Biden exhorte les Nations Unies à soutenir l’Ukraine face à la Russie

« Nous devons être capables de sortir de l’impasse qui entrave trop souvent les progrès et bloque le consensus au sein du conseil », a déclaré Biden. « Nous avons besoin de plus de voix, de plus de perspectives autour de la table. »

Biden a déclaré que les États-Unis soutenaient « fortement » l’Ukraine alors qu’elle cherchait une solution diplomatique pacifique à la guerre et a souligné que « la Russie seule – la Russie seule – porte la responsabilité de cette guerre ».

« Les États-Unis, ainsi que nos alliés et partenaires du monde entier, continueront à se tenir aux côtés du courageux peuple ukrainien alors qu’il défend sa souveraineté et son intégrité territoriale – ainsi que sa liberté », a déclaré Biden sous de vifs applaudissements.

Le cri de ralliement de Biden est toutefois compliqué par le fait qu’une poignée de républicains radicaux au Congrès s’opposent activement à un financement accru de la défense de l’Ukraine.

La Maison Blanche cherche à obtenir 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine, qu’elle espère accompagner d’une résolution visant à maintenir le gouvernement ouvert pendant que les négociations budgétaires se poursuivent. La mesure bénéficie du soutien des deux partis au Sénat mais est bloquée à la Chambre des représentants.

Dans son discours à l’ONU, Biden a également souligné l’importance de la démocratie.

« Nous ne reculerons pas devant les valeurs qui font notre force », a déclaré Biden. « Nous défendrons la démocratie, notre meilleur outil pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde, et nous nous efforçons de montrer comment la démocratie peut apporter des résultats qui comptent pour la vie des gens. »

Biden a plaidé pour le maintien d’institutions internationales comme l’ONU, soulignant la nécessité d’une collaboration mondiale pour relever des défis tels que le changement climatique.

« Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous, car nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Et aucune nation ne peut relever seule les défis d’aujourd’hui. »