Biden exhorte les parents à faire vacciner les enfants après le soutien du CDC à Pfizer Jab pour les enfants dès l’âge de 12 ans – RT USA News

Le président Joe Biden s’efforce de faire vacciner les enfants contre Covid-19, désormais autorisé pour les enfants de 12 ans et plus, rejetant leur faible risque de maladie grave dans l’espoir d’arrêter sa propagation à des groupes d’âge plus vulnérables.

«C’est un pas de plus de géant dans notre lutte contre la pandémie», Biden a déclaré aux journalistes mercredi, après qu’un panel du CDC a voté en faveur de l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech chez les 12 à 15 ans. Le tir était déjà disponible pour toute personne de 16 ans et plus, et la FDA a donné lundi une autorisation d’urgence pour étendre l’éligibilité jusqu’à l’âge de 12 ans. Biden a noté qu’il y avait eu environ 3 millions de cas de Covid-19 parmi les enfants américains. Mais alors que les Américains de 17 ans et moins représentent environ 9% des cas, ils représentent moins de 0,1% des décès liés à Covid-19. Les enfants infectés par le virus ne souffrent généralement pas de maladie grave ou de décès. 1 / Que savez-vous? Il s’avère que les événements indésirables graves pour le @pfizer tourné à l’adolescence a suivi un schéma après tout – 4 des 5 étaient psychiatriques, y compris un cas d’idées suicidaires. Mais Pfizer nous assure qu’il a examiné les cas et qu’aucun d’entre eux n’était lié. Rien à voir ici, les amis! pic.twitter.com/TjQ7SmQI3V – Alex Berenson (@AlexBerenson) 12 mai 2021 Biden a suggéré que la vaccination des enfants les empêcherait de transmettre Covid-19 aux parents, aux grands-parents et à d’autres personnes. Cependant, le CDC a noté que si les trois vaccins Covid-19 disponibles aux États-Unis protègent les personnes vaccinées contre l’infection, il n’est pas encore clair dans quelle mesure ils empêchent une personne de transmettre le virus à quelqu’un d’autre. La décision du CDC de mercredi signifie que les Américains âgés de 12 à 15 ans pourront commencer à recevoir les vaccins Covid-19 dans 15 000 pharmacies, ainsi que des médecins de famille et des pédiatres, jeudi. Biden a déclaré que l’ajout du nouveau groupe d’âge rendrait 17 millions d’Américains supplémentaires éligibles pour obtenir les coups. Il a vanté un nouveau programme grâce auquel Uber et Lyft offriront des trajets aller-retour gratuits vers les sites de vaccination. «Il n’a jamais été aussi facile ni plus pratique de se faire vacciner», dit le président. Biden s’est fixé comme objectif que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid-19 d’ici le 4 juillet. Il a déclaré mercredi que le pays atteindrait 60% d’ici la semaine prochaine. Il a tenu une réunion avec un groupe de gouverneurs mardi pour discuter des moyens créatifs par lesquels les États ont tenté d’atteindre plus de personnes avec les vaccins.



Un tel exemple est le Maine, qui offre aux adultes qui reçoivent leur première somnolence avant le 31 mai le choix d’un permis de pêche gratuit, d’un permis de chasse gratuit, d’un laissez-passer d’une journée pour un parc d’État gratuit, d’une carte-cadeau LL Bean de 20 une partie de baseball de ligue mineure, un billet gratuit pour une course automobile ou un billet gratuit pour un parc animalier. «Le 4 juillet, célébrons notre indépendance en tant que nation et notre indépendance face à ce virus», Dit Biden. Si exhorter les parents à faire vacciner leurs enfants ne suffit pas, le CDC suggère également l’inverse. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a exhorté mardi les enfants à demander le vaccin si leurs parents hésitent. La vaccination des enfants peut être nécessaire pour que les États-Unis atteignent l’immunité du troupeau, ce qui limite la propagation du Covid-19, a déclaré Walensky à un comité du Sénat. Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!