Biden exhorte l’équipe américaine de la Coupe du monde à “allons tous les choquer”

DOHA, Qatar (AP) – Le président Joe Biden a téléphoné à l’équipe américaine de la Coupe du monde avant son match d’ouverture contre le Pays de Galles, les exhortant à “allons tous les choquer”.

Biden a appelé l’équipe vers 23h30 vendredi (15h30 HNE), a annoncé samedi la Fédération américaine de football.

« C’est écrit POTUS. C’est de là que ça vient », a déclaré l’entraîneur des États-Unis, Gregg Berhalter, en lisant l’identification de l’appelant du téléphone, selon des extraits d’un vidéo des joueurs écoutant l’appel.

“Coach, mettez-moi dedans. Je suis prêt à jouer”, a commencé Biden, faisant écho à la chanson de 1985 de John Fogerty “Centerfield”.

“Vous les gars, je sais que vous êtes les outsiders, mais je vais vous dire quoi, mec, vous avez certains des meilleurs joueurs du monde dans votre équipe, et vous représentez ce pays, et je sais que vous êtes va jouer votre cœur, alors allons-y tous les choquer », a déclaré Biden.

“Vous continuez à vous faire confiance, jouez aussi fort que vous le pouvez, et pour vous et vos familles, vos coéquipiers – et tout le pays vous soutient”, a poursuivi Biden.

Berhalter et les joueurs ont remercié Biden pour son appel, passé la veille du 80e anniversaire de Biden.

“J’aurais aimé être là pour vous voir, vraiment”, a déclaré Biden. « Allez, attrapez-les, les gars. Jouez simplement avec votre cœur. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras.”

De retour en Coupe du monde après avoir raté le tournoi de 2018, les États-Unis affrontent le Pays de Galles lundi, rencontrent l’Angleterre vendredi et clôturent le match de groupe contre l’Iran le 29 novembre.

The Associated Press