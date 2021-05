Biden exhorte le Premier ministre israélien Netanyahu à une désescalade significative et à un cessez-le-feu après un attentat à la bombe alors que le conflit du Hamas s’approfondit

JOE Biden a exhorté le Premier ministre israélien Netanyahu à une désescalade significative et à un cessez-le-feu après un attentat à la bombe alors que le conflit du Hamas s’approfondit.

La maison Blanche a confirmé que le président s’était entretenu mercredi avec le Premier ministre israélien Netanyahu.

AP

Biden a fait l’objet d’un examen minutieux des deux côtés de l’allée politique sur la gestion par son administration du conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas[/caption]

Reuters

Les hostilités actuelles sont les plus meurtrières entre le groupe militant et Israël depuis 2014[/caption]

«Les deux dirigeants ont eu une discussion détaillée sur l’état des événements à Gaza, les progrès d’Israël dans la dégradation des capacités du Hamas et d’autres éléments terroristes, et les efforts diplomatiques en cours des gouvernements régionaux et des États-Unis», ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Le Président a fait savoir au Premier Ministre qu’il s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu.»

La conversation est venue juste un jour après Biden a menacé en plaisantant de renverser un journaliste pour avoir posé une question sur Israël alors qu’il testait le nouveau camion électrique de Ford.

Dans les images de l’incident partagées sur les réseaux sociaux, un journaliste peut être entendu demander à Biden: «M. Président, puis-je vous poser une question rapide sur Israël avant de partir, car c’est si important? »

EPA

AP

Biden répond « non, vous ne pouvez pas », avant d’ajouter en plaisantant: « Pas à moins que vous ne montiez devant la voiture lorsque je marche dessus. »

«Je ne fais que taquiner», a-t-il ensuite ri en appuyant sur l’accélérateur de la nouvelle camionnette F-150 Lightning avant de s’éloigner.

Biden fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux des deux côtés de l’allée politique sur la gestion par son administration du conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas.

Les forces israéliennes ont frappé Gaza avec des frappes aériennes pendant des jours pendant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu cible les dirigeants du groupe militant Hamas.

En retour, le Hamas a tiré des centaines de roquettes vers Tel Aviv.

Les hostilités actuelles sont les plus meurtrières entre le groupe militant et Israël depuis 2014.

Les responsables médicaux de Gaza affirment que 215 Palestiniens ont été tués, dont 61 enfants et 36 femmes, et plus de 1 400 blessés. Les autorités israéliennes affirment que 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

Mais Biden a jusqu’à présent refusé de critiquer explicitement Israël ou de soulever des questions sur les violations potentielles des droits de l’homme.

Le silence du président a mis en colère certains membres du contingent démocrate qui ont accusé Netanyahu d’avoir commis un crime de guerre avec son offensive contre Gaza.

Près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé primaires, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.

L’administration Biden a également jusqu’à présent bloqué les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour publier une déclaration appelant à un cessez-le-feu et condamnant la violence à Gaza.

Et Biden lui-même s’est penché sur le sujet d’un cessez-le-feu.

Dans une déclaration soigneusement rédigée lundi, la Maison Blanche a déclaré que Biden «avait exprimé son soutien à un cessez-le-feu» lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Mais Biden a également émis à plusieurs reprises des messages forts et publics de soutien à Israël depuis que les violences ont éclaté il y a huit jours.

« Notre objectif est d’arriver à la fin de ce conflit », a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

«Nous allons évaluer, jour après jour, quelle est la bonne approche. Il continue à être que des discussions calmes, intensives et en coulisses sont, tactiquement, notre approche à ce stade.

Plus tôt mardi, Biden a prononcé une allocution de l’usine de production de Ford à Dearborn, dans le Michigan, dans laquelle il a vanté les voitures électriques comme l’avenir de l’industrie automobile.

«Le reste du monde évolue rapidement. Ils avancent. Ils n’attendent pas les États-Unis d’Amérique », a déclaré Biden.

«Nous avons un livre de jeu qui fonctionnera. Nous allons donner un nouveau rythme aux véhicules électriques. »

Il s’est également brièvement entretenu avec la représentante démocrate Rashida Tlaib, qui l’a fréquemment critiqué pour sa gestion du Moyen-Orient, à son arrivée au Michigan.

Dans un tweet adressé à Biden lundi, Tlaib a écrit: «Si vous soutenez un cessez-le-feu, écartez-vous du chemin du Conseil de sécurité de l’ONU et rejoignez d’autres pays pour l’exiger.

«Netanyahu, en chef de l’apartheid, n’écoutera personne qui le demande gentiment. Il commet des crimes de guerre et viole ouvertement le droit international », a-t-elle poursuivi.





Biden a félicité Tlaib pour son plaidoyer lors de son discours de l’usine Ford.

«J’admire votre intellect, j’admire votre passion et j’admire votre préoccupation pour tant d’autres personnes», a déclaré Biden à propos de la marque de feu démocrate du Michigan.

«C’est de mon cœur, je prie pour que votre grand-mère et votre famille se portent bien. Je vous promets que je vais tout faire pour qu’ils soient en sécurité en Cisjordanie. Vous êtes un combattant et Dieu vous remercie d’être un combattant.