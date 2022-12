Biden exige de nouveaux bâtiments fédéraux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

L’administration Biden a dévoilé mercredi un nouveau norme de performance du bâtiment cela obligerait les agences fédérales à réduire considérablement la consommation d’énergie et à électrifier les équipements et les appareils dans 30% de leur espace de construction d’ici la fin de la décennie.

Cette décision est la dernière initiative de la Maison Blanche pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, qui représentent environ 12% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, selon l’Environmental Protection Agency. L’énergie utilisée dans les bâtiments fédéraux pour le chauffage des locaux, le chauffage de l’eau, la cuisine et d’autres besoins représente plus de 25% des émissions fédérales, a déclaré la Maison Blanche.

L’agence estime que les exigences de réduction permettraient d’économiser 8 millions de dollars chaque année en coûts d’équipement initiaux et réduiraient les émissions de carbone des bâtiments fédéraux de 1,86 million de tonnes métriques et les émissions de méthane de 22,8 mille tonnes au cours des 30 prochaines années, ce qui équivaut à peu près aux émissions générées par près de 300 000 foyers en un an.

Les responsables ont déclaré que la norme ferait avancer le plan du président Joe Biden visant à décarboner l’économie d’ici 2050 et à atteindre un réseau électrique 100% propre d’ici 2035.

La norme pour les bâtiments fédéraux intervient alors qu’un nombre croissant de villes ont voté pour réduire la consommation de gaz dans les bâtiments.