Biden exhorte les républicains à tenir parole sur le financement du gouvernement et l’aide à l’Ukraine

Le président Joe Biden a exhorté dimanche les républicains de la Chambre des représentants – en particulier le président Kevin McCarthy – à tenir parole sur le financement gouvernemental et l’aide à l’Ukraine après la crise. il a signé un projet de loi qui a évité de peu une fermeture.

S’exprimant depuis la Maison Blanche, Biden a salué l’accord conclu par les législateurs et il a signé la loi quelques minutes seulement avant l’expiration du financement, dimanche à minuit. Le président a ajouté que le même processus long et concret n’était pas nécessaire pour le prochain cycle de négociations avant la date limite du 17 novembre afin de maintenir le gouvernement ouvert.

« J’en ai marre de la stratégie de la corde raide. Le peuple américain aussi », a déclaré Biden.

Le président a appelé les dirigeants du Parti républicain à adopter des projets de loi de crédits d’un an, conformément à ce que McCarthy et Biden avaient convenu plus tôt cette année lors de la confrontation sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Biden a fréquemment réprimandé l’orateur pour avoir fait marche arrière sur cet accord en proposant des réductions de dépenses allant au-delà de ce qui avait été convenu lors de ces négociations.

Biden a également exhorté McCarthy et d’autres dirigeants républicains à donner suite à leur engagement de tenir un vote autonome sur le financement de l’Ukraine. tentatives de repousser une invasion russe.

Le président a reconnu le manque de financement pour l’Ukraine dans le projet de loi qu’il a signé samedi soir, mais a déclaré qu’il ne pouvait justifier la souffrance de millions d’Américains en fermant le gouvernement. Il a cherché à assurer à l’Ukraine et aux alliés des États-Unis que le soutien américain est inébranlable.

« J’espère que mes amis de l’autre côté tiendront parole concernant leur soutien à l’Ukraine. Ils ont dit qu’ils soutiendraient l’Ukraine lors d’un vote séparé », a déclaré Biden. « Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. »

Suite à ses remarques, Biden a refusé de commenter le drame imminent concernant la présidence de McCarthy après Le représentant Matt Gaetz a déclaré à CNN plus tôt dans la journée, il proposera d’évincer le président dès cette semaine. Biden n’a pas non plus dit s’il pensait pouvoir faire confiance à McCarthy dans les négociations futures, disant seulement qu’il espérait que le républicain californien aurait une expérience d’apprentissage au cours des développements de ces derniers jours.

« Nous venons de conclure (un accord) sur l’Ukraine. Alors, nous le saurons », a déclaré Biden en réponse à la question d’un journaliste.

Pourtant, il était clair que Biden était exaspéré par le quasi-accident d’un arrêt. Il a qualifié l’accord de « crise fabriquée de toutes pièces » qui aurait causé des « souffrances inutiles » à des millions d’Américains.

« La vérité est que nous ne devrions pas être ici en premier lieu », a déclaré Biden. « Nous n’aurions pas dû arriver ici en premier lieu. »

Mais, a ajouté le président, il ne compte pas sur les Républicains pour œuvrer rapidement au maintien du gouvernement ouvert au-delà du 17 novembre.

« Je ne me fais aucune illusion sur leur retour », a-t-il déclaré.

