Biden exhorte les parents à faire vacciner les enfants après que le panel du CDC ait approuvé le tir

Le président Joe Biden a exhorté mercredi les parents à faire vacciner leurs enfants après qu’un groupe consultatif clé des Centers for Disease Control and Prevention ait approuvé l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans.

Plus tôt mercredi, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, ou ACIP, a publié sa recommandation, qui a été adoptée 14-0 avec une abstention. L’approbation attend maintenant l’approbation finale du directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, qui est attendue sous peu.

Lors d’une conférence de presse, Biden a déclaré que cette approbation était « un pas de plus dans notre lutte contre la pandémie ».

Près de 17 millions d’Américains sont désormais éligibles pour se faire vacciner, a déclaré Biden lors d’un discours sur la réponse et la campagne de vaccination Covid-19 de la Maison Blanche. «J’encourage chacun d’eux et leurs parents à se faire vacciner immédiatement», a-t-il déclaré.

Le vaccin à deux doses s’est avéré efficace à 100% dans l’essai clinique mené auprès d’adolescents de 12 à 15 ans. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient la douleur au site d’injection et dans les articulations et les muscles, la fatigue, les maux de tête, les frissons et la fièvre, a déclaré le scientifique de Pfizer, le Dr John Perez, au comité des CDC plus tôt mercredi. Les effets secondaires ont généralement disparu en un à deux jours, a-t-il déclaré.

