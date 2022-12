Biden exhorte les Américains à voyager tôt avec un énorme blizzard qui devrait frapper les États-Unis

Le président Joe Biden a averti les Américains voyageant avant le week-end des vacances de Noël d’être prudents et de partir tôt si possible pour éviter la tempête massive qui devrait frapper plusieurs États jeudi soir.

“Ce n’est pas comme un jour de neige quand vous étiez enfant”, a déclaré Biden. “C’est quelque chose de sérieux.”

Biden a été informé par des responsables du National Weather Service et de la FEMA dans le bureau ovale jeudi matin. De vastes étendues de la zone continentale des États-Unis sont sous le coup d’avertissements de blizzard, de tempête de verglas et de tempête hivernale. D’autres zones sont soumises à des avertissements de refroidissement éolien, de gel et d’inondation.

Le site Web du National Weather Service met en garde contre l’approche d’une “explosion arctique généralisée et dangereuse” qui provoquera un “froid mortel” et “consommera une grande partie des 48 inférieurs”. Les régions du Midwest et des Grands Lacs devraient recevoir l’essentiel des chutes de neige, la quasi-totalité de la région des Grandes Plaines étant sous avertissement de refroidissement éolien. La tempête “produira des effets perturbateurs et potentiellement paralysants généralisés dans le centre et l’est des États-Unis”.

“J’encourage tout le monde, tout le monde, à tenir compte des avertissements locaux”, a déclaré Biden, ajoutant que des informations peuvent être trouvées sur weather.gov.

Biden a déclaré que la Maison Blanche avait tenté de contacter les gouverneurs de 26 États qui devraient être touchés par la tempête.