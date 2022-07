Biden explique son voyage en Arabie saoudite — RT World News

Riyad peut aider les États-Unis à contrer la Russie et la Chine ainsi qu’à atténuer l’impact de la crise énergétique, a-t-il écrit dans un éditorial.

Le président américain Joe Biden a défendu son projet de se rendre en Arabie saoudite en affirmant que l’engagement avec Riyad est primordial pour contrer “L’agression de la Russie” atteindre “une plus grande stabilité” au Moyen-Orient et assurer la capacité de Washington à « surclasser la Chine ».

Dans un éditorial publié dans le Washington Post samedi soir, Biden a directement répondu aux critiques du voyage, affirmant que si les questions de droits de l’homme sont toujours à l’ordre du jour, son travail consiste à garder les États-Unis « solide et sécurisé » et un « Un Moyen-Orient plus sûr et plus intégré profite aux Américains à bien des égards. »

« Nous devons contrer l’agression de la Russie, nous mettre dans la meilleure position possible pour surpasser la Chine et œuvrer pour une plus grande stabilité dans une région importante du monde. Pour faire ces choses, nous devons nous engager directement avec les pays qui peuvent avoir un impact sur ces résultats », Biden a écrit, ajoutant que l’Arabie saoudite est l’une de ces nations.

Le président a énuméré quelques avantages pratiques de «réorienter« relations »avec un pays qui est un partenaire stratégique depuis 80 ans.”

« Ses voies navigables sont essentielles au commerce mondial et aux chaînes d’approvisionnement sur lesquelles nous comptons. Ses ressources énergétiques sont vitales pour atténuer l’impact sur l’approvisionnement mondial de la guerre de la Russie en Ukraine“, a déclaré le dirigeant américain, révélant que l’Arabie saoudite, riche en pétrole, travaille désormais avec des experts américains”pour aider à stabiliser les marchés pétroliers avec d’autres producteurs de l’OPEP.”















Biden a également souligné que «extrémisme violent« est moins susceptible d’augmenter dans une région »qui se rassemblent grâce à la diplomatie et à la coopération.

Admettant que sa visite est considérée par beaucoup comme controversée, Biden a déclaré que son administration avait fait marche arrière «la politique du chèque en blanc» envers Riyad en publiant le rapport des services de renseignement sur le meurtre d’un journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie (qui a jugé le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman responsable d’avoir ordonné le meurtre) et en imposant de nouvelles sanctions à l’État. Riyad a revendiqué ses agents de sécurité “est devenu voyou” à Istanbul.

“Mon administration a clairement indiqué que les États-Unis ne toléreront pas les menaces extraterritoriales et le harcèlement contre les dissidents et les militants par aucun gouvernement», a déclaré Biden, saluant en même temps certaines des réalisations de Riyad en politique internationale.

Biden a utilisé son éditorial pour opposer les politiques de sa propre administration au Moyen-Orient à celles de Donald Trump, qu’il n’a qualifié que de “mon prédécesseur» sans jamais mentionner son nom.

Biden doit se rendre au Moyen-Orient du 13 au 16 juillet. Il fera escale en Israël, en Cisjordanie et en Arabie saoudite. Dans son éditorial, le président a souligné la signification symbolique de sa fuite directe d’Israël vers l’Arabie saoudite.

“Ce voyage sera également un petit symbole des relations naissantes et des étapes vers la normalisation entre Israël et le monde arabe, que mon administration s’efforce d’approfondir et d’étendre,” il expliqua.

L’annonce de la visite du président en Arabie saoudite et surtout de sa prochaine rencontre avec le prince héritier a suscité de vives critiques car Biden s’était auparavant engagé à faire de l’Arabie saoudite un “paria» sur le meurtre de Khashoggi. Son administration peine à contenir la flambée des prix du gaz aux États-Unis et espère relancer la production dans le royaume du Golfe.