Biden exhorte les dirigeants mondiaux à l’ONU à tenir tête à la Russie et prévient de ne pas laisser l’Ukraine « être dépecée »

NATIONS UNIES (AP) — Le président Joe Biden a présenté mardi devant l’Assemblée générale de l’ONU des arguments solides selon lesquels le monde doit rester uni pour défendre l’Ukraine contre l’agression russe, avertissant qu’aucune nation ne peut être en sécurité si « nous permettons que l’Ukraine soit divisée ». alors qu’il tente de rallier le soutien aux efforts de Kiev pour repousser une invasion russe vieille de près de 19 mois et dont on ne voit pas la fin.

Le président américain a appelé les dirigeants du monde entier à ne pas laisser diminuer leur soutien à l’Ukraine, arguant que la Russie compte sur les pays pour qu’ils se lassent du conflit prolongé à Kiev, qui « lui permettra de brutaliser l’Ukraine sans conséquence ». La Russie seule fait obstacle à une résolution, a soutenu Biden, affirmant que le prix de la paix pour Moscou était « la capitulation de l’Ukraine, le territoire de l’Ukraine et les enfants de l’Ukraine ».

« Je vous pose la question suivante : si nous abandonnons les principes fondamentaux des États-Unis visant à apaiser un agresseur, n’importe quel État membre de cet organisme peut-il avoir la certitude d’être protégé ? Biden a déclaré dans son discours. « Si nous laissons l’Ukraine se diviser, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ?

Il a poursuivi : « Je suggère respectueusement que la réponse est non. » Il a imploré les dirigeants de s’opposer aujourd’hui à « cette agression flagrante pour dissuader d’autres agresseurs potentiels demain ».

Au cours de son discours, Biden a décrit les partenariats que le gouvernement américain encourageait dans le monde entier – de l’Afrique à l’Indo-Pacifique – qui, selon lui, créaient des progrès économiques et autres, tout en soulignant que ces relations n’avaient pas pour but de « contenir un pays ». » – une référence claire à Pékin.

« En ce qui concerne la Chine, permettez-moi d’être clair et cohérent », a déclaré Biden. « Nous cherchons à gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays afin qu’elle ne dégénère pas en conflit.

Dans son discours de 30 minutes, Biden a souligné à plusieurs reprises la valeur des institutions telles que les Nations Unies et les coalitions internationales qui ont aidé le monde à faire face à des défis importants tels que la pauvreté et la maladie, tout en faisant écho à sa défense de la démocratie, un thème commun de son discours. présidence.

« Nous ne reculerons pas devant les valeurs qui font notre force », a déclaré Biden. « Nous défendrons la démocratie – notre meilleur outil pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Et nous nous efforçons de montrer comment la démocratie peut apporter des résultats qui comptent pour la vie des gens.

Le forum annuel est l’occasion pour Biden de montrer aux autres dirigeants du monde – et à l’électorat américain de 2024 – qu’il a rétabli le leadership américain sur la scène mondiale qui, selon lui, avait été diminué sous l’ancien président Donald Trump.

Biden a présenté sa réflexion lors de deux collectes de fonds lundi soir, déclarant à ses partisans qu’il avait résisté à l’invasion de Vladimir Poutine et se demandant si Trump, le favori du Parti républicain pour la présidentielle de 2024, aurait même tenté d’aider l’Ukraine à mettre fin à l’accaparement des terres russes si il était au pouvoir.

« Je ne me rangerai pas du côté des dictateurs comme Poutine. Peut-être que Trump et ses amis du MAGA peuvent s’incliner, mais je ne le ferai pas », a déclaré Biden à ses partisans lors d’une collecte de fonds à Broadway.

Il y a eu quelques absences notables lorsque Biden a fait valoir ses arguments devant l’Assemblée générale : le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron, le président chinois Xi Jinping et Poutine ont tous manqué le rassemblement.

Pour Biden, l’audience la plus importante du discours de mardi pourrait être plus proche de chez lui, car il cherche à faire valoir aux électeurs qu’il a habilement géré un programme de politique étrangère complexe et que l’expérience qui vient avec l’âge s’est avérée être un atout. C’est un argument que le président de 80 ans continuera probablement à faire valoir pour tenter de contrer le scepticisme – même au sein de son propre parti démocrate – parmi les électeurs qui s’inquiètent de son âge.

« Nous avons rallié le monde pour soutenir l’Ukraine et l’OTAN unie parce que j’étais convaincu dès le début que Poutine comptait sur l’incapacité de l’OTAN à rester unie », a déclaré Biden lors d’une autre collecte de fonds lundi. « Il essaie toujours. Et nos alliés savent une fois de plus qu’on peut compter sur les États-Unis.»

Le message de soutien inébranlable de Biden à l’Ukraine se fera sentir alors que le Congrès est de plus en plus divisé sur la question de l’octroi de fonds supplémentaires à Kiev.

Biden a demandé un ensemble de 13,1 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine et de 8,5 milliards de dollars pour le soutien humanitaire. Mais les législateurs républicains conservateurs ont fait pression pour de larges réductions des dépenses fédérales et certains de ceux alliés de Trump cherchent spécifiquement à arrêter l’argent vers l’Ukraine.

En plus de souligner le soutien continu des États-Unis à l’Ukraine, Biden devrait aborder la mobilisation des ressources mondiales pour lutter contre le changement climatique et le renforcement des organisations multilatérales pour aider les pays pauvres et à revenu intermédiaire, selon de hauts responsables de l’administration.

Biden vise à envoyer le message selon lequel l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une violation de la Charte des Nations Unies et à souligner que chaque pays a intérêt à défendre la souveraineté d’une nation, en particulier lorsqu’elle est attaquée, ont déclaré les responsables, qui ont présenté un aperçu des activités de Biden en Nouvelle-Zélande. York cette semaine sous couvert d’anonymat.

Après le discours, Biden prévoyait de rencontrer António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, ainsi que les dirigeants du groupe dit C5 des pays d’Asie centrale, qui comprend le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

La réunion devait se concentrer sur la sécurité régionale, le commerce, le changement climatique, les réformes en cours pour améliorer la gouvernance et d’autres questions.

Xi a intensifié sa propre cour auprès de ces pays. Lors de son propre sommet en mai avec les dirigeants d’Asie centrale, Xi a promis de construire davantage de liens ferroviaires et autres liens commerciaux avec la région et a proposé de développer conjointement des sources de pétrole et de gaz.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré la semaine dernière aux journalistes que la rencontre de Biden avec ces dirigeants ne devrait pas être considérée comme un effort visant à contrebalancer l’influence chinoise dans la région.

« Écoutez, ce sommet n’est dirigé contre aucun pays », a déclaré Sullivan en avant-première de la réunion. « C’est pour un programme positif que nous voulons travailler avec ces pays. »

Les responsables ont minimisé le fait que les dirigeants des autres membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine – ne seront pas à New York cette semaine et ont plutôt souligné l’importance que Biden attache à sa présence. au forum diplomatique annuel.

Cependant, Biden ne prévoit pas d’assister au sommet spécial sur le climat que Guterres accueillera mercredi, où les pays sont encouragés à apporter de nouvelles idées et propositions sur la manière de réduire davantage les émissions et de lutter contre le changement climatique. Les responsables ont minimisé l’absence de Biden au sommet sur le climat, affirmant que la question serait entrecoupée des remarques et des événements du président tout au long de la semaine. John Kerry, l’envoyé américain pour le climat, doit être présent à la place de Biden.

Biden prévoit de rencontrer mercredi le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De hauts responsables de l’administration ont déclaré que les deux dirigeants discuteraient de questions telles que l’Iran, mais ont refusé de donner plus de détails.

Biden devrait s’entretenir jeudi à la Maison Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

___

Kim a rapporté de Washington.

Aamer Madhani et Seung Min Kim, Associated Press