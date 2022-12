Biden explique pourquoi Zelensky ne peut pas obtenir tout ce qu’il veut

L’Occident veut éviter une guerre directe avec la Russie, a déclaré le président américain

Donner à Kiev toutes les armes qu’elle veut pourrait briser l’OTAN, a déclaré mercredi le président américain Joe Biden lors d’une comparution conjointe avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky à Washington. Biden a ajouté qu’il ne craignait pas que la livraison de missiles Patriot à l’Ukraine n’intensifie les tensions avec la Russie – comme Moscou l’a averti – parce qu’ils sont “défensive” armes.

Biden et Zelensky ont répondu aux questions de quatre journalistes triés sur le volet après leur rencontre à la Maison Blanche. Le dernier est venu d’un journaliste ukrainien qui a demandé pourquoi l’Occident ne donne tout simplement pas l’Ukraine “toutes les capacités dont il a besoin pour libérer tous les territoires.”

“Sa réponse est oui” le président américain impassible, désignant Zelensky, qui a répondu “Je suis d’accord,” aux rires de la presse rassemblée.

Biden a ensuite souligné que les États-Unis “a consacré une énorme quantité d’aide à la sécurité à l’Ukraine” avant même que les hostilités ne s’intensifient en février – bien que dans ses remarques préparées, il ait qualifié l’opération militaire russe « non provoqué et injustifié ».

“Nous avons donné à l’Ukraine ce dont elle avait besoin quand elle avait besoin de se défendre”, a-t-il ajouté. a insisté le dirigeant américain, énumérant des centaines de chars, de véhicules blindés, d’artillerie et de munitions que Washington et l’OTAN ont remis à Kiev.

Faire plus aurait “la perspective de briser l’OTAN, de briser l’Europe et le reste du monde”, Biden a déclaré, notant qu’il avait passé “des centaines” d’heures à persuader des partenaires américains du monde entier d’aider l’Ukraine, mais “ils ne cherchent pas une troisième guerre mondiale” en combattant directement la Russie. “Mais j’en ai trop dit.”

Zelensky est arrivé à Washington dans ce que les médias américains ont décrit comme une visite secrètement organisée, bien que la nouvelle en ait été divulguée à certains médias mardi. Il devrait s’adresser au Congrès dans la soirée, demandant l’adoption d’un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars qui comprend 45 milliards de dollars destinés à l’Ukraine en 2023. Dans une vidéo publiée mardi, il a déclaré que l’Ukraine était reconnaissante pour toute l’aide de l’Occident, mais il a été “pas assez.”

Une batterie de missiles de défense aérienne Patriot fait partie de l’aide militaire de 1,85 milliard de dollars à l’Ukraine que le Pentagone a annoncée plus tôt dans la journée, bien que Biden ait souligné que la formation des troupes ukrainiennes pour les faire fonctionner, qui doit avoir lieu dans une base américaine en Allemagne, est “ça va prendre du temps.” Zelensky a déclaré qu’une fois les Patriots arrivés, il en demanderait plus à Biden.

Le Pentagone a révélé que les États-Unis avaient envoyé 20 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine cette année seulement. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a noté plus tôt mercredi que Kiev avait déjà reçu plus de 97 milliards de dollars d’armes et de munitions, et que la Russie combattait déjà tout l’Occident.