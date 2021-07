Biden exigera que les travailleurs fédéraux se fassent vacciner; Politique des masques Disney

Le président Joe Biden annoncera jeudi que tous les employés civils fédéraux doivent être vaccinés contre le coronavirus ou se faire tester régulièrement, se distancer socialement et se masquer sur la plupart des déplacements, ont rapporté le New York Times et le Wall Street Journal.

Il a déclaré mardi qu’il envisageait de déménager pour les employés fédéraux.

« C’est à l’étude en ce moment », a déclaré Biden aux journalistes. « Mais si vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas aussi intelligent que je le pensais. »

Les exigences à venir surviennent quelques jours seulement après la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention que les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter et que les taux de vaccination diminuent.

New York, le ministère des Anciens combattants et l’État de Californie ont également annoncé leur intention d’imposer des vaccins COVID-19 pour bon nombre de leurs employés ou des tests de visage. Après les conseils de mardi, les deux États et plusieurs autres ont recommandé que tout le monde dans l’État, quel que soit son statut vaccinal, porte un masque dans les lieux publics intérieurs.

Les changements d’orientation surviennent alors que les décès dus au COVID-19 aux États-Unis dépassent à nouveau les 2 000 par semaine, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les nouveaux cas sont également en moyenne de plus de 60 000 par jour pour la première fois en plus de trois mois.

Aussi dans l’actualité :

►À partir de jeudi, Apple exigera des clients qu’ils portent des masques dans les points chauds COVID-19 ou dans les zones qui ont des mandats locaux ou étatiques, représentant environ la moitié de ses magasins américains.

►Le maire d’Atlanta a décrété que les masques faciaux doivent être portés dans tous les espaces publics intérieurs, y compris les entreprises privées de la plus grande ville de Géorgie. Le masque est-il obligatoire dans votre région ? Consultez notre liste état par état.

►Les hordes de personnes qui devraient descendre sur le Grant Park de Chicago pour le festival de musique Lollapalooza cette semaine devront prouver qu’elles ont été vaccinées contre le COVID-19 ou testées négatives pour la maladie au cours des trois derniers jours.

►Google et Facebook rejoignent une liste croissante d’entreprises nécessitant une vaccination avant de reprendre le travail en personne, ont-ils chacun annoncé mercredi. La mise en œuvre de ces nouvelles politiques dépend des conditions locales de leurs campus.

►Le président philippin Rodrigo Duterte avertit que les Philippins qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus ne seront pas autorisés à quitter leur domicile par mesure de protection contre la variante delta plus contagieuse.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et 611 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 195,8 millions de cas et 4,18 millions de décès. Plus de 163,5 millions d’Américains – 49,3% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Avec moins d’économies sur lesquelles se rabattre pendant la pandémie de COVID-19, les ménages noirs se sont davantage endettés et étaient plus susceptibles de prendre du retard sur leurs hypothèques que leurs pairs blancs, selon une nouvelle analyse donnée exclusivement à USA TODAY. Lire l’histoire complète.

Ce que nous lisons : Avec moins d'économies sur lesquelles se rabattre pendant la pandémie de COVID-19, les ménages noirs se sont davantage endettés et étaient plus susceptibles de prendre du retard sur leurs hypothèques que leurs pairs blancs, selon une nouvelle analyse donnée exclusivement à USA TODAY. Lire l'histoire complète.

L’efficacité du vaccin de Pfizer diminue de 12% sur six mois, mais la troisième injection augmente la protection

L’efficacité du vaccin Pfizer diminue après six mois, mais les experts disent que cela ne signifie toujours pas que des injections de rappel sont nécessaires, selon les données publiées par Pfizer et son partenaire BioNtech.

Le Une étude, publiée sur medrxiv.org mercredi, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs ou publiée, a révélé que l’efficacité du vaccin pour prévenir les maladies symptomatiques est passée d’environ 96% à environ 84% en six mois, montrant que son efficacité a diminué d’environ 6 % tous les deux mois. L’efficacité du vaccin contre la maladie grave est restée à 97 % pendant les six mois.

Un autre ensemble de données de Pfizer a également révélé que les niveaux d’anticorps qui peuvent cibler la variante delta sont multipliés par cinq chez les 18 à 55 ans qui reçoivent une troisième dose du vaccin, tandis que pour les personnes âgées de 65 à 85 ans, ils peuvent être multipliés par onze. Les niveaux d’anticorps sont beaucoup plus élevés contre la variante originale du coronavirus et la variante bêta avec une troisième dose.

Le Dr Stephen Thomas, auteur principal de l’étude et directeur du SUNY Upstate Institute for Global Health & Translational Science à New York, a déclaré à NBC News qu’il s’attendait à ce que la protection du vaccin s’estompe, mais qu’il ne savait pas à quelle vitesse et à quelle force il le ferait. alors.

« Même si nous avons vu qu’à six mois il y avait une diminution de la protection, il y avait un maintien de la protection contre ces résultats graves qui constituent vraiment le fardeau de santé publique de la maladie », a déclaré Thomas.

Disney World annonce que les invités doivent se masquer à l’intérieur, sur les transports à partir du 30 juillet

Bientôt à Walt Disney World ? Emportez un masque – vous devrez en porter un dans tous les parcs Disney à partir de vendredi.

La société a annoncé mercredi soir que les invités âgés de 2 ans et plus devront enfiler des couvre-visages pour toutes les attractions intérieures et sur les transports Disney. Les masques faciaux resteront facultatifs à l’extérieur.

Le parc avait levé son mandat de masque d’intérieur le 15 juin. Bien qu’une preuve de vaccination n’était pas requise, des masques étaient recommandés pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Désormais, ils seront obligatoires pour tous, sauf à l’extérieur.

« Les couvre-visages sont obligatoires pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) à l’intérieur et dans les bus Disney, le monorail et le Disney Skyliner, quel que soit le statut de vaccination », a déclaré une mise à jour mercredi sur le site Web de Disney. « Cela inclut à l’entrée et dans toutes les attractions. »

– Britt Kennerly, Floride aujourd’hui

Netflix va mettre en œuvre un mandat de vaccin sur toutes les productions américaines

Netflix va mettre en place un mandat vaccin sur toutes ses productions américaines, selon un rapport de Deadline.

Ils sont le premier grand studio hollywoodien à exiger la vaccination pour la production. Le mandat s’applique à tous les acteurs et membres de l’équipe qui entrent en contact avec les acteurs, également appelés «zone A», indique le rapport.

Dans la production de « Gaslit », une série limitée produite par Starz/UCP, l’acteur principal Sean Penn a refusé de reprendre le travail sur la série jusqu’à ce que toutes les personnes impliquées soient vaccinées, a rapporté Deadline le 22 juillet.

Netflix vise à limiter les exceptions aux raisons médicales, religieuses et liées à l’âge, a déclaré Deadline.

Les dirigeants de la santé de l’Oklahoma mettent en garde contre la sombre trajectoire de COVID

Admissions à l’hôpital en Oklahoma a chuté après un pic en janvier et est resté relativement bas jusqu’aux dernières semaines, a déclaré le Dr David Kendrick, fondateur et PDG de MyHealth Access Network, un échange d’informations sur la santé à l’échelle de l’État.

Mais « même pendant les jours les plus sombres de notre pic (…) de la pandémie, nous n’avions pas le nombre de patients admis aux soins intensifs que nous avons actuellement », a-t-il déclaré.

Dans tout l’État, un peu moins de 65% des quelque 9 767 lits d’hospitalisation étaient utilisés mardi, selon les données rapportées par 136 hôpitaux au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Environ 7% des lits étaient utilisés pour les patients COVID-19, selon les données.

Près de 800 lits de soins intensifs étaient utilisés dans l’Oklahoma mardi – environ 86 % du nombre total de lits de soins intensifs dotés de personnel dans l’État, selon les données du HHS – et 209 d’entre eux ont été occupés par des patients COVID-19.

Certaines unités de soins intensifs de l’État sont déjà au maximum, a expliqué le Dr George Monks, ancien président de l’Oklahoma State Medical Association, sur Twitter.

Les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington montrent que l’Oklahoma pourrait avoir besoin de plus de 500 lits de soins intensifs pour les patients COVID-19 d’ici octobre.

– Dana Branham, Oklahoman

