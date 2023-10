Biden exige un flux de trésorerie ininterrompu vers l’Ukraine

Le dirigeant américain a fustigé les « Républicains extrémistes de la Chambre » pour « crise fabriquée ».

Le président Joe Biden a salué un accord budgétaire bipartite à court terme qui maintiendra le gouvernement américain ouvert pendant les 45 prochains jours, mais a été déçu qu’aucun des milliards de dollars d’aides diverses à Kiev qu’il avait demandés n’ait été inclus dans la facture finale. .

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu » Biden a déclaré dans une brève déclaration samedi soir, peu de temps après que le Congrès a adopté la mesure.

Biden avait demandé 24 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine afin de garantir un flux ininterrompu d’aide au pays, mais les critiques ont fait valoir que Washington a des priorités plus importantes et devrait avoir des garanties plus solides contre le détournement de l’aide qu’il envoie à Kiev.

Le dirigeant américain a toutefois accusé « Républicains extrémistes de la Chambre » pour avoir causé un « crise fabriquée » et « exiger des coupes drastiques qui auraient été dévastatrices pour des millions d’Américains. »

« Je m’attends à ce que le Président maintienne son engagement envers le peuple ukrainien et obtienne le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine en ce moment critique », a-t-il ajouté. » a ajouté le président américain.

DÉTAILS À SUIVRE