.

Le président français Emmanuel Macron, dans une interview accordée jeudi au Financial Times, a appelé les États-Unis et les pays européens à allouer jusqu’à 5% de l’approvisionnement actuel en vaccins aux pays en développement – le type de diplomatie vaccinale que la Chine et la Russie ont commencé à déployer.

Et plus tôt cette semaine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué la distribution «extrêmement inégale et injuste» des vaccins COVID-19, notant que 10 pays ont administré 75% de toutes les vaccinations.

Biden, qui a annoncé la semaine dernière que les États-Unis disposeraient de suffisamment de vaccin d’ici la fin du mois de juillet pour vacciner 300 millions de personnes, reste concentré pour l’instant à s’assurer que chaque Américain est vacciné, ont déclaré des responsables de l’administration.

Les Alliés écouteront également attentivement ce que Biden a à dire sur une crise imminente avec l’Iran.

L’Iran a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique cette semaine qu’il suspendrait la semaine prochaine la mise en œuvre volontaire d’une disposition de l’accord de 2015 qui permettait aux observateurs nucléaires de l’ONU de procéder à des inspections de sites non déclarés en Iran à bref délai à moins que les États-Unis ne reviennent sur les sanctions d’ici le 23 février .

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi à ses homologues de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni que les États-Unis étaient prêts à engager des discussions avec l’Iran dans le but de parvenir à un accord sur le retour au plein respect de l’accord nucléaire de 2015, selon un communiqué conjoint. déclaration des trois nations.

Trump a retiré les États-Unis du pacte négocié par l’administration Obama et renouvelé les sanctions contre Téhéran, une mesure que Biden, en tant que candidat, a qualifiée de myope et dangereuse.

Mais la déclaration conjointe de Blinken et des autres ministres a clairement indiqué que l’administration Biden continue de s’attendre à ce que l’Iran revienne au plein respect de l’accord de 2015 avant le réengagement des États-Unis. Il a également exhorté l’Iran à «considérer les conséquences d’une action aussi grave, en particulier en cette période de nouvelles opportunités diplomatiques».

Biden a participé à plusieurs reprises à la Conférence de Munich sur la sécurité en tant que sénateur, vice-président et plus récemment en tant que simple citoyen.

Lorsque Biden s’est adressé pour la dernière fois à la conférence il y a deux ans, il a cherché à assurer aux alliés choqués par la politique de Trump «l’Amérique d’abord» que «cela aussi passera».

«Nous reviendrons», a déclaré Biden aux participants. «N’ayez aucun doute là-dessus.»