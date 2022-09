Biden exhorte les pays alliés à davantage de soutien à l’Ukraine

“L’assaut continu et non provoqué de la Russie contre l’Ukraine soulève de sérieuses questions sur son engagement envers la diplomatie, la Charte des Nations Unies et l’intégrité territoriale des nations”, a déclaré Sison lors d’un appel avec des journalistes.

“Nous avons mis fin à 20 ans de conflit en Afghanistan. Et alors que nous clôturons cette période de guerre implacable, nous ouvrons une nouvelle ère de diplomatie implacable”, a déclaré Biden dans son premier discours. “La puissance militaire américaine doit être notre outil de dernier recours, pas notre premier, et elle ne doit pas être utilisée comme une réponse à tous les problèmes que nous voyons dans le monde”, a-t-il ajouté.

De la fumée et de la saleté s’élèvent des bombardements dans la ville de Severodonetsk cette semaine. “Severodonetsk reste l’épicentre de la confrontation dans le Donbass”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy via Telegram, selon une traduction.

Au cours des mois qui se sont écoulés depuis que Washington et ses alliés ont imposé une série de sanctions coordonnées, faisant passer la Russie devant l’Iran et la Corée du Nord en tant que pays le plus sanctionné au monde.

Malgré la contre-offensive saluée contre la Russie, l’ONU estime que la guerre a fait près de 6 000 morts et fait plus de 8 600 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ajoute cependant que le nombre de morts en Ukraine est probablement plus élevé.

De plus, la Commission européenne et la Banque mondiale estime que cela coûtera au moins 349 milliards de dollars reconstruire l’Ukraine.

Pendant ce temps, l’administration Biden a libéré un trésor de guerre de plus de 15 milliards de dollars d’aide à Kyiv par le biais de 21 programmes d’assistance à la sécurité distincts.

“Nous allons continuer à fournir à l’Ukraine des capacités clés pour répondre à l’évolution de ses besoins sur le champ de bataille, et ils évoluent sur le champ de bataille”, a ajouté Kirby à propos de la future assistance américaine en matière de sécurité.

L’administration Biden s’est également engagée à soutenir les efforts internationaux de documentation des crimes de guerre russes commis en Ukraine.

“Nous allons continuer à soutenir activement les efforts visant à documenter les crimes de guerre et les atrocités commis par les forces russes en Ukraine et à soutenir les efforts nationaux et internationaux pour identifier et tenir les Russes responsables”, a déclaré Kirby aux journalistes à la Maison Blanche.

Les commentaires de Kirby font suite à la découverte grizzly de plus de 400 fosses communes dans la ville d’Izium, dans l’est de l’Ukraine, récemment libérée. La révélation à Izium est parallèle à une découverte à Bucha, en Ukraine, en avril.

Le Kremlin a précédemment nié que ses forces ciblent et procèdent à des exécutions massives de civils.